16-летний сын Дибровых отдыхает в Турции с девушкой: что известно о возлюбленной Александра

Полина Диброва с сыновьями Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

У бывших супругов, 66-летнего Дмитрия Диброва и 37-летней Полины, трое сыновей. Старшему Александру в начале года исполнилось 16 лет. После развода родителей парень решил остаться с отцом, а к маме, живущей по соседству, он регулярно заглядывает в гости. Саша увлекается музыкой. Кстати, именно хобби свело его с возлюбленной.

«Они познакомились на музыкальном рок-фестивале. Они оба музыканты и теперь играют в одной группе. Девочка из хорошей многодетной семьи. Ее родители занимаются бизнесом. Они, кстати, приходили на мой день рождения. Семья достаточно религиозная. И мы с Романом уже побывали на Шаббате», — рассказала KP.RU Полина Диброва.

Ранее Дмитрий и Полина рассказывали, что несколько лет назад прибрели для старшего сына квартиру в Москве в ипотеку. В настоящее время в апартаментах идет ремонт.

Старший сын Дибровых Саша увлекается музыкой Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Саша вместе с младшими братьями — 12-летним Федей и 11-летним Ильей — выступал на дне рождения мамы, который прошел в одном из ресторанов на Рублевке. А сейчас старший сын Дибровых вместе с подругой отдыхает в Турции. На самом деле, девушка находится там с родителями, а Сашу позвали за компанию.

«У них там апартаменты, вот они с семьей поехали. А Саше я сняла номер в отеле рядом, но они все время проводят вместе. Но под присмотром родителей! Мама подруги Саши Екатерина сейчас беременна пятым ребенком. Мы каждый день на связи. Я очень рада. Девочка — чудо», — добавила Полина Диброва.

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