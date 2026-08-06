Кирилл Андреев Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Бывшая солистка девичьей группы «Стрелки» Мария Корнеева, также известная как Марго, рассказала о романе с Кириллом Андреевым – «черненьким из «Иванушек». Произошло это 20 лет назад, а сейчас певец счастливо женат на Лолите Андреевой (в девичестве Аликуловой), у них взрослый сын Кирилл и две внучки.

В прошлом году в в одном телевизионном интервью Корнеева рассказала, что у нее была мимолетная связь с Андреевым.

«У нас с Кириллом вообще был роман, но мы его не афишировали. Парой никуда вместе не ходили, только в закрытом таком мирке. Встречались мы у Кирилла, я ездила в гости. Но встречались мы с определенной целью…» - со смехом заявила Мария Лере Кудрявцевой.

Прошло несколько месяцев, Корнеева пересмотрела программу и решила опровергнуть свои же слова.

В прошлом году в в одном телевизионном интервью Корнеева рассказала, что у нее была мимолетная связь с Андреевым Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Интервью я считаю неудачным. Выглядит все так, как будто я пришла просто рассказать, что у нас с Кириллом был секс и ничего больше… Но я хочу рассказать, что у нас просто в отношениях с Кириллом не было никогда никакой драмы. Мы никогда ничего не выясняли. И также тихо, как мы сошлись, точно также тихо мы и расстались, когда поняли, что мы практически не виделись, у нас физически не было на это возможности. Поэтому роман с Кирюшей был, он был прекрасен, это была любовь, это были эмоции. Но он был тихий, спокойный и, собственно, также закончился», — рассказала Мария.

Она отметила, что не была любовницей исполнителя, он женился позже. Кстати, во время записи интервью в студии находилась жена Андреева, а сама Корнеева также была замужем, поэтому, как она выразилась, она «сконфузилась» и рассказала немного не то, что хотела.

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