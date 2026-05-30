Отвоевала квартиру после четырех лет судов: Кассационный суд встал на сторону одной из первых жертв «схемы Долиной»

Решение Верховного суда по «делу Долиной» не поставило автоматом точку в остальных делах, где покупатели жилья остались без квартиры и денег по похожей схеме. Фото: Studio Romantic/Shutterstock/Fotodom

2-й Кассационный суд принял решение по одному из самых долгих дел, связанных с так называемой «схемой Долиной», она же «бабушкина схема». Вузовский преподаватель из Москвы Нино Цитлидзе после четырех лет судов наконец отстояла свои права на купленное жилье. Решение кассационного суда — в ее пользу.

Нино купила квартиру в 2022 году. На покупку взяла ипотеку на 30 лет в крупнейшем российском банке. Про «бабушкины схемы» - когда пожилой человек продает квартиру под влиянием мошенников, а потом отсуживает ее обратно — тогда еще и не слышали, нашумевшее «дело Долиной» привлекло к этой схеме внимание позже, в 2024-м. Но поскольку сделка была ипотечная, были приняты серьезные меры предосторожности. Документы прошли проверку банка, было заказано медицинское освидетельствование продавца в психиатрической больнице имени Ганнушкина, деньги передавались через систему безопасных расчетов того банка, где бралась ипотека.

В день, когда Нино должна была получить ключи от нового жилья, бабушка-продавец оказалась очень занята: пошла по указке мошенников поджигать один из столичных военкоматов (по счастью, никто не пострадал, бабушке дали условный срок). Дальше — классика «схемы Долиной»: выяснилось, что и квартиру бабушка продала после звонков неизвестных «следователей», деньги передала им же, жилье освобождать не желает и сделку считает «незаконной».

Нино Цитлидзе после четырех лет судов отстояла свои права на купленное жилье

Первый, районный, суд принял решение в пользу покупательницы. Но городской — апелляционная инстанция — встал на сторону бабушки. Причем квартиру продавцу постановили вернуть, а деньги покупательнице — нет (так же, как поначалу и в «деле Долиной»).

К осени 2025 года дело первый раз дошло до 2-го Кассационного суда. Он указал на ошибки в решении предыдущей инстанции и отправил дело на пересмотр. По иронии судьбы городской суд пересматривал его в тот же день, когда Верховный суд рассматривал нашумевшее дело Долиной-Лурье. Но на несколько часов раньше.

Как все, наверное, помнят, по «делу Долиной» Верховный суд принял сенсационное решение в пользу покупательницы Полины Лурье. Судьи ВС сочли заблуждение Ларисы Долиной — продавая под влиянием мошенников свою столичную квартиру, та думала, что «помогает следствию» - недостаточным основанием для признания сделки недействительным. Певица понимала суть сделки — она продает недвижимость. Покупательница же Полина Лурье действовала добросовестно и про мошенничество, исходя из действий продавца, догадаться не могла.

Полина Лурье (справа) и её адвокат Светлана Свириденко Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

По делу Нино Цитлидзе и ее бабушки-продавца в тот же день было принято другое решение: сделку опять признали недействительной.

- Разница только в том, что в первый раз меня оставили и без квартиры, и без денег, - рассказывала KP.RU Нино. - А теперь признали мою добросовестность. И постановили, что я возвращаю квартиру, а продавец мне возвращает деньги. Но продавец еще в зале суда заявила, что она банкрот и не собирается выплачивать ни рубля. Я опять и без квартиры, и без денег, и с ипотекой, которую плачу непонятно за что.

Быстро сказка сказывается, а судебные дела длятся долго. Весной 2026 года дело Цитлидзе дошло до кассационного суда по второму кругу. 28 мая 2-й Кассационный суд огласил свой вердикт: оставить в силе самое первое решение районного суда — в пользу покупательницы.

Теоретически продавец может еще оспорить это решение в Верховном суде. Но Нино все же надеется вселиться наконец в квартиру, законно купленную четыре года назад.

- Я не нарушала ничего, я сделала все по закону, поэтому в конце концов справедливость и законность просто должны были восторжествовать, - сообщила KP.RU Нино.

Как уже писал KP.RU, решение Верховного суда по «делу Долиной» вовсе не поставило автоматом точку в остальных делах, где покупатели жилья остались без квартиры и денег по похожей схеме.

Важный момент: в деле Цитлидзе защита бабушки-продавца опиралась на те же 178 (заблуждение) и 179 (обман) статьи Гражданского кодекса, что фигурировали и в деле Ларисы Долиной. В своем вердикте по «делу Долиной» Верховный суд их применение достаточно подробно разобрал.

Однако во многих других делах с похожим сюжетом сторона «бабушек» после решения ВС «по Долиной» сменила тактику. И теперь в исках фигурирует другая, 177 статья ГК — с помощью психолого-психиатрической экспертизы доказывается, что бабушка или дедушка не просто заблуждались, а конкретно в момент сделки были вообще неспособны понимать значение своих действий. Мол, стресс из-за мошенников, да еще гипертония… - поэтому «были не в себе». Последствия тут уже другие: сделка признается недействительной даже при вполне добросовестных действиях покупателя. А подстраховаться крайне сложно: есть случаи, когда успешно оспаривались даже нотариально заверенные и проведенные под видеозапись сделки или когда перед самой сделкой заказывалась психиатрическая экспертиза «сделкоспособности» продавца. При этом классические «ведомые бабушки» обычно вовсе не выглядят напуганными, наглотавшимися лекарств и ничего не соображающими. Обычно напротив они выглядят весьма активными и целеустремленными.

Остается и другая проблема, классическая для «бабушкиных схем». Когда сделка признается недействительной без вины покупателя, по идее обе стороны должны вернуть то, что по ней получили: покупатель - квартиру, а продавец — деньги. Суды так в большинстве случаев и прописывают: вернуть все, как было. Но на практике только покупатель возвращает квартиру. А бабушка не возвращает ничего — она же деньги непонятно куда отдала или перевела, с нее взять нечего. Вот и получается, что за действия мошенников в ответе оказывается ни в чем не повинный покупатель квартиры.

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