Сооснователь «Эха Петербурга» Недоводин умер после избиения в Подмосковье

В Санкт-Петербурге умер бывший владелец радиостанции «Эхо Петербурга» Сергей Недоводин. Фото: социальные сети.

В Санкт-Петербурге умер бывший владелец радиостанции «Эхо Петербурга» Сергей Недоводин. Причиной смерти стало избиение, произошедшее в Московской области в июне текущего года. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, после конфликта мужчина впал в кому и, до своей смерти так и не очнулся ни разу.

«Происшествие случилось в июне этого года, после конфликта он впал в кому и, не приходя в сознание, скончался», - заявил собеседник.

Также источник уточнил, что по данному факту было возбуждено уголовное дело.

Информацию о смерти Недоводина подтвердила экс-заместитель главного редактора радиостанции Анастасия Миронова в своих соцсетях. Она рассказала, что конфликт возник после того, как мужчина вышел во двор сделать замечание шумевшей компании.

Напомним, сооснователя «Эхо Петербурга» избили ночью 23 июля в Подмосковье. В тот день Недоводин вышел на улицу, чтобы разобраться с шумными соседями. В итоге все закончилось дракой. Все детали о ЧП читайте на KP.RU.