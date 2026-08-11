Украинский террор как последние конвульсии умирающего: почему киевский режим проигрывает

Киевский режим Зеленского проигрывает Фото: REUTERS.

После удара украинских дронов по Нижнекамску стало известно, что 13 человек погибли, в том числе, ребенок. К врачам обратились 78 человек, 25 из них госпитализированы. Среди погибших - 8 граждан Узбекистана и гражданин Таджикистана. В российском МИДе предположили, что ВСУ могли целенаправленно бить по местам проживания и работы представителей дружественных государств.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с участником СВО, автором Telegram-канал «Друзья майора Селиванова», Алексеем Селивановым.

ЗАЧЕМ БИЛИ ПО ХОСТЕЛУ?

- Из МИДа прозвучало, что ударить по месту проживания рабочих из Азии могли, чтобы вбить клин в братские отношения между народами.

- Возможно, это было сказано для того, чтобы вынудить власти этих братских среднеазиатских государств к тому, чтобы определенно высказаться с осуждением действий ВСУ.

Боевики атаковали Нижнекамск утром 10 августа. Фото: пресс-служба правительства Республики Татарстан

- Если б нечто подобное случилось на Украине, например, с гражданами Азербайджана, нам как минимум прилетела бы нота?

- Когда задерживали террористов в «Крокусе», то, например, в Душанбе были недовольны, что убийц «слишком жестко задержали». Но когда Украина наносит удары – все они хранят молчание. Не исключаю, что попытки МИДа «подтолкнуть» к ответу эти страны могут привести к тому, что претензии прозвучат… в наш адрес. Мы слишком их «разгуляли».

- Есть такое выражение «чемодан, вокзал, кишлак».

- Как и положено православным христианам, мы любим грешника, но ненавидим грех. Мы хорошо относимся к мигрантам, которые реально работают, но плохо относимся к попыткам создания у нас подпольных джамаатов*, террористических ОПГ, этнических преступных групп. Как сказал один из сенаторов, они хотят жить не вместе с нами, а вместо нас.

МИРИТЬСЯ НЕ ВЫЙДЕТ?

- Надо ли нам отвечать - или нужно продолжать плановую работу?

- Зеленский обмолвился, что он не собирается выводить ВСУ с территории Донбасса. Ну не согласится нынешнее украинское государство на примирение!

- Но у части элит есть настроение «давайте помиримся»?

- Да, и что «у нас экономика страдает из-за того, что мы ведем войну». Я хорошо знаю и тех людей, которые с той стороны - того же террориста и экстремиста Корчинского, я был у него на мероприятиях в Киеве еще до 2014 года. Они не будут мириться.

- Продолжат вербовать террористов?

- Террористов им вербовать удобно - они же с нами один народ, но перепрошитый. Если работать с частью населения пару десятилетий, из них так же можно сделать оголтелых противников России. Они говорят по-русски, думают, как и мы, понимают наш менталитет. И они с огромным удовольствием будут нас убивать. Как заходя на приграничные территории, так и используя различные современные методы доставки взрывчатки и боеприпасов через беспилотники.

- Иначе, как военным путем их не победить?

- Нет. Они сами показывают этими ударами по нашим городам, что мы не сможем с ними помириться. Если даже представить, что вот Зеленский сказал: фиксируем по линии боевого соприкосновения, но масса живых негодяев, которые сделали свою жизнь на «убийстве русни», никуда не денутся. Они продолжат получать средства и от украинского бюджета, и от западного бюджета - и воевать против нас.

В ночь на 22 мая ВСУ нанесли удар беспилотниками по общежитию и учебному корпусу Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета, в результате акта террора погиб 21 человек, 42 получили ранения Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

ПОДПОЛЬЕ ЗАБУРЕЛО

- После Второй мировой русофобское подполье долго убивало на Западной Украине?

- И там, и в Прибалтике. Но у того подполья не было своего государства. Сегодня есть. И оно будет действовать эффективнее, более массово и с большим удовольствием. Иначе как военной победой мы это не прекратим.

- Удары по Одесским портам - эффективны?

- Да, вот обвалили мост в Одесской области, крайне важный для логистики. Неплохо, чтобы еще обвалили тоннели в Закарпатье и железнодорожные мосты через Днепр. Думаю, что украинский режим доведет всех в нашей элите до понимания того, что киевский режим ликвидировать нужно. Это историческая задача России на данном этапе.

ТЕРРОР НЕ СЛУЧАЕН

- Так удар по хостелу - случайный или целенаправленный?

- Надо смотреть по расположению этого хостела. Насколько он далеко расположен от других объектов, куда мог быть направлен удар. Если бы просто «хотели убить много мигрантов» - таких мест в России хватает, где есть городки мигрантов. Думаю, это случайность. Поэтому и власти этих стран отмалчиваются - они были не готовы к такому. Но их молчание показательно.

- Еще был пляж на Черном море – откровенный удар по мирным, с детьми.

- Террор - всегда оружие того, кто проигрывает. Украина не проигрывает стремительно, как нам бы хотелось. Но она проигрывает постепенно и неуклонно. Расчет у них, и они этого не скрывают, только на то, что в России начнется внутренняя буча.

БУЧИ НЕ БУДЕТ

- А этого не происходит?

- В России общество, в основном, понимает, что внутренние революции не нужны. Поэтому у Киева ставка на террор, чтобы вырастить недовольных.

- Они сами об этом говорят?

- Была статья Тараса Загороднего о том, что надо поддерживать левые протесты, раз не прокатили мигрантские, либеральные. Надо поддерживать левые партии и движения, потому что у них есть некий протестный потенциал.

- Для того же удары по НПЗ и по заправкам?

- Расчет на то, что люди взбунтуются, не смогут ездить и заправляться. Расчет на запугивание. Потому что, по их мнению, люди возмутятся и попытаются обвинить власти России в убийстве украинским дроном людей на пляже. Но подавляющее большинство нашего населения после этих ударов чувствует, что удары наносят не хорошие украинцы в веночках. Не те, кто поет в фильме «В бой идут одни старики» украинские песни. Люди видят: уже выросла огромная террористическая сеть, большая антирусская идеология. Ее нужно победить. Не потому, что мы ее так не любим. А потому, что это опасность для существования России. Альтернативы нет, и нас они постоянно в этом убеждают этими убийствами.

* - запрещенная в РФ террористическая организация