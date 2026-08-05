Для 14-летней Антонины Бойко роль Нюши стала особенным событием Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 4 августа в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма «Смешарики. Сквозь вселенные». Новая история отправляет привычных героев из Ромашковой долины в неожиданное путешествие: Крош и Ежик находят загадочное устройство, которое переносит их в игру. Там друзья оказываются обычными детьми на космическом корабле, который летит к Марсу. Однако вскоре герои понимают, что происходящее вокруг — вовсе не виртуальное развлечение.

Перед первым показом картины звезды проекта пообщались с корреспондентом KP.RU и рассказали о том, почему «Смешарики» уже много лет остаются близкими сразу нескольким поколениям зрителей.

Заслуженный артист России Николай Добрынин, который сыграл человеческую версию Копатыча, признался, что со вселенной популярного мультфильма он познакомился благодаря своим детям.

Заслуженный артист России Николай Добрынин Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

«Я рос на других мультфильмах: на “Варежке”, на “Ну, погоди!”, на “Бременских музыкантах”. А поколение моей дочери как раз на них, потому что просвещала о “Смешариках” и рассказывала все это моя дочь. Потому что, конечно же, смотреть все серии у взрослого человека времени нет. Но консультировался я со своими детьми», — рассказал артист.

По словам Добрынина, главное в детской анимации не только развлекать, но и давать зрителю правильные ориентиры. Именно этим, считает актер, объясняется многолетняя популярность проекта.

«Мультики, во-первых, должны приносить положительные эмоции, безусловно, никакого негатива. Они должны быть, как “Смешарики”, прежде всего… Почему этот мультфильм так зашел и идет 23 года, и показывают его в 60 странах мира, это точная цифра? Потому что он учит еще, помимо того, что он веселый. Он еще поучительный. И вот сколько бы я людей ни спросил, даже взрослых, они говорят: этот мультфильм учит все-таки добру, каким-то правильным понятиям», — отметил актер.

Неожиданно для себя Добрынин признался KP.RU, что, будь у него возможность, он отправился бы не в далекое будущее или фантастическую вселенную, а в самое теплое время своей жизни.

«В детство! Это, наверное, самый светлый период у каждого ребенка, когда живы мама, папа, бабушка, дедушка. Вы же спрашиваете 63-летнего мужчину, поэтому вот такая планета — детство», — признался артист.

19-летний актер Тимофей Кочнев, который воплотил в жизнь Бараша, рассказал, что в характере его героя нашел немало знакомых черт. По словам артиста, в нем самом смешались сразу несколько персонажей «Смешариков».

Актер Тимофей Кочнев. Фото: Михаил Синицын / ТАСС

«Да, думаю, похож на Бараша. Я такой же меланхоличный, философский, задумчивый иногда, романтичный, пессимистом бываю. Но во мне есть и большая часть Кроша, я думаю. Это мое мнение. Есть 20% Копатыча такого, русского хозяйственного мужичка, который любит дачу, огород. Поэтому во мне Копатыч, Крош и Бараш», — резюмировал Тимофей.

Для 14-летней Антонины Бойко роль Нюши стала особенным событием. Актриса призналась, что узнала о своем утверждении на роль во время занятий с репетитором и едва могла сдержать эмоции.

Антонина Бойко Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

«У меня были легендарные эмоции, я была очень рада, но я еще на тот момент не могла понять, насколько мой персонаж легендарен, насколько легендарен этот фильм. Я обрадовалась. Я еще в тот момент занималась с репетитором. Ко мне мама приходит такая: “Тоня, тебя утвердили на роль Нюши”. Я такая: “Что? Реально?” Эмоции показывать нельзя, у меня математика. Я сижу такая, а внутри у меня просто все кипит, потому что я рада, что меня утвердили на роль Нюши», — вспомнила актриса.

Работа над фильмом также подарила ей возможность пообщаться с опытными коллегами. Особенно запомнилась актрисе атмосфера на площадке.

«Я научилась смеяться. Очень много. Потому что на съемках этого фильма Ян Цапник, Николай Добрынин очень нас смешили и во время кадра, и во время перерывов. И у меня появился такой смех, которого никогда не было, потому что были очень смешные шутки по поводу моего персонажа, вообще в принципе», — рассказала Бойко.

На премьеру также пришли Ян Цапник, Иван Агапов, сыгравшие в фильме, а также телеведущая Яна Чурикова, актер Эдуард Радзюкевич и другие. В широкий российский прокат «Смешарики. Сквозь вселенные» выйдут уже 6 августа.

Актер Ян Цапник с дочкой Лизой Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Иван Агапов Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Яна Чурикова Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Актриса, певица Евгения Малахова Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

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