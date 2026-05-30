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Экономика30 мая 2026 2:00

Отвоевала квартиру после четырех лет судов: Кассационный суд встал на сторону одной из первых жертв «схемы Долиной»

Преподаватель в Москве вернула квартиру после четырех лет судов с пенсионеркой
Елена АРАКЕЛЯН
Решение Верховного суда по «делу Долиной» не поставило автоматом точку в остальных делах, где покупатели жилья остались без квартиры и денег по похожей схеме. Фото: Studio Romantic/Shutterstock/Fotodom

Решение Верховного суда по «делу Долиной» не поставило автоматом точку в остальных делах, где покупатели жилья остались без квартиры и денег по похожей схеме. Фото: Studio Romantic/Shutterstock/Fotodom

2-й Кассационный суд принял решение по одному из самых долгих дел, связанных с так называемой «схемой Долиной», она же «бабушкина схема». Вузовский преподаватель из Москвы Нино Цитлидзе после четырех лет судов наконец отстояла свои права на купленное жилье. Решение кассационного суда — в ее пользу.

Нино купила квартиру в 2022 году. На покупку взяла ипотеку на 30 лет в крупнейшем российском банке. Про «бабушкины схемы» - когда пожилой человек продает квартиру под влиянием мошенников, а потом отсуживает ее обратно — тогда еще и не слышали, нашумевшее «дело Долиной» привлекло к этой схеме внимание позже, в 2024-м. Но поскольку сделка была ипотечная, были приняты серьезные меры предосторожности. Документы прошли проверку банка, было заказано медицинское освидетельствование продавца в психиатрической больнице имени Ганнушкина, деньги передавались через систему безопасных расчетов того банка, где бралась ипотека.

В день, когда Нино должна была получить ключи от нового жилья, бабушка-продавец оказалась очень занята: пошла по указке мошенников поджигать один из столичных военкоматов (по счастью, никто не пострадал, бабушке дали условный срок). Дальше — классика «схемы Долиной»: выяснилось, что и квартиру бабушка продала после звонков неизвестных «следователей», деньги передала им же, жилье освобождать не желает и сделку считает «незаконной».

Нино Цитлидзе после четырех лет судов отстояла свои права на купленное жилье

Нино Цитлидзе после четырех лет судов отстояла свои права на купленное жилье

Первый, районный, суд принял решение в пользу покупательницы. Но городской — апелляционная инстанция — встал на сторону бабушки. Причем квартиру продавцу постановили вернуть, а деньги покупательнице — нет (так же, как поначалу и в «деле Долиной»).

К осени 2025 года дело первый раз дошло до 2-го Кассационного суда. Он указал на ошибки в решении предыдущей инстанции и отправил дело на пересмотр. По иронии судьбы городской суд пересматривал его в тот же день, когда Верховный суд рассматривал нашумевшее дело Долиной-Лурье. Но на несколько часов раньше.

Как все, наверное, помнят, по «делу Долиной» Верховный суд принял сенсационное решение в пользу покупательницы Полины Лурье. Судьи ВС сочли заблуждение Ларисы Долиной — продавая под влиянием мошенников свою столичную квартиру, та думала, что «помогает следствию» - недостаточным основанием для признания сделки недействительным. Певица понимала суть сделки — она продает недвижимость. Покупательница же Полина Лурье действовала добросовестно и про мошенничество, исходя из действий продавца, догадаться не могла.

Полина Лурье (справа) и её адвокат Светлана Свириденко

Полина Лурье (справа) и её адвокат Светлана Свириденко

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

По делу Нино Цитлидзе и ее бабушки-продавца в тот же день было принято другое решение: сделку опять признали недействительной.

- Разница только в том, что в первый раз меня оставили и без квартиры, и без денег, - рассказывала KP.RU Нино. - А теперь признали мою добросовестность. И постановили, что я возвращаю квартиру, а продавец мне возвращает деньги. Но продавец еще в зале суда заявила, что она банкрот и не собирается выплачивать ни рубля. Я опять и без квартиры, и без денег, и с ипотекой, которую плачу непонятно за что.

Быстро сказка сказывается, а судебные дела длятся долго. Весной 2026 года дело Цитлидзе дошло до кассационного суда по второму кругу. 28 мая 2-й Кассационный суд огласил свой вердикт: оставить в силе самое первое решение районного суда — в пользу покупательницы.

Теоретически продавец может еще оспорить это решение в Верховном суде. Но Нино все же надеется вселиться наконец в квартиру, законно купленную четыре года назад.

- Я не нарушала ничего, я сделала все по закону, поэтому в конце концов справедливость и законность просто должны были восторжествовать, - сообщила KP.RU Нино.

Как уже писал KP.RU, решение Верховного суда по «делу Долиной» вовсе не поставило автоматом точку в остальных делах, где покупатели жилья остались без квартиры и денег по похожей схеме.

Важный момент: в деле Цитлидзе защита бабушки-продавца опиралась на те же 178 (заблуждение) и 179 (обман) статьи Гражданского кодекса, что фигурировали и в деле Ларисы Долиной. В своем вердикте по «делу Долиной» Верховный суд их применение достаточно подробно разобрал.

Однако во многих других делах с похожим сюжетом сторона «бабушек» после решения ВС «по Долиной» сменила тактику. И теперь в исках фигурирует другая, 177 статья ГК — с помощью психолого-психиатрической экспертизы доказывается, что бабушка или дедушка не просто заблуждались, а конкретно в момент сделки были вообще неспособны понимать значение своих действий. Мол, стресс из-за мошенников, да еще гипертония… - поэтому «были не в себе». Последствия тут уже другие: сделка признается недействительной даже при вполне добросовестных действиях покупателя. А подстраховаться крайне сложно: есть случаи, когда успешно оспаривались даже нотариально заверенные и проведенные под видеозапись сделки или когда перед самой сделкой заказывалась психиатрическая экспертиза «сделкоспособности» продавца. При этом классические «ведомые бабушки» обычно вовсе не выглядят напуганными, наглотавшимися лекарств и ничего не соображающими. Обычно напротив они выглядят весьма активными и целеустремленными.

Остается и другая проблема, классическая для «бабушкиных схем». Когда сделка признается недействительной без вины покупателя, по идее обе стороны должны вернуть то, что по ней получили: покупатель - квартиру, а продавец — деньги. Суды так в большинстве случаев и прописывают: вернуть все, как было. Но на практике только покупатель возвращает квартиру. А бабушка не возвращает ничего — она же деньги непонятно куда отдала или перевела, с нее взять нечего. Вот и получается, что за действия мошенников в ответе оказывается ни в чем не повинный покупатель квартиры.

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