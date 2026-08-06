Россияне рассказали, какие профессии готовы рекомендовать молодежи

33% респондентов говорят, что правы те ребята, которые сейчас идут в рабочие специальности Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В последние годы молодежь все чаще отказывается от офисов и идет в рабочие специальности. Популярность возвращается к таким профессиям как столяр, кузнец, сварщик и пр. Кто-то сразу выбирает направление после 9 класса, другие, успев поработать в офисе, идут переучиваться. Сайт KP.RU провел опрос и узнал, какие профессии россияне готовы рекомендовать подрастающему поколению.

Оказалось, что наибольшее уважение среди россиян заслуживают инженерные профессии. 47% опрошенных уверены, что эти направления сейчас востребованы как никогда, поэтому молодой специалист всегда сможет построить хорошую карьеру и рассчитывать на достойную зарплату.

Еще 33% респондентов говорят, что правы те ребята, которые сейчас идут в рабочие специальности, не тратят время на 10 и 11, на вуз, а быстро после 9 класса получают добротную специальность и раньше сверстников начинают работать. Если ребята трудолюбивые, а еще и голова хорошо соображает, он смогут преуспеть в своем деле и не быть привязанными к офису в графике 5/2 с 9 утра и до 18:00.

«Восхищаюсь работой сварщика. Денежная профессия, а при фантазии можно очень красивые вещи делать на продажу. Заборы, беседки, навесы, мангалы и многое-многое другое!» - говорит участник опроса.

11% россиян считают, что молодежи стоит выбирать творческие профессии. Респонденты уверены, что ни в офисе, ни на заводе больших денег не получишь, а вот если заниматься тем, что действительно любишь, превратить хобби в профессию, будь то музыка или фотография, можно преуспеть и зарабатывать хорошие деньги.

5% респондентов проголосовали за офисные направления. Респонденты отметили, что если ребенок сообразительный, ответственный, коммуникабельный, ему не обязательно заниматься тяжелым трудом, чтобы заработать на кусок хлеба. Можно спокойно делать все свои дела в компьютере и зарабатывать куда больше тех, кто делает что-то своими руками.

Россияне рассказали, какие профессии готовы рекомендовать молодежи Фото: Наиль ВАЛИУЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Оставшиеся 4% выбрали вариант «другое». Респонденты отметили, что невозможно всем дать одни и те же рекомендации, поэтому лучше пусть каждый начинающий специалист выбирает дело по душе.

«Главное, смотреть на способности и интересы ребенка, чтобы ему нравилось работать, а преуспеть в любой сфере можно», - говорит респондентка.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 800 человек.

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