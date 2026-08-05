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Политика5 августа 2026 16:38

Мария Захарова: Призывая к давлению на РФ, Макрон командует совершать теракты

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала обозревателю KP.RU Александру Гамову резкие заявления французского лидера
Александр ГАМОВ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: МИД

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: МИД

— …Мария Владимировна, здравствуйте! Это Гамов из KP.RU. Вот такое заявление Макрона…

«Французский лидер Эммануэль Макрон, комментируя ночные удары по Киеву, пообещал усилить давление на Россию».

«Вместе с Украиной мы не поддадимся усталости и запугиванию. ЕС и его партнёры будут продолжать усиливать давление на Россию», — написал он в X.

Эту тему мы и обсудили в среду, 5 августа, с директором Департамента информации и печати МИД РФ, официальным представителем Министерства иностранных дел Российской Федерации Марией Захаровой

- Как Вы думаете, Мария Владимировна, — спросил я, — где был этот месье, когда укронацисты уничтожили колледж в ЛНР — разбомбили вместе со студентками? Или — атаковали пляж в Геленджике? Дня не проходит без их фашистских вылазок… Как бы Вы прокомментировали эти страусиновые писания Макрона в X?

— Призывая усилить давление на Россию, Макрон прямым текстом командует совершать теракты против мирного населения, — так считает Мария Захарова. — Франция должна знать, что ее руководство лично участвует в террористической деятельности против женщин, детей.

— Так оно и есть… Спасибо, Мария Владимировна.

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