ВСУ в Харьковской области зажимают в Волчанский мешок Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Северо-восточный угол Харьковской области сжимается. 8 августа Минобороны отчиталось об установлении контроля над Ивановкой — небольшим селом в 23 км восточнее Волчанска и в 12 км северо-восточнее Белого Колодезя. За две недели до этого, 24 июля, «северяне» заняли Захаровку — соседнее село к северо-западу. С запада на восток по фронту сложилась цепочка: Волоховка — Захаровка — Ивановка. Именно эта цепочка и стала верхней стенкой мешка, в который сейчас затягиваются подразделения 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ и приданные им резервы в северо-восточной части Волчанского района.

Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Кто и как затягивал Волчанский мешок

Обе операции — работа 126-го мотострелкового полка 71-й гвардейской МСД группировки «Север». Они дважды выбили 159-ю омбр — сначала из Захаровки, теперь из Ивановки. Попытку украинского командования перебросить в Ивановку инструкторов для удержания села пресекли на подступах. Среди пленных, взятых в «мешке», — наёмники из Бразилии и Испании.

География следующего шага

С падением Ивановки горловина котла сужается до нескольких километров. Ближайшие тактические цели «Севера» — Приколотное (17 км юго-восточнее Ивановки) и особенно Великий Бурлук (24 км юго-восточнее), крупный логистический узел, через который снабжается вся северная часть Харьковской области. Как только «Север» выйдет к трассе Т-2104, снабжение оставшихся в мешке украинских подразделений будет физически перерезано.

Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Волчанский мешок - котел для ВСУ в Харьковской области

Волчанский мешок — не оперативное окружение с несколькими бригадами внутри. Это тактический котёл размером с несколько сёл. Но именно из таких кусков собирается вся буферная зона, о которой Минобороны говорит уже второй год. Цель «Севера» на этом участке — не глубокий прорыв. Задача формулируется прагматично: создать вдоль Белгородской области полосу безопасности, из которой украинские РСЗО и ударные дроны физически не дотягиваются до российских районов.

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