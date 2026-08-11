Заработать на аренде становится все сложнее

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Летний сезон традиционно считается горячим временем для рынка аренды — отпускники, студенты, приезжие специалисты, сезонные работники создают повышенный спрос на жилье. Однако август 2026 года показал, что привычный ажиотаж постепенно уходит в прошлое.

Аналитики сервиса недвижимости Домклик исследовали рынок и подсчитали: долгосрочная аренда однокомнатных квартир и студий площадью 20–40 кв. м в крупных городах России с апреля по август в среднем подорожала всего на 1,4%, тогда как год назад подъём был почти вдвое выше. В некоторых регионах снять квартиру и вовсе стало дешевле.

Изучили главные результаты исследования (подробнее с ними можно познакомиться здесь).

ПОЧЕМУ СЕЗОН НЕ ЗАДАЛСЯ

Главная причина, по мнению экспертов Домклик, в том, что предложение растёт быстрее спроса. Собственники, которые не смогли продать квартиры по желаемой цене, всё чаще выходят на рынок аренды. Даже с учетом повышенного весенне-летнего спроса на съемное жилье, объём доступных — свободных для заселения — лотов на пике сезона сократился всего на 1% (для сравнения: в прошлом году падение составило 28%).

В нескольких городах и вовсе было отмечено увеличение количества объектов. Так, в Ростове-на-Дону предложение выросло на 55,6%. Существенный прирост числа объявлений также зафиксирован в Воронеже (+31,0%), Омске (+9,1%) и Тюмени (+8,5%). А чем больше квартир, которые можно снять, тем выше конкуренция между арендодателями — и цены растут не так быстро, как раньше.

ГДЕ ПОДОРОЖАЛО, А ГДЕ ПОДЕШЕВЕЛО

Самое заметное удорожание зафиксировано в Самаре (+13%, до 26 тыс. руб.), Екатеринбурге (+11,9%, до 30,2 тыс.) и Красноярске (+11,3%, до 25,6 тыс.). В Москве ставки выросли всего на 2% — до 60,2 тыс. рублей: это минимальный темп среди мегаполисов. А вот как выглядит четверка городов, где стоимость аренды за год уменьшилась: Ростов-на-Дону (-8%, до 23 тыс.), Иркутск (-5,3%, до 28,4 тыс.), Владивосток (-3,2%, до 36,8 тыс.), Санкт-Петербург (-1,1%, до 36,6 тыс.).

Сравнение с августом 2025 года показывает ещё более интересную картину. В 13 из 20 городов арендные ставки сейчас ниже, чем год назад. Особенно заметно это в Санкт-Петербурге, где «однушка» подешевела на 22% — с 47 до 36,6 тыс. рублей. Во Владивостоке падение составило 18%, в Калининграде и Иркутске — около 11–12%. Москва тоже в минусе: аренда студии или «однушки» в столице обходится примерно на 5% дешевле, чем год назад (60,2 тыс. против 63,5 тыс. рублей).

Инфографика: Домклик

А вот если говорить о том, где в России сейчас снимать жильё дороже всего, а где дешевле, то Москва уверенно удерживает первое место по стоимости аренды — 60,2 тыс. рублей. Владивосток (36,8 тыс.) и Санкт-Петербург (36,6 тыс.) идут следом, почти вровень. Замыкают пятёрку Новосибирск (31 тыс.), Екатеринбург (30,2 тыс.), Калининград и Казань (по 30 тыс.).

Самые доступные ставки в Воронеже (21 тыс.), Омске и Челябинске (по 22 тыс.), Волгограде (22,1 тыс.).

В среднем по России за лето медианная ставка аренды жилья составила 29,2 тыс. руб. в месяц.

ЧТО ДАЛЬШЕ

Эксперты сходятся во мнении: рынок аренды вступил в новую фазу. Рост предложения, особенно в новостройках начала 2020-х годов, продолжает охлаждать цены. Собственникам всё сложнее диктовать условия, а арендаторы получают больше выбора и возможность торговаться. Пока рано говорить о развороте тренда, но одно ясно: лето 2026 года запомнится не ажиотажным ростом, а осторожным балансированием спроса и предложения. Для тех, кто снимает жильё, это скорее хорошая новость.

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