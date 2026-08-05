Владимир Зеленский завел свою страну в такие дебри на изнурительном пути к евроинтеграции и союзничеству с НАТО, из которых без потерь уже не выбраться. Фото: REUTERS.

Владимир Зеленский все больше становится похож на украинского Ивана Сусанина, заведшего свою страну в такие дебри на изнурительном пути к евроинтеграции и союзничеству с НАТО, из которых без потерь уже не выбраться.

Закатились две путеводные звезды

Хлесткое заявление бывшего командующего ВСУ и нынешнего посла Киева в Лондоне Валерия Залужного о том, что Украину никогда не примут в НАТО, неожиданным эхом отозвалось в Грузии. Там тоже был свой Сусанин, маниакально ненавидящий Россию и тащивший страну в военный альянс Запада и ЕС, – Мишико Саакашвили. Но его сами же грузины поместили надолго в казенный дом. А вчера генсек правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» и мэр Тбилиси Каха Каладзе, явно вторя Залужному, заявил, что руководство НАТО в течение многих лет обманывало как Грузию, так и Украину, обещая принять в альянс, а на самом деле этого вовсе не планировало.

Генсек правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» и мэр Тбилиси Каха Каладзе. Фото: Инна Кукуджанова/ТАСС

И очень интересную трактовку слов Каладзе сделал заместитель главы парламентскогог комитета по вопросам интеграции с Европой Торнике Пагава: если НАТО окончательно откажется принимать в свои ряды республику, Тбилиси придется проводить многовекторную политику. Процесс интеграции Грузии в ЕС приостановил сам же Брюссель под предлогом «нарушения правил демократии», а на самом деле из-за нежелания Тбилиси открыть «второй фронт» против России. Выходит, две путеводные звезды на Запад – НАТО и ЕС – для Грузии практически погасли.

Эти же звезды закатились и для Украины, как бы ни старался Зеленский унизительно проситься в западные структуры. Членство в ЕС, сообщила на днях Служба внешней разведки РФ, Киеву тоже не светит – евробюрократы, на публику продолжая зазывать Украину в союз, между собой откровенно признают, что Брюссель не потянет ее экономические и политические амбиции. А некоторые европейские лидеры открыто заявляют, что не пустят в свои ряды Украину, коль она собирается вставать в них в обнимку с Бандерой.

«Евроморковку» будут удерживать перед Киевом, но на очень длинной палке. Потому что Европе надо, чтобы Зеленский продолжал воевать с Россией. Что он усердно и делает.

«Никакого перелома в пользу Киева нет»

Однако поднятая на Западе в начале лета шумная пропагандистская кампания о «переломе хода войны» в пользу Киева вдруг начала заметно угасать. Примечательно, что это случилось как раз тогда, когда закончились «40 дней ада», обещанные Зеленским России. Реальный ад его стараниями теперь пришел на Украину.

Упорные усилия западной прессы преувеличить военный потенциал Украины и представить ее атаки дронов вглубь России как «предвестник победы» Зеленского, подробно разобрало американское издание Responsible Statecraft (RS).

«Нарративы западных СМИ, утверждающие, что Украина «переломила ход событий», не выдерживают столкновения с элементарной военной реальностью», - заявил изданию военный эксперт из организации Defense Priorities Дэниел Дэвис. Тактические удары Украины по российским НПЗ и центрам снабжения, таким как Wildberries, выглядят эффектно на телеэкране, считает он. Но они не лишают Москву способности вести длительную войну на истощение.

Другой эксперт, профессор международных отношений в Университете Нотр-Дам, Майкл Деш в интервью RS сказал, что беспилотники сами по себе не могут обеспечить Украине военную победу. «Лучшее, что может сделать Украина с помощью дронов, - это немного замедлить продвижение русских», - считает он. Нельзя отрицать, продолжает эксперт, что Украина своими ударами по территории России нанесла ей некоторый ущерб. Но есть важный нюанс: «Проблема освещения событий [в основных западных СМИ] в том, что они игнорируют: а) то, что Россия делает то же самое, б) то, что Россия по-прежнему добивается значительных успехов на земле».

Преувеличивая значимость действий Киева, западные СМИ скрывают мрачную реальность: у Украины нет реального военного пути к победе, делает вывод Дэниел Дэвис. «Продолжать высокомерно настаивать на обратном - значит лишь продлевать разрушения и бессмысленные жертвы, которые несет Киев… Украине придется либо договариваться об условиях мира, которые будут максимально выгодными, либо смириться с полным военным поражением».

Новый поводырь для незалежной

Вернемся к заявлению Залужного. Неслучайно он признал безнадежность для Зеленского встать в ряды Североатлантического альянса. И неслучайно практически унизил военный блок, упрекнув его в низкой боеготовности в сравнении с армией России.

Бывший министр незалежной Валерий Залужный уже не помышляет о членстве Украины в НАТО. Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

Получается, что натовская «кольчужка» маловата будет для Киева? «Украина предпочтет «быть привязанной к блокам и альянсам, которые, вероятно, будут сформированы», имея в виду Объединенные экспедиционные силы - возглавляемую Великобританией группу из 10 стран, в основном из Северной Европы и Прибалтики, созданную в 2014 году и призванную дополнить НАТО», - растолковывает слова Залужного Politico. Бывший главком ВСУ открыто заявил: «Скорее всего, мы будем говорить о европейском блоке военной безопасности».

Пока Зеленский безнадежно лезет в НАТО, его возможный соперник на вероятных в будущем президентских выборах Залужный делает ставку на новую военную структуру Европы, в которой наверняка видит Киев среди основных заводил. Кстати, в недавней статье в The Telegraph он явно вопреки потугам Зеленского одержать «перемогу» в войне написал, что это невозможно. И намекнул на определенную гибкость своей позиции: Россия «не демонстрирует намерения завершить войну на условиях, которые были бы равносильны признанию поражения».

Тут даже не надо строить догадки. Залужный зажигает над Украиной новую путеводную звезду – лидерство в создающемся военном блоке Европы. И намекает, что знает, как договориться с Россией. Зеленский не туда завел страну. Украинцам нужен новый поводырь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Подножка Зеленскому: Залужный заявил о невозможности победы над Россией

На Украине голосят про «удар по посылкам», а на самом деле - по узлам сборки дронов: разбор массированного удара России по Киеву

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

СВО может закончиться в октябре 2026 года