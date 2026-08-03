Сайты и приложения российских банков перестали открываться в зарубежных браузерах Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сайты ряда российских банков и веб-приложения вечером 3 августа перестали открываться в зарубежных браузерах. Об этом сообщает РБК.

Журналисты не смогли зайти на сайт ВТБ через Google Chrome и Safari. Недоступным оказалось и веб-приложение банка — ярлык сайта, установленный на смартфоне.

Аналогичная проблема возникла с сайтами Сбера, Альфа-банка, Россельхозбанка, Уралсиба, Промсвязьбанка и банка «Санкт-Петербург». Из проверенных РБК ресурсов через зарубежные браузеры открылся только сайт Т-банка.

Почему сайты банков не открываются в зарубежных браузерах: причины

Три источника издания, знакомые с ситуацией, связали проблему с отзывом зарубежных SSL-сертификатов. ВТБ перешел на сертификат Национального удостоверяющего центра Минцифры, который большинство иностранных браузеров пока не поддерживает.

SSL-сертификат подтверждает подлинность сайта и обеспечивает защищенное соединение. После его отзыва иностранным удостоверяющим центром браузер может перестать доверять ресурсу, заблокировать доступ к нему или показать предупреждение о небезопасном соединении.

Что делать, если сайты российских банков не открываются в зарубежных браузерах

Все перечисленные банковские сайты корректно работают в «Яндекс Браузере», куда уже встроена поддержка российских сертификатов безопасности. Также пользователи могут установить сертификаты Национального удостоверяющего центра Минцифры на свое устройство.

В конце июля Минцифры предупредило, что российские сайты могут перестать корректно работать в Chrome, Safari, Edge и других зарубежных браузерах. Пользователям рекомендовали установить сертификаты безопасности ведомства. В «Яндекс Браузере» они доступны по умолчанию.

Кроме того, в июне Apple удалила из App Store приложения «VK Видео», «VK Музыка», «VK Мессенджер», «Дзен» и другие российские сервисы. В Минцифры назвали решение политически мотивированным и заявили об отсутствии санкционных оснований для блокировки. В Кремле отметили, что такие действия подрывают доверие к американской компании.

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