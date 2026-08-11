Ажиотажа на рынке аренды нет, но с жильем «для студента» надо поторопиться: главные советы тем, кто сейчас ищет съемную квартиру

Резких изменений в ставках аренды ближе к сентябрю не ожидается ни в Москве, ни в целом по крупным городам Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

После бурного роста спроса в 2023-2024 году, уже второй год особого ажиотажа на рынке съемного жилья не наблюдается. Даже на старте «высокого сезона», который в последние годы начинается с июля и заканчивается в сентябре.

Как рассказали KP.RU в федеральной компании «Этажи», даже в Москве и Питере в сравнении с прошлым августом однушки подорожали в среднем лишь в рамках 2-3% (при официальной годовой инфляции в районе 6%). В среднем же по российским городам снять однушку в начале августа стоило даже немного дешевле, чем в то же время годом раньше (см. «Только цифры»). А найм двушки подешевел и в столицах.

- Последние два-три года период пикового спроса начинался уже в июле, но в этом году июль был на 10-15% ниже по спросу, чем годом ранее, - сообщила KP.RU директор департамента аренды «Этажей» Ольга Павлинова. - Рынок аренды за прошлые годы оказался откровенно перегрет из-за существовавшего тогда дефицита предложения. А последние пару лет дефицита не отмечается даже в августе-сентябре.

Напомним: дефицит возник, когда резко закончилась дешевая ипотека на новостройки. В 2023 году ставка Центробанка выросла с 7,5% годовых до 16%, а в 2024-м — до 21%. Теми же темпами следом увеличивались и рыночные ставки по ипотеке, которые к концу 2024 года достигли 29-30% годовых. А с 1 июля 2024 года завершилась наиболее массовая льготная программа, по которой ипотеку на покупку новостройки можно было взять под 8% годовых — без всяких особых условий, типа наличия детей или проживания в определенной местности. Тогда многие и передумали покупать жилье. И рванули решать свои жилищные проблемы за счет аренды. Ажиотаж с рынка новостроек, вызванный там в предыдущие годы дешевой ипотекой, переместился на рынок съемного жилья.

Но за последние два года многое изменилось.

- Основных причин исчезновения дефицита на рынке аренды — три, - объясняет Ольга Павлинова. - Первая — там появилось большое количество инвестиционных квартир (которые по дешевой льготной ипотеке многие и покупали под сдачу в аренду — Ред.). Вторая — часть занимаемого съемного жилья освободили те, кто переехал в собственные квартиры в сданных новостройках (купленные в период ипотечного бума). И третья — на вторичном рынке выросли сроки продажи квартир, из-за чего часть собственников параллельно с поиском покупателей стали сдавать свои объекты в аренду.

В итоге, по словам эксперта, в среднем по стране за пару лет объем предложения на рынке аренды увеличился на 35-40%, в том числе выросла доля бюджетного жилья, которое ранее на какое-то время оказалось в дефиците.

Особенно это заметно по рынку съемных квартир Москвы. По данным исследования ДОМ.рф, во втором квартале 2026 года предложение студий — самого доступного по цене жилья «для молодежи» - в столице увеличилось аж на 12% в сравнении с предыдущим кварталом. В итоге дорожать съемные студии перестали, даже в среднем на пару процентов подешевели.

Ажиотажа на рынке аренды нет Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

- Резких изменений в ставках аренды ближе к сентябрю мы сейчас не ждем ни в Москве, ни в целом по крупным городам, - говорит Ольга Павлинова. - Рост может быть в пределах 1-2% и по большей части будет связан не с увеличением ставок аренды конкретных квартир, а с изменением структуры предложения. В период, когда спрос на пике, в первую очередь выбывают наиболее бюджетные и доступные по цене варианты. Поэтому и получается, что средняя цена оставшихся — выросла.

НА ЗАМЕТКУ

Топ-3 особенностей нынешнего «высокого» арендного сезона

1. Из-за роста конкуренции хозяева квартир стали лояльнее

- Сейчас рынок арендатора, поэтому собственники готовы к торгу, а также к требованиям жильцов дополнительно оснастить чем-то квартиру без повышения платы, - поясняет Павлинова.

2. Можно заключить предварительный договор аренды

- Чаще стали заключаться предварительные договоры аренды - с оплатой с начала заселения, - говорит эксперт.

Например, еще в июле или начале августа родители находят подходящий вариант для своего сына-студента (или дочки-студентки). Чтобы квартира не «ушла», заключают договор и вносят аванс. Но собственно оплата начинает вноситься уже с некоей даты ближе к учебному году.

3. Выросло число дистанционных сделок

Да, и квартиры теперь снимают в том числе и в удаленном режиме. Благо современные технологии вполне позволяют провести виртуальную экскурсию по жилищу и показать все, что будущий жилец захочет увидеть, в режиме онлайн.

- У нас сейчас в таком режиме проходит порядка 15-20% от общего объема аренды, это особенно удобно для тех, кто снимает квартиру в другом городе, - рассказала «КП» Ольга Павлинова. - Есть сервисы, выстроенные так, что собственник и потенциальный арендатор напрямую связываются через сайт, дистанционно подписывают договор. И могут сэкономить до 30-40% на комиссии агентству.

Появилось большое количество инвестиционных квартир (которые по дешевой льготной ипотеке многие и покупали под сдачу в аренду) Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

СОВЕТЫ БУДУЩИМ АРЕНДАТОРАМ

- Наиболее подходящий вариант съемного жилья — история очень индивидуальная. Поэтому начинать стоит с чек-листа: что для вас принципиально, а чем вы готовы пожертвовать ради меньшей стоимости аренды. Например, кому-то важна транспортная доступность, а кто-то — на удаленке, и важнее рядом парк, где можно заниматься спортом. Кто-то хочет полностью оснащенную мебелью и техникой квартиру, а кому-то дополнительные удобства по барабану, он в это жилье только ночевать собирается приходить.

- Важно смотреть не на расстояние и близость к центру по карте, а на время, которое будет тратиться на деле на поездки до работы, школы и других важных мест, куда ездить придется часто. Это особенно серьезный момент для Москвы. Есть заМКАДовские районы с хорошей транспортной доступностью, где реально сэкономить на аренде и при этом не тратить много времени и денег на дорогу. А можно снять втридорога жилье недалеко от Третьего транспортного кольца, но по факту проводить полдня в пробках или ехать до офиса полтора часа, поскольку нужно пересаживаться с метро на автобус.

- По тем вариантам, которые понравились, надо принимать решение быстро. Да, предложение сейчас велико, но наиболее выгодные варианты уходят с одного-двух показов.

- Если съемное жилье нужно для студента, ни в коем случае не надо ждать 1 сентября. Удобные варианты рядом с популярными ВУЗами, особенно в Москве, - это тот сегмент рынка, где самые бюджетные предложения активно разбирают еще в июле. А какой есть выход из положения, чтобы не платить за пустующую в летние дни студию (когда будущий студент еще где-то в другом городе), мы тут уже говорили — можно заключить предварительный договор.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Так изменилась за год плата за съемное жилье

МОСКВА

Средняя стоимость аренды*, тыс. руб./мес. Изменение за год

Однушки 66,9 +1,8%

Двушки 102,4 -6,3%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Средняя стоимость аренды, руб./мес. Изменение за год

Однушки 41,8 +2,6%

Двушки 61,8 -2,4%

В СРЕДНЕМ ПО РОССИИ

Средняя стоимость аренды, руб./мес. Изменение за год

Однушки 31,1 -1,2%

Двушки 39 -1%

*начало августа 2026 г.

(По данным «Этажей»)

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