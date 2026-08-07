Вопрос дня: А вы с физкультурой дружите? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Михаил Дегтярёв, министр спорта, председатель Олимпийского комитета России:

- У меня дома турник, десять раз подтягиваюсь спокойно. Спортзал можно устроить и у себя в квартире: приседания, планка, отжимания - всем советую! Если есть возможность, делайте пробежечки. Чтобы держать себя в форме, нужны только желание и сила воли.

Екатерина Долгова, актриса:

- Еще 5 лет назад я не умела плавать, а теперь принимаю участие в международных заплывах на открытой воде - 1, 2, 5, 10 км. Лучший результат - 1 километр за 18 минут 46 секунд.

Сергей Замоздра, исследователь челябинского метеорита, астрофизик:

- С пятого класса занимался спортивным ориентированием - это бег по лесу с картой и компасом, где надо что-то искать и находить. Жена и двое детей тоже выходят на старт.

Алексей Смертин, футболист:

- Сейчас я, можно сказать, легкоатлет. У меня произошло замещение футбола, я в него наигрался. К марафону в пустыне Сахара готовился полгода. Там тащишь рюкзак до 12 кг на себе, со спальником, со всеми съестными припасами. Это +50 днем, +5 ночью, перепад температур. Странно звучит, но я получаю удовольствие при таких колоссальных нагрузках.

Евгений Тимаков, врач-педиатр, Москва:

- Спортивные подвиги не важны, важно много двигаться, потому что современный горожанин много времени проводит на работе в сидячем положении - возникает застой крови, лимфы. В результате иммунные органы работают неправильно. Физкультура, умеренные занятия спортом укрепляют организм и усиливают естественный иммунитет. Сам делаю и другим рекомендую прогулки и легкие пробежки на свежем воздухе.

Оксана Иванова, старший инспектор полиции, Оренбург:

- Физкультуру очень люблю с детства: еще в школе постоянно принимала участие в спортивных олимпиадах. Максимальным достижением было третье место по общефизической подготовке на первенстве города Оренбурга. Сейчас каждый день стараюсь ходить по 10 тысяч шагов. Например, за последние четыре дня прошла уже 57 749 шагов.

Платон Горохов, блогер и диджей:

- Меня ненавидела преподавательница по физкультуре в школе. Я был отвратительным учеником по этому предмету, получил тройку в аттестате. Зато сейчас каждый день минимум по 10 тысяч шагов, 4 раза в неделю - тренировки в зале. Так что если сейчас я приду в школу, где учился, и моя преподавательница скажет мне подтянуться раз десять - сделаю с легкостью!

Владимир Литвинов, актер, звезда сериала «Первый отдел», 75 лет:

- Мне нравится этот советский термин - физкультурник. Безо всякого хвастовства скажу, что последние 50 лет каждое утро в 6.30 встречаю на стадионе. В любую погоду. Когда ты физкультурник — и походка пружинистая, и активному статусу соответствуешь.

Евгений Демченко, ресторатор:

- Раньше не всегда хватало времени для спорта - съемки, поездки и работа с ресторанами. Но теперь я заранее ставлю тренировки в график наравне с деловыми встречами - тренируюсь в спортзале четыре-пять раз в неделю. В последнее время удалось заметно улучшить форму, стать сильнее и выносливее.

Игорь Василенко, младший сержант, дознаватель СК РФ:

— «Сильный характер выковывается, только когда преодолеваешь сопротивление — и в спортивном зале, и в жизни». Так говорил Брюс Ли. Хоть часто бывает устаешь и желания заниматься спортом совсем нет, но нужно преодолевать себя потому что спорт - вклад в свое здоровье. Стараюсь прорабатывать все группы мышц и поддерживать их в тонусе.

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