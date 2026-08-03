В Испанию с Африки зашло «боевое мясо», Европе скоро станет не до войны с Россией

Европа заигралась с Украиной против России на востоке и пропустила удар с юго-запада Фото: REUTERS.

Европа в панике — 60-80 тысяч африканцев из Марокко прорвались в испанский город-анклав Сеуту, чтобы дальше попасть уже в континентальную Европу. Их выдворяют — а они просачиваются обратно. Франция уже выставила войска с бронетехникой на границе с Испанией - в ожидании «нашествия варваров».

Чем кончится эта попытка захвата Старого Света новыми людьми, "КП" спросила Елену Чудинову, автора пророческого бестселлера «Мечеть Парижской Богоматери» о Европе во власти мигрантов.

ЕВРОПА ЗАИГРАЛАСЬ?

- Европа заигралась с Украиной против России на востоке и пропустила удар с юго-запада, из своего мягкого подбрюшья — Старый Свет в антироссийском военном задоре проморгал африканское нашествие?

- Я бы назвала это шире, чем просто провал проекта АнтиРоссия. Это фиаско всего глобалистского проекта в целом. Посмотрите на Иран - я не его симпатизантка, но то, что вокруг него происходит, не лезет ни в какие ворота. Именно о последствиях подобного подхода я и предупреждала.

- Есть в происходящем хоть какая-то логика?

- Возникает ощущение, что миром овладевает безумие. Я вижу опасные тенденции и в России тоже, но здесь они, к счастью, не в тренде. А в Западном мире происходит некая «нормализация безумия».

- Что вы имеете в виду?

- Вместо того чтобы выстраивать нормальные отношения между странами христианского генезиса, Евросоюз и США объединяются против страны четко христианской - России. Притом затрачивают много своих сил, чрезвычайно осложняя нам жизнь. И пытаясь устроить нам второй финал Крымской войны.

- Им это удастся?

- Нет. Но они одновременно разъедают изнутри самих себя! Это главное надвигающееся на Европу безумие. То, что произошло на окраине Испании — это знаковый демарш. 80 тысяч человек вошли и разграбили город. Вошли и завладели всем. Сейчас они отступили, но лишь на время. Это тоже элемент шантажа. Поддаваться ему или нет - пока решает в одиночку Испания. Но кто там готов один идти в атаку?

Европе скоро станет не до войны с Россией Фото: REUTERS.

КТО ЗА ЭТИМ СТОИТ?

- Это было стихийное нашествие мигрантов или организованная проба Европы на зуб африканским Марокко? Кто за этим может стоять?

- За этим стоит всемирный джихад. Колоссальные деньги джихада. Король Марокко Мухаммед VI — сам по себе ничего предпринимать не стал бы. Это часть плана, существующего не со вчерашнего дня. Но Европа этого не хочет признавать. Христианские страны боятся осознать - все, что дало им нынешнюю экономику и культуру, может быть разрушено нашествием с Юга и Востока.

- Есть версия, что Израиль мог натравить Марокко на Испанию из-за отказа Мадрида воевать с Ираном...

- В этом пазле много сложных элементов. Одним из них мог быть и Израиль. Я, например, была потрясена тем, что Израиль вообще имеет дела с современной Украиной, словно евреи лишились исторической памяти - кто их убивал вместе с гитлеровцами. Я и не предполагала, что Израиль станет играть в такие игры, причем активно. Но главный режиссер игры в «Падение Европы» другой. Не забывайте, что и в конфликтах против России на Северном Кавказе был заинтересован не Израиль, а другие державы.

- Намекаете, что это США? Америке нужен мигрантский коллапс Европы?

- В Америке самой творится что-то неладное — хотя еще пару лет назад все разумные люди надеялись на президентство Трампа. Но он теряет знаковых людей: Такер Карлсон от него уходит, а Чарли Кирк погибает. И правящая партия Америки меняется на глазах - она уже не та, с которой можно было рассчитывать на дружбу. От нее теперь можно ждать самых безумных вещей. И мигрантский хаос в Европе им теперь скорее полезен, чем вреден.

За этим стоит всемирный джихад Фото: REUTERS.

КУДА ХЛЫНУТ ВОЛНЫ?

- Волна мигрантов из Северной Африки — не первая и не последняя. Откуда могут хлынуть следующие?

- Сеута - удобные ворота. Там несколько лет назад тоже был кризис. Тогда 10 тысяч мигрантов прорвались — но в то время об этом мало писали.

- А теперь?

- Теперь обратите внимание: в толпах захватчиков нет женщин и пожилых - не только потому, что в Сеуту трудно доплыть.

Это вошло «боевое мясо»! Молодые мужчины. А король Марокко - он очень любит проводить амнистии и не любит кормить слишком много народа в своих тюрьмах. Правитель - неглупый человек. Он считает, что амнистированные преступники должны покинуть Марокко — это же насильники, наркоманы и убийцы. И им всем прямая дорога в Европу - через Сеуту.

- Они будут рваться в Германию с ее пособиями? Францию, Швецию?

- Германия уже трещит от мигрантов. Жан Распай в своем «Стане святых» предрек, что толпы мигрантов высадятся на Лазурном берегу Франции. И переплывут они из Африки не на надувных кругах - а на ржавых пароходах.

- А по маршруту Турция — Греция?

- Половина «греческого» Кипра чья? Не будем забывать - она же турецкая. И Сеута - такой же форпост. Вопрос встанет - где действует Шенген, и где он граничит с исламским миром. На Кипре — граничит, как и в Сеуте. Этот мир бродит как опасные дрожжи.

ГРОЗИТ ЛИ РАЗВАЛ ЕВРОСОЮЗА?

- Италия, Финляндия, Дания уже требуют отрезать Испанию от Шенгена. Грядет развал Шенгенской зоны, а дальше - и самого Евросоюза?

- ЕС и так уже трещит по швам, как и НАТО. Сейчас в Евросоюзе запаниковали. Но призыв Италии отрезать Испанию от Шенгена просто смешон.

- Италия не граничит с Испанией...

- У европейцев вообще плохо с географией. Я в этом убедилась, когда пыталась объяснить им абсурдность «Украинкой Руси» — пока я говорила о Новгороде и Пскове, поняла, что их карта в голове таких вещей уже не вмещает. Призывы отрезать Испанию от Шенгена - это уже паника. Европа полностью деморализована. В Суете везде стояли войска, но они боялись пальцем шевельнуть, тем более стрельнуть в сторону мигрантов — ты же сразу станешь врагом демократии.

60-80 тысяч африканцев из Марокко прорвались в испанский город-анклав Сеуту Фото: REUTERS.

- Мигранты обрушат Европу?

- Крах Евросоюза будет чреват для всех. Продолжается бешеная экспансия. При том Европе уже станет не до войны с Россией. Но и самой России придется наводить порядок с мигрантами.

- Испанцы потянут вторую реконкисту (освобождение Пиренейского полуострова от мавров)?

- Нет. Толерантность их ослабила. Но тут нечему радоваться. Вся Европа в кризисе. И у нас большая часть страны - тоже Европа.

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