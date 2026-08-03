В Минобороны России заявили, что подразделения группировки войск «Север» заставили драпать вооруженные формирования главкома Драпатого из поселка Белый Колодезь и села Устиновка в Харьковской области. Отметим, что только за прошлую неделю украинские боевики были выбиты из 13 населенных пунктов и потеряли более 9635 сослуживцев.
За минувшие сутки воины группировки «Север» уничтожили более 155 украинских военнослужащих, подразделения группировки войск «Запад» - 210, «Южной» группировки - 175, «Центр»- 345, «Восток» - 370, «Днепр»- 40.
Кроме 1295 украинских боевиков и иностранных наемников главком ВСУ Драпатый лишился за 24 часа: 11 бронемашин, 16 орудий, 17 станций РЭБ (в том две израильских станции контрбатарейной борьбы RADA), а также 95 автомобилей.
Авиацией, реактивными дронами, крылатыми ракетами и артиллерией наша группировка войск нанесла поражение объектам транспортной, энергетической инфраструктуры и логистическим центрам ВСУ, цехам и складам с дронами, а также по скоплению боевиков в 151 районе.
Силами ПВО также были сбиты: семь управляемых авиабомб, пять реактивных снарядов американской РСЗО HIMARS и 651 дрон ВСУ самолетного типа.
В Черном море наши летчики потопили точными выстрелами безэкипажный катер ВСУ.
БОЕВАЯ СВОДКА
Всего с начала проведения специальной военной операции по состоянию на 3 августа уничтожены:
673 - самолета.
284 - вертолета.
196 070 - дронов.
669 - ЗРК.
30 411 - танков и бронемашин.
1 768 - РСЗО.
36 016 - орудий.
68 210 - спецмашин.
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