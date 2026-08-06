Пациентки с РМЖ хотят получить право на излечение

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В социальных сетях появилось видеообращение женщин с метастатическим раком молочной железы к членам комиссии Минздрава по включению препаратов в список ЖНВЛП. В кадре — пациентки разного возраста и из разных регионов: матери маленьких детей, женщины, которые продолжают работать, поддерживать семьи и годами жить с заболеванием. Их просьба сводится к одному: 7 августа поддержать включение трастузумаба дерукстекана, известного под торговым наименованием «Энхерту», в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Видео опубликовали пациентское сообщество «Ореол Жизни», а также еще целый ряд пабликов, в том числе врачи-онкологи на своих личных страницах. Для пациенток, их близких, а также для самих врачей предстоящее заседание — уже не первая надежда на включение препарата в перечень. Комиссия рассматривала этот вопрос трижды: в августе 2024-го, апреле 2025-го и феврале 2026 года, но каждый раз отказывала во включении. Теперь препарат вынесен на рассмотрение в четвертый раз.

Когда назначение еще не означает лечение

Трастузумаб дерукстекан зарегистрирован в России и может назначаться врачами. Но пока он не входит в ЖНВЛП, его льготное предоставление остается исключительным маршрутом. По жизненным показаниям препарат можно получить только по решению врачебной комиссии медицинской организации. Затем необходимо найти источник финансирования и провести закупку. Есть вариант купить самостоятельно, но средняя стоимость – 130 тысяч рублей за один флакон. На весь курс необходимо несколько десятков вливаний: большинству пациенток такое лечение не по карману.

Включение в ЖНВЛП само по себе не означает, что лекарство немедленно появится у каждой пациентки. Однако оно гарантирует регулируемую государством предельную отпускную цену и создает более предсказуемую основу для закупок в рамках государственных гарантий. Сейчас же доступ во многом зависит от того, как быстро конкретная медицинская организация проведет врачебную комиссию и сможет ли регион оплатить препарат.

Генеральный директор АНО «Ореол жизни» Диана Фетисова говорит, что организация получила сотни обращений из Москвы, Санкт-Петербурга, Омской, Челябинской, Саратовской, Самарской, Новосибирской, Кировской, Свердловской, Московской и других областей. Женщины сообщают об отказах, долгом ожидании врачебных комиссий и необходимости обращаться во все возможные инстанции: к руководству больниц, в региональные ведомства и благотворительные организации.

«Формально механизм получения препарата существует, но он настолько долгий, что пациентки с метастазами в головной мозг могут просто не дождаться решения. Проволочки возникают на каждом этапе», — рассказала Диана Фетисова КП. По ее словам, организации известны случаи, когда женщины умирали, не успев получить назначенную терапию.

В видеообращении говорится о 2400 россиянках, которым может требоваться препарат. На февральском заседании представители НМИЦ радиологии называли значительно более узкую оценку — 300–400 пациенток с раком молочной железы. Расхождение связано в том числе с тем, какие подтипы заболевания, линии лечения и показания включать в целевую группу. Именно неопределенность ее границ ранее стала одним из аргументов против включения препарата в перечень.

Последний шанс для многих пациенток

HER2 — белок-рецептор, который участвует в росте опухолевых клеток. При HER2-положительном раке молочной железы опухоль производит его в большом количестве; такой вариант заболевания отличается агрессивным течением, но одновременно дает мишень для специальной противоопухолевой терапии.

Главный клинический онколог клиники EMC, доктор медицинских наук Павел Копосов называет препарат «последним рубежом» для части пациентов, у которых возможности стандартной анти-HER2-терапии уже исчерпаны. По его оценке, для определенной группы больных сопоставимой по эффективности замены сегодня нет.

«Без трастузумаба дерукстекана пациент теряет эффективную линию терапии, что может существенно сократить продолжительность жизни. Особое значение препарат имеет при метастазах в головной мозг», — отмечает онколог. Копосов также подчеркивает, что длительные задержки и перерывы между введениями способны ослабить уже достигнутый контроль над заболеванием.

Пять месяцев ожидания

Как выглядит этот путь для семьи, «Комсомолке» на условиях анонимности рассказала дочь пациентки с HER2-положительными опухолями тела матки и яичников. Это другая нозология, однако ее история показывает, что происходит, когда назначенный препарат приходится получать вне системного перечня.

После трех безуспешных линий лечения женщине рекомендовали трастузумаб дерукстекан. Заключение консилиума семья получила в мае, но решения о бесплатном обеспечении ждала пять месяцев. Все это время родственники оплачивали лечение самостоятельно. Позднее препарат начали предоставлять за счет региона. По словам дочери, три контрольных исследования подряд показывали полный ответ: опухолевые очаги перестали определяться на КТ.

Затем в диспансере сообщили, что лекарство закончилось. Больше месяца у семьи ушло на то, чтобы добиться нового консилиума (получилось только после жалобы в региональный минздрав). Но по итогам консилиума врачи... рекомендовали сменить терапию на другую схему. Обеспечение по месту жительства до сих пор не восстановлено, семья продолжает оплачивать лечение самостоятельно и сейчас добивается пересмотра этого решения.

«Если бы препарат входил в ЖНВЛП, этой борьбы за каждое введение не было бы. Лечение не зависело бы от того, хватит ли у семьи денег и сил обивать пороги», — говорит дочь пациентки.

Четвертое рассмотрение

На заседании 10 февраля за включение трастузумаба дерукстекана в ЖНВЛП проголосовали три члена комиссии, против — 17. В ходе обсуждения звучали три основных возражения: на тот момент не были утверждены обновленные клинические рекомендации, целевая группа пациентов оставалась недостаточно четко определенной, а широкое применение препарата могло создать значительную нагрузку на бюджет.

Производитель к февральскому заседанию снизил предложенную цену флакона на 31,5% — примерно до 63,5 тыс. рублей, но это не изменило итог голосования. Одновременно комиссия рекомендовала Росздравнадзору разобраться с обращениями пациенток, которые столкнулись с проблемами при получении препарата по решению врачебной комиссии, а профессиональным сообществам — ускорить обновление клинических рекомендаций.

Таким образом, спор идет не о том, существует ли клиническая потребность в терапии, а о том, насколько точно можно определить группу пациенток и какую нагрузку ее обеспечение создаст для системы. Пациентские организации, в свою очередь, говорят о цене другого рода — месяцах ожидания, прерванных курсах лечения и семьях, которые вынуждены самостоятельно оплачивать препараты.

7 августа комиссия Минздрава снова рассмотрит предложение о включении трастузумаба дерукстекана в ЖНВЛП. Женщины из видеообращения ждут ответа на практический вопрос: останется ли доступ к терапии индивидуальной борьбой или для него появится системный маршрут.