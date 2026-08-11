«Вале не простят ее красоты»: Виктория Боня заступилась за Карнавал после бесконечного хейта

Виктория Боня считает, что многие претензии к девушке связаны не с ее поступками, а с завистью к внешности Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Блогер Виктория Боня решила поддержать коллегу Валю Карнавал, которая на протяжении всей карьеры регулярно сталкивается с критикой в свой адрес. Телеведущая считает, что многие претензии к девушке связаны не с ее поступками, а с завистью к внешности.

По словам Бони, Валя просто занимается любимым делом, но при этом постоянно оказывается под вниманием хейтеров. Она отметила, что девушке приходится оправдываться за самые разные ситуации.

«Девочка, которая живет своей жизнью, которая занимается творчеством, которая любит делать то, что она любит. Но какой она ловит хейт всегда. Как ей приходится оправдываться за какие-то вещи. Дело не в Вале, дело в том, что Вале не простят ее красоты», — заявила Виктория.

Валя Карнавал Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В качестве примера Боня вспомнила времена инквизиции, когда женщин могли преследовать из-за их внешности. По мнению телеведущей, история с критикой красивых женщин повторяется и сегодня.

Ранее Валя Карнавал сталкивалась с негативными комментариями из-за отношений, новых увлечений, песен, внешности, слухов, выступлений и собственных проектов.

При этом сама Виктория Боня ранее рассуждала о том, что девушкам не стоит превращать внешность в главный смысл жизни. После собственной пластики телеведущая заявила, что важно принимать возраст и не сравнивать себя с более молодыми. «Красота тела закончится. Всегда будут новые Вали Карнавал и всегда будут новые Анастасии Решетовы. Всегда будут моложе, красивее девочки», — говорила Боня.

По словам Виктории, постоянное сравнение себя с другими может только мешать, поскольку внешность и возраст меняются, а человеку важно сохранять внутреннюю уверенность. При этом в сети уже высмеивают тот факт, что сама Боня не так давно сделала себе пластическую операцию, которую очень много обсуждали в интернете. «Я выпила бутылку сакэ, мы классно отдохнули, а на следующее утро я просыпаюсь, и у меня было похмелье. Я вижу себя в зеркале, а мне там просто плюс 30 лет. Такие мешки под глазами! И в этот день я позвонила хирургу. Если бы не было этой гулянки, я, может быть, и не сделала бы», — объяснила Виктория.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Виктория Боня учинила публичный скандал

Виктория Боня: Ради Эвереста я готова была умереть

Кто такая Валя Карнавал - взбесившая Ларису Долину звезда Тик-Тока, «тянущая страну в пропасть»

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Стас Михайлов — про испытания, воспитание детей и отношение к Владимиру Путину