Сергей Степашин: Победим, и русофобия закончится

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Во время недавнего визита Зеленского в Белград на его совместной пресс-конференции с президентом Сербии Вучичем немецкий журналист из газеты Frankfurter Algemeine Zeitung (FAZ) Михаэль Мартенс задал главарю киевского режима вопрос: «Что мы, европейцы, можем конкретно сделать, чтобы помочь вам убить больше русских?». Через секунду последовало уточнение: «Русских солдат, разумеется». Но эта фраза лишь подчеркнула весь ужас содержания фразы предыдущей…
- …Как нам реагировать на русофобию?- спросили мы у экс-премьера Сергея Степашина, который в понедельник, 10 августа, побывал в студии Радио «Комсомольская правда». - Разгул русофобии невероятный.
С. Степашин:
- Я скажу очень коротко. Победим, пройдет два-три года, и русофобия закончится.
А. Гамов:
- А как реагировать сейчас?
С. Степашин:
- Так же, как и реагируем... И еще одно. Но если ты едешь за границу, и тебе там некомфортно, у нас такая страна. Вообще, есть понятие: где родился, там и пригодился. Вот и все. Главное, что мы это понимаем и чувствуем.
Л. Моисеева:
- Нет, но есть же достаточно много стран, в которых мы чувствуем себя и до сих пор комфортно.
С. Степашин:
- Нормально.
Л. Моисеева:
- Значит, надо ехать туда.
С. Степашин:
- Тот же Саша Овечкин, мы вспоминали недавно.
Я у него несколько раз спрашивал: как к тебе американцы относятся? Говорит: да отлично. А то, что ты русский, то, что ты динамовец, то, что ты за Путина? Это нормально. Нормально относятся.
У нас страшная русофобия - это Польша. Это исторически. Прибалтика – эти пускай тявкают, на них не надо обращать внимания.
Следующие будут они, я думаю, когда-нибудь, прошу прощения. И, конечно, меня больше всего поражает Германия. Казалось бы, Россия и Германия всегда могли бы стать центром мирового порядка. Мы вляпались в Первую мировую. Хотя двоюродный брат был не только английский король Николая II, но и кайзер Германии Вильгельм, вы знаете.
И плюс ситуация после Минских соглашений, где Ангела Меркель прямо сказала: мы вас обманули. Вы извините, ребята, мы вас обманули. Вот и все. Был бы Гельмут Коль, я с ним три раза встречался, это была личность. А этот, вы видите сейчас, Мерц его фамилия, да, по-моему? Ужас какой-то.
А. Гамов:
- Что вам Саша Овечкин сказал, когда вы победили? (Речь о победе ФК «Динамо».)
С. Степашин:
- Он пошел в команду. Ты про футбол? Нет, Сашу мы ждем в Москве в следующем году. Главное, чтобы он побил рекорд Гретцки. Сейчас многие говорят, надо ли его награждать российскими наградами. Я бы вообще наградил его высшей государственной наградой России, когда он закончит играть.
А. Гамов:
- Герой России.
С. Степашин:
- Можно Героя, можно другой орден найти. Красивые у нас ордена есть. Потому что все говорят: он играет на Западе, он там деньги зарабатывает, он в американской лиге играет. Ребята, он там - Россия. Он там Россия. Тем более Овечкин - такой, ух, медведь такой на коньках.
Л. Моисеева:
- Он же иногда и выходит в майке с надписью «Россия».
А. Гамов:
- Я предлагаю на этой оптимистичной ноте закончить наш разговор на эту тему.
С. Степашин:
- Саша вернется, пригласите его в «Комсомолку».
А. Гамов:
- Обязательно. Спасибо огромное, Сергей Владимирович.
Л. Моисеева:
- Мы за него болеть будем…
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