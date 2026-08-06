Как продлить ясность ума: три привычки, которые подарят годы без деменции

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В среднем возрасте можно добавить себе почти 13 дополнительных лет ясного ума и твердой памяти. Новое исследование американского медицинского центра NYU Langone Health показало, что для этого важно держать на контроле три вещи - давление, сахар и отказаться от курения.

Медики, эпидемиологи и специалисты в области общественного здравоохранения и кардионеврологии проанализировали данные более 12 тысяч человек, средний возраст на старте исследования был 56 лет, а срок наблюдения - 26 лет. Оказалось, что у тех, кто в свои в 45 – 65 лет умудрялся жить без гипертонии, диабета и курения, жизнь без деменции длилась почти на 13 лет дольше, чем у людей с полным набором этих трех факторов. Кстати, женщины в среднем «выигрывали» у мужчин, но основное положение – универсальное: контроль здоровья сосудов в среднем возрасте работает для всех.

Главный посыл медиков можно уместить в такое правило: что хорошо для сердца и сосудов, то хорошо и для мозга. Изменения в сосудах из-за курения или сахара незаметно разрушают мелкие капилляры мозга за десятилетия до первых признаков деменции.

Главный посыл медиков можно уместить в правило: что хорошо для сердца и сосудов, то хорошо и для мозга. Фото: Harbucks/Shutterstock/Fotodom

Как нам помогать сосудам в повседневной жизни?

1. Следить за давлением. Меньше соли, досаливания еды, больше движения, прогулок на свежем воздухе каждый день. Не набирать лишних калорий, не переедать хотя бы на ночь, и риск гипертонии падает.

2. Не упускать сахар. Меньше сладкого (конфеты, сладкая сдоба) и фастфуда – это вполне посильная практика. Раз в год сдавайте анализ крови на гликированный гемоглобин. Сахарный диабет на самом деле «старит» сосуды головного мозга.

3. Бросить курить. Даже после 45 лет отказ от сигарет (никотиносодержащих веществ, вероятно, также, хотя они не были предметом изучения в данном случае) заметно снижает риск и для сосудов, и для мозга. И не существует «безопасного» количества сигарет или вейпов. Токсины вызывают микровоспаления и спазмы сосудов мозга.

Хотя исследование выделило три главных фактора, авторы подчеркивают, что контролировать их помогает базовая физическая активность. А это - ходьба, плавание или езда на велосипеде по 30 минут в день (около 150 минут в неделю). Такая ежедневная зарядка хороша для чувствительности к инсулину и помогает давлению быть в норме.

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