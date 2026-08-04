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Экономика4 августа 2026 2:00

Цена на нефть имеет значение: от чего на самом деле зависит курс рубля

Экономист Суверов объяснил, как сегодня формируется курс рубля
Евгений БЕЛЯКОВ
Курс формируется на основе миллионов реальных операций

Курс формируется на основе миллионов реальных операций

Фото: REUTERS.

Раньше мы знали: вкладывать деньги надо в доллары. Они были зеленым островком стабильности. А сейчас не пойми что. Доллар то взлетает до 115 - 120 рублей, то дешевеет до 70. И вот курс рубля снова пошел вниз. Почему так происходит? И что сейчас влияет на курс рубля сильнее всего?

Начнем с того, что курс у нас не фиксированный. Он определяется спросом и предложением на Московской бирже. Одни хотят обменять рубли на валюту, другие - продать валюту за рубли. Если первых больше, курс рубля падает. Если они оказываются в меньшинстве, курс нашей валюты растет. Тут действуют те же законы, что и на рынке: когда спрос на товар увеличивается, то идет вверх и его цена.

- Курс формируется на основе миллионов реальных операций. Банки обмениваются валютами на крупные суммы. Компании перемещают капиталы между странами. Туристы обменивают наличную валюту. А центральные банки могут вмешиваться, если колебания курса становятся слишком резкими. Все это влияет на спрос и предложение, а значит, и на курс, который мы видим на экранах обменников, - говорит Сергей Погудин, руководитель направления очного обучения учебного центра «Финам».

Вместе с экспертами KP.RU выделил основные факторы, которые влияют на нашу валюту. И определила в процентах, насколько сильно зависит курс рубля от того или иного фактора.

Курс у нас не фиксированный. Он определяется спросом и предложением. Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Курс у нас не фиксированный. Он определяется спросом и предложением. Фото: Сергей Коньков/ТАСС

ЦЕНА НА НЕФТЬ: 30%

- В последние годы ее влияние ослабло из-за бюджетного правила, по которому государство начинает покупать валюту в резервы, если цена на нефть выше определенного значения (подробнее см. пункт «Бюджетное правило», - Ред.). Но несмотря на это, стоимость нефти остается главным фактором, - считает Сергей Суверов, кандидат экономических наук, инвестиционный стратег УК «Арикапитал».

Простой пример - конфликт на Ближнем Востоке. Из-за него весной нефть подорожала почти вдвое по сравнению с январем. С небольшой паузой это отразилось и на курсе: если в марте курс доллара доходил до 84 рублей, то в мае-июне опустился до 71 рубля. А все потому, что в этот момент на биржу стало поступать гораздо больше выручки экспортеров. Валюты больше - она стала дешевле.

Сейчас - обратная ситуация. С майских $120 за баррель нефть подешевела примерно на четверть. И рубль не остался в стороне: за полтора месяца он просел на 11%.

- Нефть, газ, нефтепродукты по-прежнему составляют около половины доходов от российского экспорта. И, если в этой половине происходит заметное движение цен - на 30, 40, 50 процентов - это сказывается на курсе, - объясняет Софья Донец, руководитель управления аналитики фондового рынка Т-Банка.

С майских $120 за баррель нефть подешевела примерно на четверть

С майских $120 за баррель нефть подешевела примерно на четверть

Фото: REUTERS.

ОТТОК КАПИТАЛА: 25%

Раньше рубль был если не конвертируемым, то достаточно свободным. Иностранные инвесторы приходили к нам на рынок. Покупали и продавали валюту. Иногда это приводило к большим проблемам. Например, в 1998-м, 2008, 2014 и 2022 годах курс рубля резко падал из-за того, что иностранные инвесторы и спекулянты активно продавали рубли и выводили деньги. И Центробанку приходилось вмешиваться, чтобы не допустить излишнего ослабления.

Сейчас крупных зарубежных фондов на нашем рынке нет, а вывод капитала затруднен. В итоге экспортная выручка поступает в страну, но не может в таком же объеме уйти. Как итог - слишком высокое предложение валюты и оттого чересчур крепкий, как считают многие экономисты, рубль.

Тем не менее, спрос на рубли создают российские компании. Они оказались отрезаны от внешних рынков. Поэтому активно занимают деньги в рублях.

- Валютные сбережения начали замещаться внутренними рублевыми. Это, по сути, действует как приток капитала: те же экспортеры сокращают свои внешние валютные обязательства и замещают их внутренними (если раньше они брали кредиты в иностранных банках, то теперь - в российских, - Ред.). И такие заимствования не ведут к спросу на валюту, - объясняет Егор Сусин, начальник Центра рыночных стратегий департамента внутреннего казначейства Газпромбанка.

А раз спрос на валюту не растет и даже снижается, то курс рубля, как мы уже выяснили, от этого только выигрывает.

КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА: 20%

Ставка Центробанка снизилась на треть - с пиковых 21% в январе 2024-го до нынешних 14% годовых. Но все равно остается высокой. Особенно в сравнении с инфляцией - за последние 12 месяцев она, по данным ЦБ, составила меньше 6%.

- Чем выше ставка, тем крепче рубль. Потому что вложения в рублях в этом случае приносят более высокий доход (проценты по вкладам в банках напрямую зависят от ключевой ставки, - Ред.). И спрос на рубли увеличивается. Сейчас поддержка курса рубля за счет денежно-кредитной политики Центробанка уменьшилась. Но ставки все равно высокие. И они в большей степени влияют на укрепление рубля, чем на его ослабление, - считает Сергей Суверов.

В ЦБ в прошлом году объясняли резкое укрепление рубля именно высокой ключевой ставкой. Тогда этот фактор был основным. Сейчас его значение снизилось. А на первый план вышла цена на нефть.

Ставка Центробанка снизилась на треть - с пиковых 21% в январе 2024-го до нынешних 14% годовых. Но все равно остается высокой

Ставка Центробанка снизилась на треть - с пиковых 21% в январе 2024-го до нынешних 14% годовых. Но все равно остается высокой

Фото: REUTERS.

БЮДЖЕТНОЕ ПРАВИЛО: 15%

Сейчас будет сложно. Но деваться некуда.

Чтобы сгладить колебания курса, в правительстве придумали бюджетное правило. Его суть в том, что в параметрах бюджета фиксируется цена нефти (сейчас это $59 за баррель), от которой пляшут доходы казны. Если нефть стоит дороже, то «лишние» доходы от ее продажи перечисляются в резервы. Если дешевле - наоборот, часть денег достают из заначки для покрытия дефицита. В идеале это должно балансировать спрос и предложение валюты на рынке.

Правда, в январе этого года у бюджетного правила обнаружился неприятный побочный эффект. Тогда нефть была очень дешевой, доходы экспортеров снизились. Плюс Минфин продавал валюту из резервов. В итоге курс рубля укрепился еще сильнее. И бюджетное правило пришлось отменить.

Но после начала войны на Ближнем Востоке нефть резко подорожала, экспортные доходы сильно возросли. И это снова стало толкать курс рубля вверх. А балансира в виде бюджетного правила не оказалось. В итоге рубль резко укрепился (вспомним тот самый доллар по 71 в мае-июне). С июля бюджетное правило вновь запустили, что помогло сгладить колебания.

ДРУГИЕ ФАКТОРЫ: 10%

Конечно, курс рубля зависит и от других факторов. Но их влияние слабее. Среди них:

- Спрос физических лиц. Раньше мы активно расплачивались российскими картами за рубежом, да и в целом чаще ездили за границу и покупали больше валюты. Сейчас мы делаем это реже - спрос на валюту упал в разы;

- Санкции. Они влияют косвенно - через различные ограничения (например, на вывод денег за границу). Любой негатив для экономики страны - негатив и для ее валюты. Но в последние пару-тройку лет рынок перестал всерьез воспринимать очередные пакеты санкций. Их влияние небольшое.

- Государственные ограничения. Их периодически используют, чтобы точечно воздействовать на валютный рынок. Например, когда во второй половине 2023 года рубль резко просел, государство обязало крупных экспортеров ввозить валютную выручку и продавать ее на российском рынке. Это помогло укрепить курс рубля.

ВОПРОС РЕБРОМ

Почему рубль стал таким непредсказуемым?

Если честно, он и раньше плохо поддавался анализу. Но сейчас строить прогнозы стало еще сложнее.

- Резко выросла неопределенность, особенно в геополитике. А она влияет сразу на многое, - объясняет Сергей Суверов.

В целом, все прогнозы до конца года сводятся к диапазону от 80 до 90 рублей за доллар. Но опять же, многое зависит от ситуации в стране и мире.

- Непредсказуемые форс-мажоры - пандемии, войны, технологические прорывы - могут в любой момент полностью изменить ситуацию и свести на нет все расчеты, - дополняет Сергей Погудин.

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