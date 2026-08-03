На Алтае на 8% снизили смертность и построили новые дороги: Мишустин приехал с инспекцией в Горно-Алтайск

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с главой Республики Алтай Андреем Турчаком. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Рабочую поездку по Дальнему Востоку и Сибири, стартовавшую на прошлой неделе, премьер Михаил Мишустин решил завершить в Горно-Алтайске. Уже не первый год глава кабмина посещает летом Алтай и можно безошибочно сказать: Мишустин это место просто по-человечески любит. Алтай действительно не оставляет равнодушным, не зря его называют местом силы, где можно обрести внутренний баланс, побыть наедине с природой и с самим собой.

- Алтай всегда притягивает очень большое количество и туристов, и людей, которые просто приезжают сюда даже по работе. Нельзя не любоваться этими прекрасными местами, - заметил Мишустин на встрече с главой республики Алтай Андреем Турчаком в понедельник.

Впрочем, от природных красот премьер быстро перешел к делу. Приезжая на Алтай, Мишустин ни раз осматривал различные социальные объекты, среди которых попадался и долгострой (в их числе - школа №7). И теперь первым делом Мишустин поинтересовался, завершили ли стройку. Турчак доложил: завершили!

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава Республики Алтай Андрей Турчак. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

- Мы практически решили проблему накопленного долгостроя. Удалось ввести целый ряд объектов, которые повысили доступность и качество предоставляемых услуг.

Ровно год назад Вы открыли у нас первый в стране модульный приемный покой, в котором есть все: и диагностика, и оперблок, и реанимация. В одном комплексе. За этот год он уже принял более 35 тысяч пациентов. Проведено 15 тысяч рентген-исследований и выполнено 11 тысяч КТ, - рассказал Турчак.

С 2027 года в республике начнется строительство перинатального центра. Мишустин поддержал запуск стройки.

Турчак также рассказал, что за прошлый год на Алтае открыли 5 женских консультаций и ввели в строй 6 новых фельдшерско-акушерских пунктов.

- В году я планирую сдать еще 7 ФАПов. И сейчас мы ведем капитальный ремонт в двух центральных районных больницах республики, - сообщил Турчак. - Полностью за это время перестроили работу онкослужбы, укрепились кадрами.

Как результат, общая смертность по итогам прошлого года у нас снизилась на 8%. Причем, если брать болезни системы кровообращения, то там снижение произошло на 10%.

Мишустин напомнил, что на Алтае действует президентская программа индивидуального социально-экономического развития республики.

- Она дает возможность использования всех инструментов, которые есть у государства. Это и инфраструктурные бюджетные кредиты, и непосредственное финансирование прямым рублем, и другие возможности, - пояснил премьер.

Турчак рассказал, что благодаря президентской программе на Алтае с 2025 года создано более тысячи новых рабочих мест и привлечено более 18 млрд. рублей частных инвестиций. Поддержку получили более 200 инвестиционных проектов в сфере туризма, сельского хозяйства.

- Поддержан малый и средний бизнес, общая сумма поддержки составила 837 млн. рублей, - сказал Турчак.

Что касается туристов, то для них самое главное - это хорошие дороги, а также развитая инфраструктура - отели, кемпинги, рестораны, кафе, заправки, облагороженные природные локации и фотозоны. Как убедилась корреспондент «Комсомолки», с каждым годом условия для туристов на Алтае становятся лучше, хотя местами сервис еще прихрамывает.

Как рассказал Турчак, за последние годы в нормативное состояние приведено 315 км дорог. В этом году будет отремонтировано еще 68 км и 5 мостов (это особенно важно, ведь иначе просто невозможно перебраться через Катунь и другие реки региона, не накручивая лишние десятки километров дороги).

Турчак рассказал, что 3 июля Республика Алтай отмечала 35-ю годовщину со дня своего основания и 270-летие добровольного вхождения алтайского народа в состав Российского государства. К этой дате у села Подгорное был открыт Платовский мост через реку Катунь, который начали строить еще 16 лет назад. Он связывает республику Алтай с Алтайским краем (регионы разделены рекой). Изначально мост планировали открыть в 2027 году, но завершили работы досрочно.

Продолжается реконструкция знаменитого Чуйского тракта, которую ранее поддержал Мишустин. Турчак сообщил, что в этом году начались масштабные работы на 18-километровом участке в Майминском районе. По словам губернатора, после их

завершения в 2028 году дорога станет четырехполосной, появятся новые развязки и многофункциональные зоны для обслуживания туристов.

В ближайшее время также запустят проект «Дорога к дому». По нему в ближайшие 5 лет будут отремонтированы

второстепенные дороги в предгорной части Горно-Алтайска, а также главные маршруты к социальным объектам в районных центрах

- Хочу поблагодарить, что Вы «докручиваете» сложные объекты. Поскольку были ошибки в проектно-сметной документации, подрядчики, которые не выполняли свои обязательства. И то, что сейчас происходит, – это наведение порядка. Люди это видят. Надеюсь, что все проекты будут закончены в срок, – сказал Турчаку Мишустин.

Во вторник в Горно-Алтайске премьер проведет большое совещание по туризму и развитию индустрии гостеприимства в России.

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