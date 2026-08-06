Курбан Омаров обратился к Бастрыкину после скандала с женой и обвинил блогеров в «травле»: «У нее побои!»

Ксения Бородина и Курбан Омаров расстались 5 лет назад. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Бизнесмен Курбан Омаров записал большое обращение, в котором попросил председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина дать правовую оценку ситуации вокруг его жены. По словам Омарова, речь идет не только о его семье, а о проблеме взаимоотношений блогеров, журналистов и обычных людей.

На днях супруга Омарова Валерия Мага оказалась в центре скандала после визита блогера Марины Ильиной в ее салон красоты. Девушку обвинили в работе в сфере «серой косметологии»: после конфликта на место вызвали полицию, а саму Валерию доставили в отделение для разбирательства. Позже Омаров заявил, что причиной произошедшего считает свой выбор в прошлом, намекнув на историю отношений с бывшей женой Ксенией Бородиной.

Валерия Мага и Курбан Омаров Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

«Когда человеку есть что скрывать, он молчит. Когда за ним правда, он идет до конца. И я иду до конца», — заявил Омаров в начале видеообращения.

Бизнесмен рассказал, что считает произошедшее в салоне не журналистским расследованием, а давлением на его супругу. Он заявил, что блогер Марина Ильина якобы превращает проверки салонов в контент, а ее методы становятся все жестче. По версии Омарова, во время конфликта Валерию удерживали в кабинете, не позволяя выйти. Он попросил проверить обстоятельства произошедшего и заявил, что видит в ситуации признаки незаконного лишения свободы и самоуправства.

«1 августа в центре Москвы на Раушской набережной напротив Кремля трое взрослых мужчин заперли мою жену в кабинете. Держали за руки, не давали выйти. У нее побои. И это не расследование, это налет», — сказал он.

Отдельно Омаров обратился к теме блогеров, которые снимают громкие ролики с разоблачениями. По его мнению, сейчас человек с камерой получил слишком большое влияние и может серьезно повлиять на репутацию другого человека. «Мы дожили до того, что в нашей стране боятся не следователя, а боятся блогера с телефоном», — заявил бизнесмен.

При этом Омаров подчеркнул, что считает работу специалистов в сфере косметологии ответственной и заявил, что его жена имеет поддержку клиентов. По его словам, после скандала люди, которые давно ходят к Валерии, сами начали писать слова в ее защиту.

Говоря о реакции СМИ, бизнесмен раскритиковал публикации о конфликте и заявил, что, по его мнению, информация была распространена без полноценной проверки. Он задал вопрос, почему заявления блогера могли стать основой для сюжетов без дополнительных комментариев и экспертиз.

«С каких пор слова человека с телефоном стали для федерального канала истиной в последней инстанции? Где редакционная проверка? Где второй источник? Где хотя бы звонок нам?» — возмутился Омаров.

Бизнесмен добавил, что его жену на всю страну без суда и следствия назвали мошенницей. Заодно он попросил Бастрыкина проверить, почему в России не регулируют работу блогеров, как это происходит в случае с журналистами. Правда, в сети тут же напомнили Курбану о его «инфоцыганском» прошлом, о котором он, конечно же, умолчал. Зато с гордостью назвал себя «блогером с 15-летним стажем».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Курбан Омаров намекнул, что в скандале с его женой виновата Бородина: на защиту телеведущей встала Ольга Орлова

К вам приехал ревизор: Новую жену экс-мужа Ксении Бородиной увезла полиция из ее салона красоты