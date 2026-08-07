Фонд «Наше будущее»: каждое третье социальное предприятие в стране работает в лицензируемых сферах

Иллюстрация предоставлена пресс-службой Фонда региональных социальных программ «Наше будущее»

Все больше проектов социального предпринимательства в России делают ставку на качеству услуг, устойчивости бизнес моделей, управленческие компетенции и способность предприятия работать в регулируемых сферах. В Фонде «Наше будущее», который развивает социальное предпринимательство в стране, видят в этом признаки перехода индустрии на новый этап. Чтобы подготовить аналитику, эксперты Фонда обобщили данные Реестра социальных предприятий, Единого реестра субъектов МСП и собственные данные.

Ранее в «Нашем будущем» обращали внимание на необходимость устойчивого сопровождения сектора и на портрет современного социального предпринимателя. Следующая ключевая черта современного состояния сектора — зрелость самих организаций. Раньше социальные предприниматели просто проявляли инициативу, чтобы решить своим проектом одну из проблем общества. Теперь они, как и зрелый бизнес, готовы уделять внимание качеству товаров и услуг, развитию.

В Фонде убеждены, что одним из показателей профессионализации стала работа социальных предприятий в лицензируемых и регулируемых направлениях. Согласно июльским данным Реестра, около 2,5 тыс. социальных предприятий работают в сфере образования, более 600 — в медицинском направлении. В целом лицензируемые виды деятельности охватывают треть сектора.

— Социальное предпринимательство давно перестало быть только историей про добрую инициативу или личный энтузиазм. Во многих случаях это уже профессиональная работа в сложных сферах — образовании, здравоохранении, реабилитации, социальной адаптации, развитии детей. Здесь предпринимателю важно не просто запустить проект, а выстроить устойчивую систему: команду, процессы, качество услуги, финансовую модель и понятные правила взаимодействия с получателями поддержки, — отметила директор Фонда «Наше будущее» Наталия Зверева.

Предприятия сектора за годы работы накопили опыт, а значит, стремятся к масштабированию бизнеса и стабилизации экономики проектов. По данным июльского среза Реестра социальных предприятий, около 4,8 тысячи компаний и ИП работают более 5 лет, более 1,5 тысячи — от 3 до 5 лет. Для такого бизнеса на первый план выходят не базовые вопросы запуска, а развитие управленческой модели, повышение качества, работа с командой, тиражирование практик и выход на новые рынки.

— На этапе зрелости социальному предпринимателю нужна уже не только консультация о том, как получить статус. Ему важно понимать, как расти без потери социальной миссии, как подтвердить качество услуги, как работать с командой, финансами, партнерами и требованиями регулируемых сфер. Поэтому поддержка сектора должна постепенно смещаться от логики старта к логике профессионального развития и масштабирования лучших практик, — добавила Наталия Зверева.

Этот подход отражается в работе Фонда «Наше будущее». Он развивает образовательные, экспертные, акселерационные и информационные инструменты, которые сопровождают все этапы роста проекта. По оценке Фонда, дальнейшее развитие социального предпринимательства зависит от способности уже действующих предприятий укреплять свои модели и повышать качество услуг.

Реклама Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» ИНН 7704273840 erid: 2W5zFHPtZUD