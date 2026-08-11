Сергей Степашин: Победим, и русофобия закончится

Сергей Степашин Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Во время недавнего визита Зеленского в Белград на его совместной пресс-конференции с президентом Сербии Вучичем немецкий журналист из газеты Frankfurter Algemeine Zeitung (FAZ) Михаэль Мартенс задал главарю киевского режима вопрос: «Что мы, европейцы, можем конкретно сделать, чтобы помочь вам убить больше русских?». Через секунду последовало уточнение: «Русских солдат, разумеется». Но эта фраза лишь подчеркнула весь ужас содержания фразы предыдущей…

- …Как нам реагировать на русофобию?- спросили мы у экс-премьера Сергея Степашина, который в понедельник, 10 августа, побывал в студии Радио «Комсомольская правда». - Разгул русофобии невероятный.

С. Степашин:

- Я скажу очень коротко. Победим, пройдет два-три года, и русофобия закончится.

А. Гамов:

- А как реагировать сейчас?

С. Степашин:

- Так же, как и реагируем... И еще одно. Но если ты едешь за границу, и тебе там некомфортно, у нас такая страна. Вообще, есть понятие: где родился, там и пригодился. Вот и все. Главное, что мы это понимаем и чувствуем.

Л. Моисеева:

- Нет, но есть же достаточно много стран, в которых мы чувствуем себя и до сих пор комфортно.

С. Степашин:

- Нормально.

Л. Моисеева:

- Значит, надо ехать туда.

С. Степашин:

- Тот же Саша Овечкин, мы вспоминали недавно.

Я у него несколько раз спрашивал: как к тебе американцы относятся? Говорит: да отлично. А то, что ты русский, то, что ты динамовец, то, что ты за Путина? Это нормально. Нормально относятся.

У нас страшная русофобия - это Польша. Это исторически. Прибалтика – эти пускай тявкают, на них не надо обращать внимания.

Следующие будут они, я думаю, когда-нибудь, прошу прощения. И, конечно, меня больше всего поражает Германия. Казалось бы, Россия и Германия всегда могли бы стать центром мирового порядка. Мы вляпались в Первую мировую. Хотя двоюродный брат был не только английский король Николая II, но и кайзер Германии Вильгельм, вы знаете.

И плюс ситуация после Минских соглашений, где Ангела Меркель прямо сказала: мы вас обманули. Вы извините, ребята, мы вас обманули. Вот и все. Был бы Гельмут Коль, я с ним три раза встречался, это была личность. А этот, вы видите сейчас, Мерц его фамилия, да, по-моему? Ужас какой-то.

А. Гамов:

- Что вам Саша Овечкин сказал, когда вы победили? (Речь о победе ФК «Динамо».)

С. Степашин:

- Он пошел в команду. Ты про футбол? Нет, Сашу мы ждем в Москве в следующем году. Главное, чтобы он побил рекорд Гретцки. Сейчас многие говорят, надо ли его награждать российскими наградами. Я бы вообще наградил его высшей государственной наградой России, когда он закончит играть.

А. Гамов:

- Герой России.

С. Степашин:

- Можно Героя, можно другой орден найти. Красивые у нас ордена есть. Потому что все говорят: он играет на Западе, он там деньги зарабатывает, он в американской лиге играет. Ребята, он там - Россия. Он там Россия. Тем более Овечкин - такой, ух, медведь такой на коньках.

Л. Моисеева:

- Он же иногда и выходит в майке с надписью «Россия».

А. Гамов:

- Я предлагаю на этой оптимистичной ноте закончить наш разговор на эту тему.

С. Степашин:

- Саша вернется, пригласите его в «Комсомолку».

А. Гамов:

- Обязательно. Спасибо огромное, Сергей Владимирович.

Л. Моисеева:

- Мы за него болеть будем…

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