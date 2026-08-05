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Политика5 августа 2026 16:20

Зеленский состроил «теорию заговора»: Запад специально не дает Украине ракеты, чтобы сделать ее сговорчивее

Зеленский заявил, что Запад не дает ракеты, чтобы Украина была более сговорчивой
Александр ГРИШИН
Зеленский, раз оседлав тему «недодачи», союзниками Киеву ракет к ЗРК «Пэтриот», решил не слезать с нее

Зеленский, раз оседлав тему «недодачи», союзниками Киеву ракет к ЗРК «Пэтриот», решил не слезать с нее

Фото: REUTERS.

Украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский, раз оседлав тему «недодачи» союзниками Киеву ракет к ЗРК «Пэтриот», решил не слезать с нее, а выжать досуха все, что только возможно. Про уменьшение в нынешнем году этих поставок в три раза он рассказал на совещании с силовиками и в отчете о нем в своем ТГ-канале. Но поднял после этого эту же тему на заседании СНБО Украины, причем дополнил свой рассказ такими «оригинальными» подробностями и нюансами, что уже и соратникам «просроченного», и его зарубежным кураторам впору высылать добрых, но сильных людей в белых халатах и не специальном транспорте.

- С начала 2026 года Украина начала получать примерно в три раза меньше антибаллистических ракет для защиты нашего государства. Связано это было прежде всего с войной, или сегодня уже справедливо сказать — с боевыми действиями и войной на Ближнем Востоке, - рассказал Зеленский присутствовавшим на заседании. - По крайней мере, такую официальную причину мы получали от наших партнеров, прежде всего от Соединенных Штатов Америки, ну и от европейских партнеров. Их участие на Ближнем Востоке было минимальным. Но тем не менее, в предыдущие годы они давали Украине антибаллистические ракеты, прежде всего, для наполнения наших Patriot и других систем ПВО.

После чего «просрочка» сделал паузу и сказал самое главное.

- Понимая такой большой дефицит, я не знаю, есть ли другие причины, кроме Ближнего Востока. Может, это и политические шаги для того, чтобы Украина была более сговорчивой, - Зеленский еще немного подумал и добавил. - На мой взгляд, и не без этого. Мы понимаем, что это серьезный вызов.

«Просрочка», как всегда, почесывал нос, кривился в усмешке. После отказа Трампа предоставить ему 300 ракет РАС-3, что сегодня в очередной раз подтвердила западная пресса, его чуть ли не перекосило от этих известий. Хотя 300 ракет хватит не на зиму, а на отражение 3-4 ракетных атак российской армии. Не факт, что успешное.

Зеленский заявил, что Запад не дает ракеты, чтобы Украина была более сговорчивой

Зеленский заявил, что Запад не дает ракеты, чтобы Украина была более сговорчивой

Фото: EAST NEWS.

И, хотя Зеленский потом подчеркнул, что, мол, «наша страна – это наша, а партнерам мы благодарны, но все, в конце концов, зависит от нас», это было слабым утешением для присутствовавших. Примечательно, что в зале присутствовали многие люди в военной форме, были явно и генералы, но никто не осмелился просветить его, что у любого государства всегда есть неснижаемый остаток любых вооружений – некий НЗ. И если положено иметь на каждую пусковую установку 20, 60 или 120 ракет к ЗРК, то ниже этого предела опускаться военное командование не имеет права. И никакое политическое руководство ему тут не указ, что бы оно там ни нарешало. Тем более, в условиях, если вся Европа дружно готовится к войне с Россией в 2029-2030 годах.

С другой стороны, если вдруг начать передавать ракету Киеву, то напрочь рушится вся конструкция подготовки к якобы «неизбежной» войне с Россией. Только полные и невменяемые придурки будут идти на такие шаги перед войной, да еще в условиях, когда очередь за этими ракетами растянулась на годы.

Но все эти аргументы годятся для здравого ума и трезвого рассудка. А потому они вовсе не для Зеленского, который живет в полной уверенности, что мир вертится вокруг него, управляющего Украиной, и само Солнце каждое утро всходит для того, чтобы осветить ему лежащий у его ног мир. И если в таких условиях кто-то отказывает ему в его требованиях, то он наверняка тем самым замышляет что-то против него.

Безусловно, с помощью этой новорожденной «теории заговора», что, мол, союзники становятся изменниками и хотят сделать Украину более сговорчивой, Зеленский тщательно стелет соломку под себя, когда надо будет оправдываться за устроенную «просрочкой» катастрофу для Украины. Мол, это не он виноват, а союзники, которые предали – Трамп, Макрон, Мерц и прочий остальной европейский мир. И плевать, что эти союзники продолжают исправно поставлять разведданные для украинских ударов вглубь России, опровергая версию Зеленского о европейских «зрадниках». Ему очень надо оправдать себя, а для этого можно из себя и психа изобразить.

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