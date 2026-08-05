Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: МИД

— …Мария Владимировна, здравствуйте! Это Гамов из KP.RU. Вот такое заявление Макрона…

«Французский лидер Эммануэль Макрон, комментируя ночные удары по Киеву, пообещал усилить давление на Россию».

«Вместе с Украиной мы не поддадимся усталости и запугиванию. ЕС и его партнёры будут продолжать усиливать давление на Россию», — написал он в X.

Эту тему мы и обсудили в среду, 5 августа, с директором Департамента информации и печати МИД РФ, официальным представителем Министерства иностранных дел Российской Федерации Марией Захаровой…

- Как Вы думаете, Мария Владимировна, — спросил я, — где был этот месье, когда укронацисты уничтожили колледж в ЛНР — разбомбили вместе со студентками? Или — атаковали пляж в Геленджике? Дня не проходит без их фашистских вылазок… Как бы Вы прокомментировали эти страусиновые писания Макрона в X?

— Призывая усилить давление на Россию, Макрон прямым текстом командует совершать теракты против мирного населения, — так считает Мария Захарова. — Франция должна знать, что ее руководство лично участвует в террористической деятельности против женщин, детей.

— Так оно и есть… Спасибо, Мария Владимировна.

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