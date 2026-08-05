Ольга Стефанишина. Фото: Ron Sachs / Global Look Press

Жизнь полна превратностей и неожиданностей. Именно так могла бы сказать о себе экс-посол Украины в США Ольга Стефанишина. Еще несколько дней назад она входила в клуб сильных мира сего, была частью элиты, и полицейские отдавали честь ее автомобилю с флажком на капоте. А сегодня она рыдает в зале заседаний Высшего антикоррупционного суда Украины в Киеве и говорит, что у нее нет 13 миллионов гривен для внесения в качестве залога.

ДВА ОБВИНЕНИЯ — ЭТО ВАМ НЕ ОДНО ОБВИНЕНИЕ

И как быстро все спроворили. Буквально 3-го августа Зеленский подписал Указ об увольнении Стефанишиной с должности посла в Вашингтоне, а сегодня ей уже не просто предъявили обвинение в незаконном обогащении и двум эпизодам недостоверного декларирования, но и проводят заседание суда, на котором выбирают меру пресечения. Ба-бах!

По заявлению прокурора Специальной антикоррупционной прокуратуры, которое он сделал в ходе судебного заседания, Стефанишиной вменяют то, что она:

— не внесла в декларацию две однокомнатные квартиры, наличные деньги, которые потратила на ремонт квартир, лечение 74-хлетней матери, авиабилеты и аренду еще одной квартиры;

— не указала пользование Мерседесом, записанным на подчиненного;

— а также тот факт, что по ее доверенности покупалось имущество другими лицами.

По словам прокурора, общая стоимость неправомерно приобретенных за полтора года активов составила 13,9 млн гривен. Примечательно, что Ольга в правительстве Дениса Шмыгаля занимала должность не только вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, но и министром юстиции, будучи юристом по первому образованию, так что отговориться незнанием законодательства, что не освобождает от ответственности, не сможет при всем желании. Напомним, что также экс-посол уже является обвиняемой по делу НАБУ о растрате 2,5 млн гривен.

Зеленский спасает свою шкуру Фото: REUTERS.

ПОВЕРИТ ЛИ СУД СЛЕЗАМ?

Прокурор потребовал на суде залога в 15 миллионов, Стефанишина расплакалась, заявила, что таких денег у нее на залог нет, а защита попросила снизить сумму залога до 10 миллионов. Но плачущая посол-разведенка, являющаяся матерью двух несовершеннолетних детей, вряд ли растрогала сердца судей, суд удалился в совещательную комнату и пообещал огласить свое решение завтра.

Но во всей этой истории гораздо интереснее другое. Стефанишина всегда была и остается человеком бывшего «серого кардинала» Андрея Ермака, и НАБУ вместе с САП, предъявив ей обвинения, вроде бы возобновляют работу по борьбе с коррупционным наследием экс-главы Офиса президента Украины. Что потенциально может как бы угрожать самому «просрочке» Зеленскому. Но это именно как бы. Зеленскому, если бы он хотел вывести Стефанишину из-под удара, просто стоило бы не увольнять ее с должности посла. Не вообще, а сейчас на какое-то время, чтобы она оставалась вне досягаемости украинских антикоррупционных структур. Но он пошел на ее увольнение с явным расчетом на что-то.

ЭТИ ЛЮДИ ПОЗОРЯТ «ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ» УКРАИНСКОГО КОРРУПЦИОНЕРА

Вообще, в последние дни правоохранители и антикоррупционеры Украины чрезвычайно активизировались. Так, например, бывшему госсекретарю МИД Украины Банькову предъявили обвинение в хищении 37 млн гривен пожертвований в составе организованной преступной группы. Помимо Банькова подозрение огласили советнику бывшего министра иностранных дел, руководителю подконтрольной общественной организации, а также бухгалтеру этой организации. Им инкриминируют мошенничество, присвоение имущества в особо крупном размере и легализацию преступных доходов. Недавно Банькову уже избрали меру пресечения — по решению суда он будет находиться под стражей до 30 сентября с возможностью внесения залога в размере 10 млн гривен.

Кроме него, МВД объявило в розыск бывшего руководителя «Оператора ГТС Украины» Дмитрия Липпу. Официальная причина — подозрение в хищении 14,8 млн гривен средств госкомпании, которые он получил, проведя нехитрую комбинацию: после того, как руководителям госкомпаний запретили увольняться с «золотыми парашютами», Липпа назначил себя заместителем гендиректора, то есть своим замом, а потом уволился, получив компенсацию в инкриминируемом ему ныне объеме. Кстати, Липпа, не будь дураком, скрылся за границей. По слухам, обретается в Австрии, а с Дуная выдачи нет, во всяком случае, на Украину. Наверное, еще и пособие как беженец получает.

Вроде коррупционеры потянулись косяком в сети правоохранителей. Но все они какие-то мелкотравчатые — 14 миллионов, 37 миллионов, снова 13 миллионов. Тьфу, а не коррупция. Буквально позорят «высокое звание» украинского коррупционера. Особенно на фоне многомиллиардных хищений и воровства Зеленского и его ближайшего окружения. По всей видимости, Зеленский хочет хотя бы немного подправить свой изрядно испорченный имидж показушной борьбой с коррупцией, когда будут привлечены к ответственности какие-то жалкие «вершки» из числа коррупционеров-«недоросликов».

А за Стефанишину беспокоиться не стоит — ей найдут и залог, и приговор дадут, не связанный с лишением свободы. Как поплачет, так и успокоится.

P.S. Сегодня утром ВАКС назначил Стефанишиной залог в сумме 6 миллионов гривен (примерно 134 тысячи долларов США).

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