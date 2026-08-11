Впал в кому и не приходил в сознание: Бывший руководитель «Эха Петербурга» умер после драки с соседями

10 августа Сергей Недоводин он скончался в НИИ Склифосовского, не приходя в сознание. Фото: H_Ko/Shutterstock/Fotodom

В ночь на 23 июня в Подмосковье избили Сергея Недоводина. 10 августа он скончался в НИИ Склифосовского, не приходя в сознание. О смерти Недоводина рассказала блогер Анастасия Миронова, которая на связи с супругой погибшего.

61-летний Недоводин жил в подмосковной деревне Горки в новом ЖК. Застройка тут малоэтажная, формата таунхаусов. Глубокой ночью во дворе галдели двое мужчин. Сергей вышел, чтобы сделать замечание соседям. Отдыхающим это не понравилось, завязалась драка.

На подмогу Недоводину выбежала жена с перцовым баллончиком. Отбила мужа. Пара укрылась в подъезде и дождалась скорую. Пока на место не приехала полиция (в своем заявлении супруга указала, что прошло два часа после первого звонка), фельдшеры вместе с раненным не могли покинуть подъезд — у входа поджидали агрессивные соседи.

В Санкт-Петербурге умер бывший владелец радиостанции «Эхо Петербурга» Сергей Недоводин Фото: Социальные сети.

Из Видновской больницы раненого перевели в Склиф. Здесь Сергею провели две операции, он впал в кому.

Семья очень недовольна работой правоохранительных органов. Супруга написала заявление в полицию и долго ждала ответ. Затем пошла в прокуратуру и СК. Только тогда завели уголовное дело — за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. После смерти, дело наверняка переквалифицируют. Как стало известно KP.RU, один из нападавших задержан на прошлой неделе.

Недоводин был одним из руководителей радио «Эхо Петербурга». В 2015-м он ушел из-за корпоративного конфликта. Затем мужчина возглавлял научно-исследовательскую компанию и руководил фондом поддержки культуры и искусства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бизнесмен, напавший на ученого Зезина, заявил, что его спровоцировали

Убивал женщин, не пощадил падчерицу: дело актера из Бердска, оказавшегося маньяком, отдали в суд