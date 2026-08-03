Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова. Фото: МИД РФ

Литовский премьер Миндаугас Синкявичюс предложил убрать из школьной программы произведения Михаила Ломоносова. Политик уже даже обратился с этой весьма сомнительной инициативой в министерство образования. Поводом для исключения произведений российского ученого из программы премьер-министры назвал «прославление им имперских военных кампаний». При этом глава правительства предложил добавить к списку литературы для школьников работы украинского классика Тараса Шевченко. Так, по мнению Синкявичюса, молодежь Литвы глубже познакомится с украинской идентичностью.

Литовский премьер Миндаугас Синкявичюс предложил убрать из школьной программы произведения Михаила Ломоносова. Фото: социальные сети.

Эту тему мы обсудили в понедельник, 3 августа, с директором Департамента информации и печати МИД РФ, официальным представителем Министерства иностранных дел Российской Федерации Марией Захаровой.

- …Мария Владимировна, здравствуйте! Это Гамов из «КП». Вот как можно прокомментировать эту «дремучую рокировку»?ак Вы считаете - Синкявичюс хотя бы представляет себе - чем отличается Ломоносов от Шевченко, а что их роднит? И каких еще замен и «рокировок» можно ждать от такого главы литовского кабмина?

- Кого предложат на смену Менделееву? - отреагировала Мария Захарова. - Пабло Эскобара? Он тоже работал с химией…

СПРАВКА «КП»

Пабло Эмилио Эскобар Гавирия (1 декабря 1949-го - 2 декабря 1993 г.) - колумбийский наркобарон и террорист. Эскобара называют «Королём кокаина», поскольку он был лидером Медельинского картеля, контролировавшего к концу 1980 года 80% от мирового рынка кокаина.

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