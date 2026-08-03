Россияне рассказали, мешают ли им соседи-курильщики

Против курильщиков вводят все больше ограничений, однако россияне жалуются, что табачный дым все равно преследует их и мешает даже дома. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Против курильщиков вводят все больше ограничений, однако россияне жалуются, что табачный дым все равно преследует их и мешает даже дома. Чаще всего люди жалуются на соседей, которые курят на балконах, и летом, когда окна открыты, запах и дым проникают во все квартиры. Об этом говорят итоги опроса сайта KP.RU.

Так, целых 59% опрошенных россиян признались, что им мешают вредные привычки соседей. Респонденты отмечают, что дым от чужих сигарет проникает через окна в комнаты, и доставляет дискомфорт всем жильцам, что особенно неприятно, что пассивными курильщиками становятся даже дети, а родители огорчаются, что ничего не могут с этим поделать.

«Меня раздражают курильщики. Меня прямо начинает мутить и тошнить, когда я чувствую запах сигарет», - делится участница опроса.

«Люди давно перестали уважать друг друга и курят, где хотят. Какая разница на балконе, в окне без балкона, на лестничной площадке, противный запах и из вентиляции задувает», - хмурится другая.

«У меня многие соседи курят: и сверху, и сбоку. Но больше всего бесит сосед сверху, он бычки так вниз и бросает, их иногда ветром заносит к нам на балкон, а у нас дорожка там лежит. Страшно, что загореться может однажды», - делится третья.

«Мне очень мешают. Постоянно курят в окно, а дым весь у меня в квартире. Здоровье подорвано, а еще и это, приходится даже у себя дома дышать не пойми чем», - вздыхает еще один участник опроса.

Еще 34% опрошенных россиян говорят, что их соседи тоже курят, но дым им не мешает, респонденты спокойно относятся к сторонним запахам у себя дома.

«Мне не мешают, переживала, когда окурки вниз кидали, а сейчас окурков нет, так что я спокойна», - делится участница исследования.

Только 5% опрошенных россиян сообщили, что их соседи не курят. Оставшиеся 2% выбрали вариант «другое».

Фото: Дмитрий ОРЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 2,4 тысячи человек.

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