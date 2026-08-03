Иран обвинил во лжи и Трампа, и Зеленского: возможна ли сделка

Зеленский и Трамп заверяют Тегеран в мирных намерениях. Но им никто не верит Фото: REUTERS.

Не успел Дональд Трамп заявить, что США прекращают удары по Ирану «в ожидании скорой сделки», как из Ирана прилетело опровержение. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что никаких переговоров о «скором открытии Ормузского пролива» или еще о чем-то его страна с Америкой не вела. И если об открытии Ормузского пролива и будет какое-то соглашение (а до начала американо-иранского конфликта через это «узкое горлышко» шло до трети мировой торговли нефтью), то это будет соглашение между Ираном и арабским эмиратом Оман. Без участия США и Израиля, а также без открытия пролива для свободного судоходства – на все проводки теперь надо будет получать разрешения Ирана и Омана.

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что никаких переговоров о «скором открытии Ормузского пролива» или еще о чем-то его страна с Америкой не вела. Фото: Foad Ashtari/ Keystone Press Agency/ Global Look Press

Так что же, получается Трамп в очередной раз выдал желаемое за действительное? «Возможно, какие-то переговоры между США и Ираном и вправду имели место, но Трамп, похоже, как всегда, преувеличил свой успех, - комментирует ситуацию в интервью KP.RU старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Борис Долгов. – Президент США делает это в расчете на американского избирателя. В преддверии выборов в конгресс в ноябре 2026 года Трамп хочет подбрасывать электорату хоть какие-то позитивные новости. В условиях, когда цены на бензозаправках в США выросли с начала конфликта на Ближнем Востоке почти на 50 процентов, а, по соцопросам, 68% американцев считают эту войну ошибкой, Трампу очень нужны добрые вести».

Тем нем менее, по мнению Долгова, постоянная ложь со стороны Вашингтона и его союзников, включая Киев, ведет к тому, что мирное урегулирование отодвигается во все более неопределенное будущее.

«После недавнего удара ВСУ по иранскому кораблю в Каспийском море, министр иностранных дел Украины Сибига связался со своим иранским коллегой и заверил его в мирных намерениях, - напоминает Долгов. – Потом, если верить иранскому МИД, Тегеран получил заверения от все того же Киева, а также Лондона и Софии – мол, мы не станем частью войны против Ирана. И одновременно идут новости: иранский МИД назвал украинский удар по их сухогрузу преднамеренным, а Зеленский раздает Трампу и лидерам арабских стран заверения, что окажет им помощь в войне дронов с Ираном. Где тут правда? Поди разберись».

По мнению Долгова, нынешняя ситуация подтверждает старую истину: насилию почти всегда предшествует ложь. Именно ложь Вашингтона и Киева подрывает доверие к ним на переговорах. А значит – делает все менее возможной и ту «сделку», о которой твердит Трамп.

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