«Исторически достоверной «Одиссеи» нет и никогда не будет»: специалисты объясняют, почему верить нельзя не только фильму Нолана, но и эпосам Гомера

Фрагмент постера фильма "Одиссея" Кристофера Нолана

C 17 июля 2026 года, когда «Одиссея» Кристофера Нолана вышла в мировой прокат, ее активно критикуют за исторические неточности и ошибки. Упорно забывая о том, что уже поэма Гомера явно лишена исторической достоверности.

Она создана примерно в VIII веке до н.э. А Троянская война была (если она вообще была - многие исследователи в этом сомневаются) за несколько веков до этого. И в распоряжении Гомера (если он вообще был - возможно, это не конкретный человек, а много безымянных авторов из народа, чьи сказания слились в «Илиаду» и «Одиссею») не имелось ни документальных описаний битв, ни сводок Тройинформбюро, ни мемуаров Менелая, ни одного интервью с Агамемноном, ни даже фотографий! Все сохранилось только в устных преданиях. Вы представляете, как они трансформировались за несколько столетий?

Достаточно почитать книгу «Мифы Древней Греции» (не Николая Куна, при всей к нему симпатии, а англичанина Роберта Грейвза), чтобы с изумлением увидеть, сколько вариантов и версий у знакомых с детства по Куну историй. Нет там канона. В течение веков все без конца трансформировалось и переделывалось, то историками, то сказителями, то поэтами, то драматургами (и это нормально). Того же Гомера самозабвенно дописывал и переосмыслял Вергилий в «Энеиде», не говоря о других авторах. И почему его не может переосмыслить Нолан? Только потому, что он наш современник, к нему нет автоматического, выработанного веками почтения?

Бюст Гомера в Музее копий классической скульптуры, Мюнхен Фото: ru.wikipedia.org.

Мы примерно помним, когда жил Гутенберг, и смеемся, когда герой «Гладиатора-2» в Древнем Риме заходит в кафе современного типа и разворачивает свежую утреннюю газету (только из типографии). Такого Нолан себе не позволяет: его вольности заметны в основном профессиональным историкам и людям, очень много читавшим про времена Гомера. Один из них, Спенсер МакДэниел, написал: «Нет и никогда не будет «исторически достоверной» «Одиссеи», потому что действие «Одиссеи» изначально разворачивается не в реальном историческом периоде. А в Эпоху Героев, которая представляет собой расплывчатое, воображаемое, мифическое время в далеком прошлом. В «Илиаде» и в «Одиссее» очень мало того, что действительно характерно для реального Бронзового века».

Он уличает в неточностях не только Нолана, но и Гомера. У того есть колесницы, например, но к гомеровскому времени они использовались только для спортивных состязаний. «Автор «Илиады» смутно помнит, что их применяли в войнах, но не понимает как. Для героев это своего рода боевые гольф-кары: они едут на колесницах на поле боя, а затем спешиваются, чтобы сражаться». И еще: «Важен принцип крутизны (The Rule of Cool). Главк дарит Диомеду доспехи из чистого золота. Никто в истории человечества никогда в таких не сражался. Золото чрезвычайно редкое и дорогое, очень тяжелое, - оно ограничило бы мобильность воина - и очень мягкое, податливое, поэтому не обеспечило бы эффективной защиты. Но все это неважно. Доспехи из чистого золота - звучит же круто!»

Режиссер Кристофер Нолан Фото: REUTERS.

И по этому «принципу крутизны» в «Илиаде» и «Одиссее» построено многое. Не говоря уж о том, что это во многом сказки: говорящий конь Ахилла предсказывает ему смерть, потом Ахилл сражается с речным богом Скамандром, о циклопах, волшебницах и Сцилле с Харибдой и речи нет... Ну кому какое дело, что такого не бывает?

Вот точно так же, «потому что это круто/эффектно/впечатляет», у Нолана воины не снимают доспехов, находясь на кораблях (хотя это опасно: свалишься за борт - непременно в них потонешь). А спартанский царь Менелай живет в замке на берегу моря, куда к нему приплывает Телемах: это красиво, и кому какое дело, что Спарта была далеко от моря. Так что Нолан, в общем-то, как раз верен духу Гомера!

Троянский конь

У Нолана это почти произведение искусства, он гладкий и красивый, такое и сегодня создашь не с ходу - а как его создали ахейцы после изнурительной осады? (Гомер сообщает, что его построил мастер Эпей при помощи Афины Паллады - но Афина у Нолана выглядит откровенной галлюцинацией Одиссея). А главное, почему он на берегу, наполовину в мокром песке и воде, а не у стен Трои, как полагается? Его в море, что ли, строили?..

Лондон. Установка статуи Троянского коня в рамках промоушена фильма Нолана. Фото: Stephen Chung / Keystone Press Agency / Global Look Press

Да просто потому, что это круто выглядит. И еще Нолан признался, что вдохновлялся знаменитым финалом фильма «Планета обезьян», где герой обнаруживает занесенную песком Статую Свободы на границе между морем и сушей. Ну вот впечатлил его в детстве этот кадр.

В обоих случаях нечто огромное и красивое, зарытое в песок, символизирует конец цивилизации. Статуя Свободы - гибель нашей (действие «Планеты обезьян» разворачивается на Земле в отдаленном будущем). Троянский конь - гибель Трои и последовавший вскоре конец Бронзового века, одну из величайших катастроф в истории человечества (Нолан, разумеется, много об этом читал; одной из причин коллапса называют нашествие загадочного «народа с моря», который то и дело упоминается в его «Одиссее», а Одиссей говорит о грядущей гибели современной ему цивилизации прямым текстом. Но это отдельная и сложная тема).

Финальный кадр фильма «Планета обезьян», 1968 г

Так-то никакого коня, конечно, никогда не было, и уже в античности комментаторы Гомера пытались придумать более рациональное объяснение этой фантазии. Согласно Грейвзу, выдвигались теории, что это была стенобитная машина в форме коня, или что греки проникли в Трою через ход, над которым была нарисована лошадь. Или что Трою погубила ахейская кавалерия. «Можно вполне допустить, что при нападении на Трою была использована башня на колесах, обитая мокрыми конскими шкурами для защиты от стрел».

Доспехи Одиссея

В 1960 году в деревне Дендра были найдены замечательно сохранившиеся доспехи воина примерно XV века до нашей эры (за 200-300 лет до Троянской войны, но чем богаты). Ничего общего с доспехами у Нолана. Шлем сделан из кожи и распиленных кабаньих клыков, чтобы такой сделать, надо было убить около 12 вепрей (подобные шлемы находили и в других местах). Остальное - бронзовое, невероятно тяжелое, надежно закрывающее тело.

Доспехи из Дендры. Фото: archaeologicalmuseums.gr

Тяжелое-то оно тяжелое, но в 2010-е годы провели эксперимент: взяли греческих солдат-добровольцев, нарядили в точные копии доспехов из Дендры и заставили 11 часов изображать бой. При этом кормили их сухарями, говядиной, оливками и козьим сыром, а поили красным вином и водой - как 3500 лет назад. И оказалось, что для боя эти латы (да и это питание) подходят отлично. Правда, еды надо было много: за 11 часов участники эксперимента потеряли по 4500 калорий.

Кстати, поразительно, но именно такой шлем с кабаньими костями описывает Гомер! МакДэниел пишет, что это единственный точно описанный артефакт Бронзового века в «Илиаде» и «Одиссее».

Еще нюанс: судя по всему, доспехи воинов были яркими, раскрашенными. Синими, красными, желтыми, еще и разрисованными. У Нолана все в сравнении с этим уныло и бесцветно. Когда появились первые кадры из «Одиссеи», замечательный искусствовед Софья Багдасарова писала в соцсетях: «Мы видим результат колористического мировоззрения, обезображенного изобретением формы цвета хаки и ее гегемонии в 20 веке. Фильм про войну? Значит, солдатики должны быть похожи на настоящих, страдающих солдатиков. Пусть даже это 12 век до нашей эры. Режиссеру, снявшему «Дюнкерк», трудно абстрагироваться».

И, кстати, МакДэниел сообщает, что шлемы у греческих воинов были разнообразными по дизайну. Многие шли на войну со своими. Никакой униформы тогда не было. С одной стороны, это вроде бы дает Нолану творческую свободу, а с другой - у него-то все одинаковое! Как и большинство современных людей, он просто не может вообразить солдат без униформы.

Одежда

Художник по костюмам Эллен Мирожник тщательно изучила все, что могла, по этой теме. Фрески, росписи, техники ткачества. Прочла много книг. А потом, когда работала над 5300 костюмами для «Одиссеи», постаралась, кажется, все забыть. «Мы создавали свою собственную мифологию. Я, как и Крис Нолан, считаю, что мифологию не следует «переводить». Ее нужно переосмысливать. Это не исторический мир. Это вневременной мир, и именно это было важнее всего».

Версия Одиссея по Нолану. Фрагмент постера фильма

Вероятно, одежда в «Одиссее» должна была прежде всего отражать внутренний мир героев. Поэтому, например, придумано ожерелье Пенелопы, закрывающее всю шею. Она с ним выглядит именно что более «закрытой», стройной, гордой, и наплевать, что для Древней Греции любого века такое не было характерно. Правда, другие решения расшифровать труднее: шлем Одиссея, наоборот, вообще не защищает шею, открывая ее ударам (лица у всех, кроме Агамемнона, тоже открыты, но тут понятно - чтобы актеров можно было рассмотреть). На Телемахе ни с того ни с сего что-то вроде шотландского килта, а обувь Одиссея та же Софья Багдасарова назвала «кедами». Про кирасы Телемаха историк Федор Панфилов написал, что это «попытка стилизовать аргосский панцирь VIII века. (...) В принципе, годится для эпохи Гомера (но не для микенского периода). Но здесь этот ранний анатомический панцирь прошел мощную марвелизацию, его прямо раздуло». Псевдорыцарские серебряные латы на лестригонах вообще необъяснимы, а шлем Агамемнона только ленивый не сравнил с маской Бэтмена из нолановской трилогии про Темного рыцаря.

И все же необходимо заметить, что «Илиаду» и «Одиссею» сплошь и рядом иллюстрировали на протяжении веков. Но, изображая сцены из них, обычно изображали героев в одежде своего времени. А не гомеровского и тем более не времен Троянской войны. На римских изображениях II века н.э. ахейские герои одеты в римские доспехи II века н.э., а как иначе. Спенсер МакДэниел пишет: «Нолан просто делает то же самое, что сделал автор оригинальной «Одиссея», а также более поздние древнегреческие художники, которые ее интерпретировали. Это принцип крутизны во всей красе!»

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