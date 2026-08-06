«Слышно, как разбивается сердце»: в Таиланде простились с убитыми россиянами Романом и Дианой

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.
В таиландской Паттайе прошла траурная церемония прощания с 22-летней Дианой и 17-летним Романом — братом и сестрой из Тюмени, зверски убитыми в конце июля. По просьбе семьи панихида по местному обряду состоялось не в буддийском храме, а в лесу района Хуай-Яй. Именно там, где были обнаружены тела брата и сестры, закопанные преступниками.
Десятки тайцев и россиян, которые участвовали в поисках ребят или просто сопереживали трагедии, собрались почтить память не только убитых россиян, но тайской семьи из трех человек, которая стала жертвой тех же отморозков.
Накануне, после завершения судебно-медицинских экспертиз в тайской столице, тела Романа и Дианы передали родным. В Бангкоке состоялась кремация и прощание близких. Место трагедии, где собрались люди сегодня, усыпано белыми лилиями, любимыми цветами Дианы, и красными розами в память о Романе.
Мать погибших, Зарина Назимова, заявила, что намерена лично присутствовать на судебном процессе, чтобы «посмотреть в глаза людям, которые отняли жизни моих детей» и добиться самого сурового наказания (в Таиланде разрешена смертная казнь). Также она ответила на нападки в соцсетях, заявив, что домыслы и слухи, которые публично распространяют некоторые незнакомые люди, «останутся на их совести».
Кровожадная расправа над юными россиянами вызвала огромный резонанс в Таиланде. Премьер страны Анутхин Чанвиракун лично приехал в Паттайю, принес официальные извинения российским гражданам и признал, что преступление нанесло серьезный удар по репутации королевства как одного из самых безопасных туристических направлений. Соболезнования выразил и МИД Таиланда, пообещав усилить меры безопасности.
В соцсетях расходятся истории, что местные, услышав русскую речь в эти дни выражают соболезнования, отказываются брать деньги за товары и услуги и просят прощения за произошедшее.
На церемонии прощания мать Дианы и Романа назвала их героями: «Они ценой своих жизней остановили будущие трагедии».
В ходе расследования тайская полиция вышла на след банды, которая, судя по всему, причастна к целой серии жестоких убийств в Паттайе.
Напомним, все началось 26 июля. Роман и Диана, жившие в Таиланде около восьми лет, уехали из дома на мотоцикле. Затем мать получила с телефона дочери тревожное сообщение: «Срочно!». После этого дети бесследно исчезли.
В ходе поисков записи камер видеонаблюдения показали, что их остановили двое местных, выдавших себя за полицейских. Преступники увезли россиян в безлюдное место, чтобы похитить их мотоцикл. Полиция задержала двух организаторов расправы. Во время допроса они показали, где закопали тела. 17-летнего Романа застрелили, а его 22-летнюю сестру забили до смерти. Поняв, что вокруг исчезновения россиян поднялся шум государственного масштаба, изверги разобрали и закопали похищенный мотоцикл, пытаясь скрыть следы преступления.
Во время поисков недалеко от места, где были обнаружены Назимова, полиция нашла тела еще трех человек — семьи тайцев, которых негодяи убили из-за машины. Следствие считает, что жертв может быть значительно больше, поиски тел продолжаются. Также полиция разыскивает предполагаемых сообщников.
Прах брата и сестры родные хотят доставить на Родину.
«Сегодня стало тихо, как тихо, что слышно, как разбивается сердце», — написала Зарина в соцсети на фоне фото своих детей и поминальной свечи.
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