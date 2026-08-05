Так выглядит квартира после пожара. Фото: предоставлено KP.RU

Одно из самых нашумевших и долгих дел, связанных с так называемыми «бабушкиными схемами», завершилось… пожаром. Покупательница квартиры, столичный вузовский преподаватель Нино Цитлидзе в начале июня выиграла дело во 2-м Кассационном суде. После четырех лет хождений по судебным инстанциям она наконец смогла отстоять свои права на приобретенную еще в 2022 году двушку. Но хэппи энда не получилось. Добровольно выселяться из квартиры пенсионерка-продавец отказалась. А когда к ней явились судебные приставы, жилище… подожгла.

Нино Цитлидзе Фото: Личный Архив. Перейти в Фотобанк КП

- Судебные приставы сначала, как и полагается по закону, отправили ей несколько уведомлений, - рассказала «КП» Нино Цитлидзе. - Но она не выселилась. В таких случаях у них есть право выселять принудительно. Собственно, за этим они в квартиру и пришли. Присутствовали также я и члены моей семьи, понятые. Специалисты по взлому открыли дверь. Ей разъяснили, что у нее сейчас есть время собрать личные вещи и выйти из квартиры. А квартира имеет такую планировку, что когда входишь, коридор видишь, а комнаты не видны. И только она свернула в комнату из коридора, как вспыхнул огонь — на всю высоту квартиры. Она, видимо, заранее облила стены. Дальняя комната выгорела полностью. Так может быть только при преднамеренном поджоге. Я буду, конечно, подавать иск — но это уже и уголовное дело, поскольку очевиден поджог, и судебный пристав получил ожоги рук. И дом — с газом, все вообще могли бы взлететь на воздух.

Пенсионерка, обманутая по «схеме Долиной», устроила пожар в квартире в Москве

На этом кадре Наталья слева — во время суда по делу о попытке сжечь военкомат. Фото: Московские суды общей юрисдикции

Про историю Нино Цитлидзе «КП» писала уже неоднократно. На покупку первой собственной квартиры она взяла ипотеку на 30 лет. Поскольку сделка была ипотечная, были приняты серьезные меры предосторожности: заказано медицинское освидетельствование пожилого продавца в психиатрической больнице имени Ганнушкина, все документы прошли проверку банка, деньги передавались через систему безопасных расчетов того банка, где бралась ипотека.

А дальше продавец-пенсионерка заявила, что квартиру продала по указке неизвестных «следователей» - им и передала все деньги, вырученные от продажи жилья. Поэтому выезжать никуда не собирается, возвращать покупательнице ее средства — тоже. По велению тех же «следователей» бабушка еще и попыталась поджечь один из столичных военкоматов (получила условный срок, поскольку, по счастью, никто не пострадал).

Фото: Нино Цитлидзе

Первый, районный, суд принял сторону покупательницы. Однако апелляция решила защитить пенсионерку и оставить спорную квартиру за ней. Защита бабушки-продавца опиралась на те же 178 (заблуждение) и 179 (обман) статьи Гражданского кодекса, что фигурировали и в деле Ларисы Долиной и покупательницы ее квартиры Полины Лурье. По «делу Долиной» Верховный суд еще в конце прошлого года принял решение в пользу добросовестной покупательницы. Нино же для аналогичного исхода удалось добиться в кассационном суде только в июне 2026 года. В целом ей потребовалось четыре (!) года, чтобы все-таки доказать свои права на купленное жилье. Заметим, что все эти годы Нино продолжала расплачиваться по взятой на эту покупку ипотеке.

Но, как теперь выясняется, история с «нехорошей квартирой» еще не закончилась…

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