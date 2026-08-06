Журналист «пожалел убийц ученого»? Ответ Владимира Ворсобина на отклики читателей

Погибший ученый Никита Зезин и Александр Реверук. Фото: Ольга Юшкова/Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН

Репортаж-расследование обозревателя KP.RU о том, кто виноват в смерти профессора, побитого «разгневанными папашами» в Екатеринбурге вызвал лавину откликов читателей. Мимо одного из них, самого гневного, мы никак не могли пройти.

И попросили автора репортажа, блестящего, кстати, журналиста и в прошлом — школьного учителя, ответить.

«Автор вызывает сочувствие к убийцам», - обвинил меня в сети какой-то интернет-воин на популярном ресурсе, и наслаждается славой. Повыдергивал из моего репортажа цитат. Мол, ишь «детей убийц» пожалел. Ишь, дает кроме «правильных», «неправильные» версии. Ишь… Ишь…

Такие люди - неплохие ребята, но их беда - знанию они предпочитают веру. Они не хотят проверять факты, не хотят сомневаться. Если они во что-то поверили – хана! Они как губки, впитывают первую попавшуюся информацию, и потом ничто не способно их разубедить.

В любой попытке объективно разобраться – они видят покушение на свою святую убежденность.

Я бы сел с таким разъяренным читателем, налил бы ему успокоительного чая и спокойно бы рассказал, что у профессора, например, не была «сломана челюсть». Профессор на следующий день получал в региональном правительстве награду, и будучи человеком мужественным и добрым, несмотря на пережитое, пытался даже шутить... Да, несчастный ученый, получил тяжелую моральную травму, да он был абсолютно чист в своих намерениях, да, эта парочка с БАМа - как минимум хулиганы, и должны ответить за побои, а если будет доказано, и убийство.

Но прежде чем брать факелы и вилы, постарайтесь разобраться – что на самом деле произошло, – сказал бы я разгневанному читателю. - Рассмотрите спокойно доводы сторон, вникните в их жизнь, в их неправоту и правоту, послушайте их без ненависти – ее и так слишком много. Ради единственной цели – избежать ошибки.

И снова повторю – да, я грешен, мне многих жаль. Жаль доброго профессора, о котором я писал в KP.RU сразу после его смерти: «Покойный был крупнейшим ученым в селекции растений, он делал их лучше. Возможно, это была неосторожная попытка сделать то же самое и с людьми».

Да, каюсь, у меня не получилось возненавидеть и пнуть в репортаже супругу обвиняемого, которая защищает отца ее детей.

И – хоть убейте – жаль этих детей. Надеюсь, читатель, не надо объяснять – почему.

Потому что если надо – бессмысленно…

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