Цена на нефть имеет значение: от чего на самом деле зависит курс рубля

Курс формируется на основе миллионов реальных операций Фото: REUTERS.

Раньше мы знали: вкладывать деньги надо в доллары. Они были зеленым островком стабильности. А сейчас не пойми что. Доллар то взлетает до 115 - 120 рублей, то дешевеет до 70. И вот курс рубля снова пошел вниз. Почему так происходит? И что сейчас влияет на курс рубля сильнее всего?

Начнем с того, что курс у нас не фиксированный. Он определяется спросом и предложением на Московской бирже. Одни хотят обменять рубли на валюту, другие - продать валюту за рубли. Если первых больше, курс рубля падает. Если они оказываются в меньшинстве, курс нашей валюты растет. Тут действуют те же законы, что и на рынке: когда спрос на товар увеличивается, то идет вверх и его цена.

- Курс формируется на основе миллионов реальных операций. Банки обмениваются валютами на крупные суммы. Компании перемещают капиталы между странами. Туристы обменивают наличную валюту. А центральные банки могут вмешиваться, если колебания курса становятся слишком резкими. Все это влияет на спрос и предложение, а значит, и на курс, который мы видим на экранах обменников, - говорит Сергей Погудин, руководитель направления очного обучения учебного центра «Финам».

Вместе с экспертами KP.RU выделил основные факторы, которые влияют на нашу валюту. И определила в процентах, насколько сильно зависит курс рубля от того или иного фактора.

Курс у нас не фиксированный. Он определяется спросом и предложением. Фото: Сергей Коньков/ТАСС

ЦЕНА НА НЕФТЬ: 30%

- В последние годы ее влияние ослабло из-за бюджетного правила, по которому государство начинает покупать валюту в резервы, если цена на нефть выше определенного значения (подробнее см. пункт «Бюджетное правило», - Ред.). Но несмотря на это, стоимость нефти остается главным фактором, - считает Сергей Суверов, кандидат экономических наук, инвестиционный стратег УК «Арикапитал».

Простой пример - конфликт на Ближнем Востоке. Из-за него весной нефть подорожала почти вдвое по сравнению с январем. С небольшой паузой это отразилось и на курсе: если в марте курс доллара доходил до 84 рублей, то в мае-июне опустился до 71 рубля. А все потому, что в этот момент на биржу стало поступать гораздо больше выручки экспортеров. Валюты больше - она стала дешевле.

Сейчас - обратная ситуация. С майских $120 за баррель нефть подешевела примерно на четверть. И рубль не остался в стороне: за полтора месяца он просел на 11%.

- Нефть, газ, нефтепродукты по-прежнему составляют около половины доходов от российского экспорта. И, если в этой половине происходит заметное движение цен - на 30, 40, 50 процентов - это сказывается на курсе, - объясняет Софья Донец, руководитель управления аналитики фондового рынка Т-Банка.

С майских $120 за баррель нефть подешевела примерно на четверть Фото: REUTERS.

ОТТОК КАПИТАЛА: 25%

Раньше рубль был если не конвертируемым, то достаточно свободным. Иностранные инвесторы приходили к нам на рынок. Покупали и продавали валюту. Иногда это приводило к большим проблемам. Например, в 1998-м, 2008, 2014 и 2022 годах курс рубля резко падал из-за того, что иностранные инвесторы и спекулянты активно продавали рубли и выводили деньги. И Центробанку приходилось вмешиваться, чтобы не допустить излишнего ослабления.

Сейчас крупных зарубежных фондов на нашем рынке нет, а вывод капитала затруднен. В итоге экспортная выручка поступает в страну, но не может в таком же объеме уйти. Как итог - слишком высокое предложение валюты и оттого чересчур крепкий, как считают многие экономисты, рубль.

Тем не менее, спрос на рубли создают российские компании. Они оказались отрезаны от внешних рынков. Поэтому активно занимают деньги в рублях.

- Валютные сбережения начали замещаться внутренними рублевыми. Это, по сути, действует как приток капитала: те же экспортеры сокращают свои внешние валютные обязательства и замещают их внутренними (если раньше они брали кредиты в иностранных банках, то теперь - в российских, - Ред.). И такие заимствования не ведут к спросу на валюту, - объясняет Егор Сусин, начальник Центра рыночных стратегий департамента внутреннего казначейства Газпромбанка.

А раз спрос на валюту не растет и даже снижается, то курс рубля, как мы уже выяснили, от этого только выигрывает.

КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА: 20%

Ставка Центробанка снизилась на треть - с пиковых 21% в январе 2024-го до нынешних 14% годовых. Но все равно остается высокой. Особенно в сравнении с инфляцией - за последние 12 месяцев она, по данным ЦБ, составила меньше 6%.

- Чем выше ставка, тем крепче рубль. Потому что вложения в рублях в этом случае приносят более высокий доход (проценты по вкладам в банках напрямую зависят от ключевой ставки, - Ред.). И спрос на рубли увеличивается. Сейчас поддержка курса рубля за счет денежно-кредитной политики Центробанка уменьшилась. Но ставки все равно высокие. И они в большей степени влияют на укрепление рубля, чем на его ослабление, - считает Сергей Суверов.

В ЦБ в прошлом году объясняли резкое укрепление рубля именно высокой ключевой ставкой. Тогда этот фактор был основным. Сейчас его значение снизилось. А на первый план вышла цена на нефть.

Ставка Центробанка снизилась на треть - с пиковых 21% в январе 2024-го до нынешних 14% годовых. Но все равно остается высокой Фото: REUTERS.

БЮДЖЕТНОЕ ПРАВИЛО: 15%

Сейчас будет сложно. Но деваться некуда.

Чтобы сгладить колебания курса, в правительстве придумали бюджетное правило. Его суть в том, что в параметрах бюджета фиксируется цена нефти (сейчас это $59 за баррель), от которой пляшут доходы казны. Если нефть стоит дороже, то «лишние» доходы от ее продажи перечисляются в резервы. Если дешевле - наоборот, часть денег достают из заначки для покрытия дефицита. В идеале это должно балансировать спрос и предложение валюты на рынке.

Правда, в январе этого года у бюджетного правила обнаружился неприятный побочный эффект. Тогда нефть была очень дешевой, доходы экспортеров снизились. Плюс Минфин продавал валюту из резервов. В итоге курс рубля укрепился еще сильнее. И бюджетное правило пришлось отменить.

Но после начала войны на Ближнем Востоке нефть резко подорожала, экспортные доходы сильно возросли. И это снова стало толкать курс рубля вверх. А балансира в виде бюджетного правила не оказалось. В итоге рубль резко укрепился (вспомним тот самый доллар по 71 в мае-июне). С июля бюджетное правило вновь запустили, что помогло сгладить колебания.

ДРУГИЕ ФАКТОРЫ: 10%

Конечно, курс рубля зависит и от других факторов. Но их влияние слабее. Среди них:

- Спрос физических лиц. Раньше мы активно расплачивались российскими картами за рубежом, да и в целом чаще ездили за границу и покупали больше валюты. Сейчас мы делаем это реже - спрос на валюту упал в разы;

- Санкции. Они влияют косвенно - через различные ограничения (например, на вывод денег за границу). Любой негатив для экономики страны - негатив и для ее валюты. Но в последние пару-тройку лет рынок перестал всерьез воспринимать очередные пакеты санкций. Их влияние небольшое.

- Государственные ограничения. Их периодически используют, чтобы точечно воздействовать на валютный рынок. Например, когда во второй половине 2023 года рубль резко просел, государство обязало крупных экспортеров ввозить валютную выручку и продавать ее на российском рынке. Это помогло укрепить курс рубля.

ВОПРОС РЕБРОМ

Почему рубль стал таким непредсказуемым?

Если честно, он и раньше плохо поддавался анализу. Но сейчас строить прогнозы стало еще сложнее.

- Резко выросла неопределенность, особенно в геополитике. А она влияет сразу на многое, - объясняет Сергей Суверов.

В целом, все прогнозы до конца года сводятся к диапазону от 80 до 90 рублей за доллар. Но опять же, многое зависит от ситуации в стране и мире.

- Непредсказуемые форс-мажоры - пандемии, войны, технологические прорывы - могут в любой момент полностью изменить ситуацию и свести на нет все расчеты, - дополняет Сергей Погудин.

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