Пользователям Авито теперь доступны покупки в Яндекс Сплит

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На Авито заработал новый способ оплаты — Яндекс Сплит. Выбрать его можно, оформляя товар с Авито Доставкой по всей России. Сплит позволяет оплатить покупку частями, срок выбирают пользователи: от 2 до 24 месяцев.

Оплата в Сплит доступна для всех категорий товаров с Авито Доставкой — от электроники и личных вещей до товаров для хобби, ремонта и запчастей для автомобиля. Выбрать новый способ можно на странице оплаты при оформлении заказа. Пользователь заранее увидит график и суммы всех платежей и сможет выбрать подходящий срок оплаты. Если товар не подошел и от него отказались, деньги вернутся на счет, с которого была оплачена покупка.

С новой опцией можно не откладывать приобретение уникальных товаров на Авито, а быстро совершить сделку в моменте. Покупатели могут гибко управлять своим бюджетом, а продавцы — увеличить продажи.

— Оплата частями все чаще становится осознанным выбором, а не крайней мерой: пользователи используют ее не только в случаях нехватки средств, но в том числе, чтобы удобнее распределить бюджет на крупную покупку, — рассказал руководитель продукта Сплит Игорь Герасименко.

Директор по продукту финтех-направления Авито Илья Филоненко уточнил: при продаже товара через Сплит продавец, как и раньше, получает средства после подтверждения сделки.

— Мы рады, что пользователям Авито стал доступен еще один удобный и знакомый многим способ оплаты покупок — Яндекс Сплит. Возможность разделить стоимость товара на несколько платежей делает многие покупки доступнее и помогает грамотно планировать финансовую нагрузку, — добавил Илья Филоненко.

Интерес покупателей к оплате частями продолжает расти. На Авито в первом полугодии 2026-го количество успешно оформленных заказов с оплатой частями выросло на 161% — если сравнивать с тем же периодом годом ранее. Средний чек таких покупок оказался в три раза выше, чем при обычной оплате. Пользователи чаще выбирают такую опцию при покупке товаров, стоимость которых удобнее распределить на несколько месяцев, а не оплачивать целиком сразу.

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