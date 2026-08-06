Онищенко: мэр Хиросимы предал погибших от бомбардировок

Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи во время церемонии по случаю 81-й годовщины американской атомной бомбардировки выступил с критикой в адрес России. Фото: AFLO/Global Look Press

Как сообщают в четверг, 6 августа, информагентство, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем послании в связи с 81-й годовщиной ядерной бомбардировки Хиросимы вновь не упомянул, что ее провели США. В прошлые годы в аналогичных посланиях по случаю годовщин бомбардировок Хиросимы и Нагасаки Гутерриш также никогда напрямую не упоминал Соединенные Штаты - как страну, совершившую атомные бомбардировки.

енеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем послании в связи с 81-й годовщиной ядерной бомбардировки Хиросимы вновь не упомянул, что ее провели США. Фото: REUTERS.

А мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи во время церемонии по случаю 81-й годовщины американской атомной бомбардировки выступил с критикой в адрес России. И тоже не назвал США страной, сбросившей атомную бомбу.

Мацуи заявил, что Россия якобы «использует ядерное оружие в качестве инструмента запугивания», и связал это «с действиями на Украине».

Эту тему мы обсудили с известным не только в России ученым и общественным деятелем, доктором медицинских наук, заместителем президента Российской академии образования Геннадием Онищенко.

…- Геннадий Григорьевич, вы не раз участвовали в различных симпозиумах, посвященных этой проблематике. Как можно прокомментировать сегодняшнюю годовщину и заявления этих господ?

Академик Российской академии наук (РАН) Геннадий Онищенко Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

- Что касается мэра Хиросимы, то я бы сказал следующее… Он предал те 240 тысяч погибших от бомбардировок - сначала Хиросимы, потом Нагасаки.

240 тысяч - прямые потери. А отдаленные - состоят в том, что кратно больше пострадало людей от радиационного воздействия. И тех, которые тогда жили, и - многих поколений, которые рождались от пострадавших, не погибших, но получивших дозу облучения от атомной бомбардировки.

А как можно не вспоминать о виновниках этого чудовищного, самого большого преднамеренного убиения за всю человеческую историю!

А все началось с того, что буквально на следующий день после нашего Дня Победы, 10 мая 1945-го, американская военщина приняла и утвердила план проведения этого чудовищного «эксперимента».

- Давайте напомним, в чем он заключался?

- Были выбраны четыре города, это Хиросима, Нагасаки, Кокура и Нииагата.

В этих городах не было никаких значащих оборонных объектов.

Первая бомбардировка - Хиросимы.

Командира экипажа, который бомбил, Пола Тиббетса, даже героизировали, о нем снимали фильмы. И он, умирая на 92-м году жизни, сделал следующее заявление: если бы я снова был поставлен в такую же ситуацию, то, черт возьми, я бы сделал это снова.

То есть, никакого раскаяния у этого человека не было.

И американцы до сих пор не испытывают стыда за эту бесчеловечную акцию.

Поэтому это говорит о том, что сегодня по существу мир на планете висит на волоске. Потому что несопоставимо огромные запасы ядерного оружия, которые в сотни раз по мощности превышают эти две бомбы, которые были сброшены.

Что касается Гутерриша… Я считаю, что он не достоин быть Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций. Да и мэру Хиросимы я напомню, что говорить о России в этот день в таком контексте - безнравственно.

Наша страна объявила войну Японии 9 августа. А ведь американцы бомбили Хиросиму 6 августа…

- Абсолютно и во всем с вами согласен, Геннадий Григорьевич.

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