Сестра Дмитриенко попала в скандал на концерте брата в «Лужниках»: артисту пришлось вмешаться

На концерте композицию "Ты со мной" Ваня Дмитриенко исполнил вместе с сестрой Лерой Фото: Екатерина ЛИТВИНОВА.

После выступления Вани Дмитриенко в «Лужниках» в соцсетях разгорелось обсуждение вокруг песни «Ты со мной», которую артист несколько лет назад записал вместе с певицей Линой Ли. На концерте композицию Ваня исполнил вместе с сестрой Лерой Дмитриенко, однако зрители обратили внимание, что в некоторых фрагментах звучал голос Лины, которой на сцене не было. Певица после этого записала видеообращение, а поклонники начали активно обсуждать ситуацию.

Лина Ли Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как рассказала Лина Ли корреспонденту KP.RU, произошедшее не связано с ее давним конфликтом с лейблом, который возник во время выхода песни. По словам артистки, ее отношения с Ваней всегда были хорошими. «Мне кажется, ворошить прошлое не стоит. Что было, то прошло. А к тому, что происходит сейчас, это не имеет никакого отношения. Единственное скажу, что лично с Ваней у нас никогда конфликтов не было — это был конфликт именно лейблов», — напомнила она.

О том, что ее голос прозвучал на концерте в «Лужниках», Лина узнала из соцсетей. «Скажу так: было сложно не узнать. Я просто проснулась и зашла в интернет, а там — сотни отметок и сообщений в личке», — отметила певица.

В соцсетях появились предположения, что сестра Вани Дмитриенко Лера могла просто петь поверх голоса Лины. Однако сама артистка эту версию опровергла. По словам певицы, проблема возникла из-за технической ситуации во время выступления.

Ваня Дмитриенко Фото: Екатерина ЛИТВИНОВА.

«Нет, точно нет. Лера пела сама, просто, на мой взгляд, в начале произошла техническая заминка, ее микрофон сделали очень-очень тихим. И по случайности именно эти фрагменты завирусились в соцсетях и СМИ и вызвали такое негодование среди аудитории», — отметила артистка.

Позже ситуацию удалось обсудить напрямую. Как уточнила Лина Ли, сейчас они с Ваней Дмитриенко все проговорили и пришли к решению.

Кстати, это не единственный скандал, который случился на концерте 20-летнего артиста в «Лужниках». Прямо на сцене за спиной молодой звезды подрались два скрипача из оркестра. При этом сам Дмитриенко узнал о случившемся от журналистов лишь после окончания концерта, который собрал 70 тысяч зрителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как прошел концерт Вани Дмитриенко в «Лужниках» в Москве

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Стас Михайлов — про испытания, воспитание детей и отношение к Владимиру Путину