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НовостиВ мире10 августа 2026 18:00

В МИД РФ прокомментировали гибель иностранных граждан в Нижнекамске из-за удара ВСУ

Захарова: ВСУ ударами по Нижнекамску хотели вбить клин в братские отношения
Людмила МИТРОХИНА
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова Фото: МИД РФ

В российском МИД прокомментировали гибель иностранцев из-за удара ВСУ в Нижнекамске. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что киевский режим хотел вбить клин между братскими народами.

«Киевские неонацисты целенаправленно наносили удар по местам проживания и работы представителей дружественных нам государств с целью вбить клин в братские отношения между нашими народами», — приводятся слова дипломата в официальном аккаунте МИД РФ в соцсети «Макс».

Напомним, 10 августа киевский режим совершил террористическую атаку на Нижнекамск. В результате атаки пострадало более 70 человек, более 20 госпитализированы. Также в числе погибших и пострадавших есть граждане союзных государств: Узбекистана и Таджикистана.

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