Крид и Галич спасают больных детей, Безруков платит за учебу студентов, Лепс перечисляет деньги людям в беде: Пять историй бескорыстной помощи звезд

Егор Крид и Ида Галич занимаются благотворительностью. Фото: Даниил ОПАРИН/Иван МАКЕЕВ

Многие артисты делают добрые дела, сообщая об этом поклонникам, что правильно — хороший пример для подражания. Некоторые звезды даже учредили благотворительные фонды и оказывают помощь на постоянной основе. А есть знаменитости, которые не афишируют «на камеру» помощь людям, но и о ней «рано или поздно» становится известно. Рассказываем только несколько таких историй.

Сергей БЕЗРУКОВ

Сергей Безруков Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Народный артист Сергей Безруков три года назад набрал свой первый курс во ВГИКе. Учебное заведение выделяет бюджетные и платные места на каждый актерский курс, Безрукову на курс дали 26 мест, их них более половины — платные для студентов.

Актер Анатолий Кот этим летом проговорился, что Безруков оплатил учебу своих студентов, среди которых и его дочь Алиса. Кот сообщил: «Рассказывая эту историю, понимаю, что это невероятный поступок. Когда дочь поступала, я подготовил деньги, потому что там, как всегда, два-три бюджетных места. И встречаемся с Алисой, а она говорит, что Сергей Витальевич сказал — я учился бесплатно, и все мои ученики будут учиться бесплатно все четыре года. И он снялся в рекламе и заплатил за всех».

Сам Безруков в этом году подтвердил этот факт в интервью коллегам на одном из подкастов: «У меня ребята, которые платники, я все годы за них платил. У меня весь курс бесплатный. Потому что я считаю, что здесь должна быть здоровая конкуренция, а не некая ущербность. Типа кто-то на бюджете, а кто-то платит — я считаю, что это неправильно. Это же немалые суммы, 600 тысяч за год (получается, что 2,4 млн. руб. за все обучение одного студента — прим. Авт.). Когда я учился в Школе-студии МХАТ, все было бесплатно. Мы получали стипендии, кто-то получал за хорошую успеваемость. Я получал евстигнеевскую стипендию...» Сергей Витальевич вспоминает, что во время вступительных испытаний абитуриенты волновались: «Они меня спрашивали — я на бюджет? Я отвечал — я тебя беру, ты не думай о деньгах, не волнуйся — я оплачу. Я снимаюсь в рекламе, чтобы пополнять этот бюджет, возить своих ребят на фестивали...»

Ида ГАЛИЧ

Ида Галич Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Блогер Ида Галич, как только стала хорошо зарабатывать, так сразу стала помогать — давала деньги погорельцам, и чтобы люди крышу в доме починили, переводила по полмиллиона рублей на лечение мальчика с лейкозом и девочки с СМА, постоянно объявляет сборы на свою многомиллионную аудиторию для больных детей, а сама потом добавляет недостающую сумму. За свои средства Ида переселила пять семей с особенными детьми из Белгородской области, сама переводила 1 млн. руб. и собрала 7 млн.руб для жителей Курской области — прикладывала отчет из благотворительного фонда на этот счет. Долгие отношения (три года) у Галич с благотворительным фондом «Святое Белогорье против детского рака». Она помогала фонду купить машину, переселять семьи, собирать гуманитарную помощь, закрывать сборы на лечение детей, а в этом году блогер помогла собрать деньги на пять генераторов (стали необходимы в семьи больных после отключения электричества).

Дима БИЛАН

Дима Билан Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Певец Дима Билан тоже часто помогает людям. Таких историй много — Дима оплатил современный протез жительнице Донецка Марине Клименко, которая потеряла ногу в результате террористического акта. Билан приезжал в гости в Калужскую и Воронежскую область к многодетным семьям, которые взяли на воспитание детей из ДНР — дарил ценные подарки: компьютеры, стиральную машину и т. д. А в свои дни рождения Дима Билан стал следовать хорошей традиции — просит друзей и миллионы своих подписчиков в соцсетях переводить деньги в проверенные благотворительные фонды: «Сейчас важно отдавать себя. Тема благотворительности появилась в моей жизни еще в начале моего пути. Нужно делиться опытом и информацией». Дима Билан на постоянной основе также помогает детскому дому, приобрел для детей музыкальные инструменты. Известно, что Билан переводил средства в Курский филиал Красного креста, но суммы никогда не озвучивал.

Григорий ЛЕПС

Григорий Лепс Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Минувшей весной музыкант Григорий Лепс перевел 5 млн. руб. благотворительному фонду — на помощь людям, пострадавшим от наводнения в Дагестане. Сам он этот факт не афишировал, но, когда стало известно, сообщил: «Когда приходит горе — молчать или отделываться пустыми словами — последнее дело. Я гражданин своей страны России и всегда готов выполнить свой гражданский долг. Сейчас нужно помогать тем, кому тяжело, а громко будем говорить потом, когда приеду петь для них. Мы своих не бросаем, мы же русские люди».

Лепс помогает людям давно — и больным детям с операцией, и к нашим раненым воинам ездит с подарками, и дает благотворительные концерты.

Егор КРИД

Егор Крид Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В этом году 12-летняя калининградка с диагнозом ДЦП Елизавета Куприенко сделала свои первые самостоятельные шаги после перелома ноги в 2025 году. В прошлом году певец Егор Крид оплатил один из курсов реабилитации для этого ребенка, после этого о семье узнали многие люди — также стали помогать. Ребенок занимался в специализированном центре с утра до вечера — тренажеры, массажи, мануальный терапевт, комплексы специальных упражнений, невероятная сила воли: все это дало положительный результат. Курс, который оплатил певец, стоил 105 тыс. руб. — для звезд небольшие деньги, а семьям, которые постоянно реабилитируют детей, их неоткуда взять. Плюс звезды привлекают внимание к конкретному ребенку, и в будущем это помогает собирать деньги на следующее лечение.

Крид неоднократно закрывал сборы на лечение детей с онкологией. Из недавних историй: представители благотворительного фонда сообщили, что Крид перечислил 1,5 млн.руб. на лечение онкобольной девочки Селин, сам артист не афишировал свой поступок.

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