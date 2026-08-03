За последние месяцы маленькая, но гордая Латвия отправила на невеликую незалежную 187 единиц автотехники Фото: EAST NEWS.

«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко — о главном на 4 августа:

1. Новости с передовой: освобождены два поселка

2. Киев получил проспиртованные латвийские тачки

3. Российские бойцы прикрывают сдающихся боевиков собой

4. Отставной адмирал США вскрыл проблему украинской армии

5. Военкомы-садисты возмутили украинских парламентариев

6. Командованию ВСУ не хватает холодильников для трупов

7. Краматорск и Славянск соединили тоннелем для мототехники

8. В Британии увидели перелом в украинском конфликте

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 4 АВГУСТА

Далее — данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

Штурмовики «Севера» освободили Белый Колодезь и Устиновку на Харьковщине. ВСУ потеряли более 155 боевиков. Подбиты две бронемашины и 19 автомобилей.

От действий «Южной» группировка войск противник потерял до 175 бойцов. Поражены три бронемашины и четыре артиллерийских орудия.

Группировка войск «Запад» выбила из рядов ВСУ свыше 210 человек. Сожжены 19 автомобилей и станция РЭБ.

Подразделения «Центра» вывели из строя до 345 военнослужащих. Утилизированы бронемашина и израильская станция контрбатарейной борьбы RADA.

«Восток» уничтожил более 370 националистов. Сожжены две бронемашины и три артиллерийских орудия.

На счету «Днепра» — до 40 боевиков. А также 21 автомобиль и пять станций РЭБ.

Силы ПВО сбили семь управляемых авиабомб. Поразили пять реактивных снарядов HIMARS. А также 651 дрон.

ВСУ потеряли более 155 боевиков. Подбиты две бронемашины и 19 автомобилей Фото: REUTERS.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 4 АВГУСТА

Дальше — подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Киев получил 187 проспиртованных тачек от Риги

За последние месяцы маленькая, но гордая Латвия отправила на невеликую незалежную 187 единиц автотехники. Ее отняли у латвийских граждан, которые напились и зачем-то сели за руль. Громадяне получат из Прибалтики пропахшие водкой микроавтобусы, квадроциклы и внедорожники. Латвийское правительство на днях рассмотрит также инициативу о выделении Киеву еще 21 автомобиля. В целом у латвийских нетрезвых водителей забрали 2000 машин, которыми обещали порадовать киевский режим. А так-то им не на чем за салом с горилкой гонять с девками по ночам.

Сдающихся в плен боевиков российские бойцы прикрывают собой

В пророссийском подполье сообщают: нашим военнослужащим на Херсонском и Запорожском направлениях приходится буквально прикрывать сдавшихся в плен боевиков, чтобы те не попали под «дружественный огонь». Слова одного из подпольщиков приводит ТАСС: «Бывали случаи, когда российские бойцы закрывали собой сдавшихся солдат ВСУ от ударов украинских FPV-дронов. Российские бойцы рискуют собой ради их спасения». Также военнослужащие ВС РФ оказывают пленным первую медпомощь на поле боя, делятся с ними обезболивающими средствами и перевязочными пакетами. А если ситуацию отзеркалить — как поступают бойцы ВСУ?

Главную проблему ВСУ назвал экс-адмирал ВМС США

Джеймс Ставридис, бывший командующий войсками северо-атлантического альянса в Европе, напомнил командованию ВСУ, что дела у них дрянь. Отставной адмирал констатировал, что на 27 ракет, атакующих объекты на Украине, у ВСУ приходится только один перехватчик. Так и сказал: «Один перехватчик на 27 приближающихся баллистических ракет в эти выходные — такова цена дефицита ракет Patriot». Таков был его комментарий к публикации Washington Post о том, что у ВСУ катастрофически не хватает не хватает ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. Которые назвали «единственной надеждой» Зеленского. При том журнал The Atlantic проинформировала, что президент США не внял мольбам Зеленского на поставку Киеву ракет-перехватчиков ЗРК Patriot для обеспечения защиты на ближайшую зиму. Так до нее еще дожить надо…

В Раде возмутились пытками в ТЦК

Депутат Рады Сергей Рахманин огорчен: сотрудники ТЦК и полиция нарушают основные права и свободы граждан. В интервью «Украинской правде» парламентарий назвал четыре проблемы с мобилизацией: «Первая — нарушение прав и свобод граждан сотрудниками ТЦК и полицией. Имеют место произвол, пытки, нарушение основных прав и свобод со стороны военнослужащих. Это подрывает репутацию государства и ВСУ в глазах граждан». Также это создает очень плохой фон для страны. В числе проблем он назвал коррупционные схемы в ТЦК, дезертирство и уклонистов. А сам Рахманин не хотел родине послужить на передовой?

Командованию ВСУ не хватает холодильников для трупов

Возникла проблема в незалежной. В моргах не хватает свободных мест в холодильниках. За последние дни наибольшее число погибших боевиков ВСУ отмечено в Запорожской области. И мест в холодильниках для трупов не осталось. Сотрудники одного из моргов Днепропетровска кое-какие останки забрали — но это ситуацию не исправило. А Зеленский все твердит, что с февраля 2022-го ВСУ потеряли 50 тысяч бойцов. Свозите его на тур по запорожским моргам.

От Краматорска до Славянска боевики прорыли тоннели для скутеров

ВСУ создали тоннели для сообщений двух городов-крепостей в ДНР. Военный эксперт Виталий Киселев заявил ТАСС: «От Краматорска до Славянска вырыты технологические тоннели. Они используются для передвижения мотоциклов, скутеров, мопедов. Но не тяжелой техники». Ничего, на каждый тоннель найдется свой ФАБ-500…

От Краматорска до Славянска боевики прорыли тоннели Фото: REUTERS.

В Британии указали на переломный момент в украинском конфликте

Иэн Прауд, экс-посол Британии в России, в эфире YouTube-канала сделал любопытное заявление о ходе конфликта на Украине: «Думаю, переломный момент… принесут реальные выборы в отдельных странах, которые изменят баланс сил. Начнётся всё в следующем году с президентских выборов во Франции». Он пояснил, что у лидера парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен есть «очень хорошие шансы победить». А это «может иметь сейсмические последствия — не только для внутренней политики Франции и отношений Франции с ЕС, но и для отношения Европы к конфликту на Украине». Пора сушить весла…