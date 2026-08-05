«Держись, Володя! На фронте ждут настоящий народный дрон»: Александр Коц обратился к гендиректору «УралДронЗавода», чью машину подорвали

Генеральный директор "Уралдронзавода" Владимир Ткачук в цеху, где производятся FPV-дроны "Упырь". Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вчера в Большом Истоке под Екатеринбургом сработало взрывное устройство под днищем «Мерседеса» Владимира Ткачука — генерального директора «УралДронЗавода», того самого, где делают «Упыря». Володя в реанимации. Врачи борются. Его охранник погиб.

Мы знакомы давно — с тех времен, когда весь этот «завод» умещался в подвале на 28 квадратов. Несколько столов, диван, кофемашина. Четверо единомышленников, начинавших на пожертвования неравнодушных людей. Именно поэтому дрон «Упырь» - настоящий народный. Володя тогда рассказывал, как летом 2022-го съездил в Изюм, вернулся в Екатеринбург и понял: гуманитаркой тут не отделаешься. Анонсировали поставки «Брэдли» и «Мардеров» — надо было думать, чем это жечь. И они пошли по спортшколам и авиамодельным кружкам собирать мальчишек-гонщиков на дронах. Переучивать их с гоночной птички на боевую.

Потом был дом в ипотеку под производство. Потом — новый просторный цех, куда я приехал, когда парни только начали его обживать. 3D-принтеры, которые печатают круглые сутки. Столы с паяльниками. Своя школа операторов, месяц подготовки, и на выпуске — универсал, который полетит на чем дадут. Свой аналог «Бабы Яги» на двадцать килограммов груза. Машинное зрение, которое пишут с нуля вчерашние студенты местного Радиофака.

Он мне тогда протянул кусок фюзеляжа: «Попробуй сломать». Я гнул его и так и эдак. Не ломался.

— Мы пошли по принципу Т-34, — объяснял Володя. — Все должно быть простое, надежное и солдатоустойчивое.

Первые восемьдесят «Упырей» ушли на Днепр, в расчет Никиты Мечтанова, позывной «Мечта», Героя России посмертно. После этого противник перестал кататься на лодках днем. Потом на счету появился «Абрамс» — пехота сняла его с гусеницы, а добили в верхнюю полусферу. Я сам работал с группами, летающими на «Упырях». Осечек при мне не было.

И не будет. «Упыри» как летали, так и полетят. Больше и лучше.

Володя, держись. Тебя ждут в цеху. А на фронте ждут настоящий народный дрон.

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