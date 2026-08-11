Использование ударных БПЛА против техники ВСУ способствует продвижению штурмовых групп

Министерство обороны России представило видеоматериалы, демонстрирующие работу на передовой операторов ударных FPV-дронов из 9-го инженерно-саперного полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад». Наши военные успешно уничтожают бронетехнику, противотанковые ракетные комплексы и личный состав вооруженных формирований Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении.

Использование ударных БПЛА против техники ВСУ, как поясняют в российском военном ведомстве, способствует продвижению штурмовых групп, а также обеспечивает координацию и огневую поддержку расчетов артиллерийских систем.

На опубликованной видеозаписи расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» из состава артиллерийской бригады группировки войск «Запад» успешно поразил пункты управления БПЛА и живую силу врага при выполнении боевой задачи.

В военном ведомстве отметили, что благодаря разведке с воздуха была также обнаружена стартовая площадка и наземная станция управления вражескими беспилотниками. Эта информация была немедленно передана на артиллерийский командный пункт.

Получив координаты цели, расчет РСЗО «Ураган» занял позицию, подготовил машину к стрельбе и выполнил точный удар реактивными снарядами калибра 220 мм с дистанции свыше 30 километров, полностью уничтожив поставленные цели.

Командир боевой машины РСЗО «Ураган» с позывным «Петруха» отметил, что его система способна ураганить осколками живую силу и технику противника на площади, сопоставимой с несколькими футбольными полями. Его расчет уже успел уничтожить десятки единиц вражеской боевой техники.

По завершении боевой задачи командир дивизиона наградил отличившихся военнослужащих государственными наградами, выразив им благодарность руководства Минобороны России за образцовое выполнение служебных обязанностей.

СПРАВКА «КП»

Боевые расчеты РСЗО «Ураган» группировки войск «Запад» демонстрируют высокую результативность в ходе специальной военной операции, надежно поражая широкий спектр целей различными типами боеприпасов. Основные задачи «Ураганов» включают ликвидацию мест временного размещения войск, командных пунктов, центров управления беспилотниками противника, а также уничтожение вражеской техники.

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