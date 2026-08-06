Милосердие без границ: системная помощь для восемнадцати епархий Дальнего Востока

Фото: Хабаровская епархия

На Дальнем Востоке, где расстояния измеряются тысячами километров, а зима длится большую часть года, люди привыкли полагаться исключительно на себя. Здесь не принято жаловаться или обременять других своими проблемами. Именно поэтому каждая просьба о поддержке, поступающая в Ресурсный центр по Дальневосточному федеральному округу, считается чрезвычайным сигналом.

Центр, открывший свои двери в 2023 году на базе отдела по церковной благотворительности Хабаровской епархии, сегодня объединяет усилия восемнадцати епархий Дальневосточного федерального округа. Его главная миссия — не просто распределять продукты или лекарства, а выполнять роль методического и координирующего штаба. Специалисты помогают социальным координаторам на местах грамотно выстраивать работу и оперативно реагировать на самые тяжелые ситуации.

ОТ РАЗОВЫХ СБОРОВ К СТАБИЛЬНОЙ СИСТЕМЕ

Руководитель социального отдела Хабаровской епархии иерей Николай Ворожбит признается: раньше, когда требовалась срочная и крупная помощь, возможностей быстро найти ресурсы катастрофически не хватало. Приходилось запускать отдельные сборы, которые продвигались с большим трудом.

«До этого момента мы нередко разводили руками, когда требовалась существенная поддержка в короткие сроки — возможностей быстро откликнуться не хватало. Мы запускали сборы, однако они продвигались непросто. Мы искренне благодарны всем участникам благотворительного пасхального тиража, чьи добрые сердца объединились ради этого дела», — отмечает отец Николай.

Сегодня ситуация кардинально изменилась. Благодаря средствам, собранным по итогам пасхального тиража «Русского лото» (по 10 рублей с каждого проданного на тираж билета) 2026 года, центр обрел финансовую устойчивость. Это позволило не просто откликаться на отдельные просьбы, а выстроить стабильную систему помощи для всех 18 епархий региона. Теперь решения принимаются быстрее, а помощь доходит до адресатов без проволочек.

Фото: Хабаровская епархия

ЧТО СТОИТ ЗА ЦИФРАМИ

Обращения, которые рассматривает центр, проходят строгий многоступенчатый контроль. Специалисты проверяют не только подлинность документов, но и оценивают реальную нуждаемость семьи, исключая дублирование поддержки из других источников. Если речь идет о здоровье, медицинские бумаги дополнительно изучаются экспертами Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению.

За время работы центра сотни дальневосточных семей получили адресную помощь на общую сумму около 6 миллионов рублей. В перечне приобретенных вещей — не только жизненно важные лекарства и оплата сложного лечения, но и бытовая техника, гигиенические наборы, а также оплата проезда к дому и подключение жилья к коммуникациям.

«На Дальнем Востоке люди редко просят о помощи. Они живут в непростых условиях, привыкли справляться самостоятельно и обращаются только тогда, когда понимают, что своими силами уже не смогут решить проблему. При этом они никогда не требуют — обычно говорят: "Если сможете помочь, мы будем очень благодарны". Благодаря средствам, перечисленным по итогам благотворительного пасхального тиража "Русского лото", у нас появилась возможность не просто откликаться на отдельные просьбы, а выстроить стабильную систему помощи для всех 18 епархий Дальневосточного федерального округа. Это позволяет быстрее принимать решения и быть рядом с людьми именно тогда, когда это действительно необходимо», — подчеркивает иерей Николай Ворожбит.

Фото: Хабаровская епархия

ЧЕТЫРЕ ГОДА ДОБРЫХ ДЕЛ

Весной 2026 года состоялся уже четвертый по счету пасхальный тираж, который объединил миллионы сердец по всей стране. За четыре года — с 2023-го по 2026-й — общая сумма, собранная для православной службы помощи «Милосердие», превысила 198,3 миллиона рублей. Из них 44,6 миллиона были перечислены именно по итогам прошедшего в этом году розыгрыша.

Эти средства будут расходоваться до лета 2027 года.

Но самое главное — за предыдущие три тиража финансирование получили более двухсот благотворительных проектов в пятидесяти регионах страны. Среди них были инициативы, которые ранее не могли набрать нужную сумму на крауд-платформе «Поможем». Благодаря средствам, собранным от благотворительных тиражей к Пасхе, удалось закрыть дефицит бюджетов и запустить проекты, а также оказать гуманитарную помощь тысячам подопечных — от тяжелобольных детей до одиноких пожилых людей.

Оксана Тубман, директор по спонсорству и КСО компании «Столото», отметила важность системности.

«Благотворительный пасхальный тираж "Русского лото" уже четвертый год объединяет миллионы участников по всей стране вокруг добрых дел. Благодаря их поддержке мы вместе с православной службой помощи "Милосердие" можем помогать не только отдельным нуждающимся, но и развивать проекты, которые делают благотворительную помощь более системной. Поддержка Ресурсного центра по Дальневосточному федеральному округу позволит укрепить работу социальных служб епархий и помочь тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации», - резюмирует Оксана Тубман.