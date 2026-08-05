Ольга Дроздова ошарашила громким заявлением: вот что случилось

Ольга Дроздова призывает россиянок активно рожать Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ольга Дроздова выступила с громким заявлением. Жена Дмитрия Певцова в пух и прах разнесла тех. кто употребляет противозачаточные таблетки. 61-летняя актриса назвала такие препараты "убийцами" женского организма. Знаменитость заявила, что они способны менять личность.

"Противозачаточные таблетки - это убийцы. Гормональный фон человека, набор на уровне хромосом, который мы берем и меняем. Мои доктора-профессора говорили, что личность может поменяться, если менять гормональный фон. У тебя предназначение быть актрисой, а ты можешь стать бухгалтером", - заявила Ольга Дроздова.

По ее словам, нельзя с беременностью бороться. "Потом они удивляются, что не могут родить. Организм перестроился", - высказалась актриса в проекте "12 вопросов".

Актриса выстрадала долгожданного сына Елисея Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА. Перейти в Фотобанк КП

При этом она подчеркнула, что дело каждой женщины, принимать ли ей гормональную терапию в климаксе. "Это уже дело выживаемости. Если ты считаешь еще достойным послужить обществу и Богу, ты идешь на заклание, на преступление с высокой точки зрения - против своего организма", - объяснила жена Дмитрия Певцова.

Заявление актрисы вызвало бурную дискуссию. Кто-то согласился с Ольгой, а кто-то обрушился на нее с критикой, не стесняясь выражений.

"А она какой мединститут заканчивала, напомните?", "Актеры у нас и политики, и медики...", "Сколько ей заплатили?", "Но не надо отрицать, что у гормонов нет побочки", "Сначала пусть получит медицинское образование! Актрисулька", "Как страшно жить! Примешь таблетку гормональную и станешь, боже упаси, целым бухгалтером, а не выдающейся актрисой одной роли Ольгой Дроздовой", "Да все правильно говорит", "Глупости несет какие-то. Если нормальный гормональный фон, никакими кок его не испортить. Хуже аборты делать из-за экспериментов с противозачаточными", - делятся люди.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Стас Михайлов — про испытания, воспитание детей и отношение к Владимиру Путину