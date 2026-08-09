Руслан Панкратов: в Прибалтике готовят плацдарм для нападения на Россию

Руслан Панкратов. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В пятницу, 7 августа, в 20.00 мск в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» прозвучала очередная программа «Русский дозор Бута и Гамова».

На этот раз у нас в гостях побывал зампредседателя Союза политэмигрантов Европы, известный эксперт по странам Прибалтики Руслан Панкратов.

(Это он в сентябре 2023-го в гидрокостюме переплыл границу — реку Неман — и попросил политубежище в Российской Федерации.)

В день выхода нашей программы в СМИ появилась информация следующего содержания… «Лайма Вайкуле опять оскандалилась из-за своей ненависти к России. Певица заявила о готовности воевать с автоматом в руках в случае конфликта России и Латвии». Этот пассаж мы с Русланом Панкратовым сразу же, по горячим следам, и прокомментировали.

А сейчас — очень важная тема, которую мы обсудили в нашей передаче…

Александр Гамов, журналист Кремлевского пула, политобозреватель Радио «КП»:

…- Руслан, советник Президента России Елена Ямпольская на днях отметила, что, по данным официальной статистики Латвии за 2024 год, русские составляют около 23% населения страны, а русский язык считают родным около 40% жителей. По ее мнению, «отказ от русского языка и русской культуры не принесет стране успеха». Как когда-то еще заявил наш президент Владимир Путин: «Не думаю, что счастье придет в дом к тем, кто проводит такую политику»… От себя, сказала Ямпольская, осмелюсь добавить: «Надо понимать всю ценность того, от чего ты отказываешься»…

— Александр, это — заниженные цифры.

Говоря о русских, в той же Латвии не выводят (то есть, не учитывают. — А.Г.) тех русскоязычных, у кого в семье разговаривают на русском. Это — больше 40%, а в Риге таких было 60%.

Сейчас люди боятся — некоторые даже фамилии меняют, чтобы «не быть русскими».

Виктор Бут, известный российский предприниматель и общественный деятель:

— Руслан, но и все население Прибалтики не такое уж большое. Вот реально — сколько народу живет в самих прибалтийских странах? Насколько я понимаю, большая часть уже переехала… Кто-то в Лондон, кто-то в Париж, в скандинавские страны, в Америку… Кто там вообще остался?

— Виктор, Латвия — это страна, все население которой можно на метро вывезти за сутки. То же самое с Эстонией, то же самое с Литвой.

В Латвии — хоть они там и пыжатся — проживает 1 миллион 750 тысяч. Из них, представьте себе, 500 тысяч — чиновники, 1 миллион — студенты и пенсионеры, 250 тысяч — те, которые что-то пытаются делать и платят налоги…

Экономика — субсидированная.

Их даже странами-то никто не называет, это — территории с населением…

И — бесконечные военные учения. Даже невоенные люди вам скажут — ничего оборонительного там нет, это — наступательные маневры…

Из стран Прибалтики делают плацдарм для нападения на Россию. Слишком много затаскивается тяжелой техники, идет промывка мозгов — в духе русофобии.

— Спасибо, Руслан! До новых встреч в эфире «Русского дозора Бута и Гамова»

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