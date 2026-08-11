Наступил момент, когда России надо дожимать Украину: Эксперт указал на важный этап СВО

Фото: Александр Полегенько/ТАСС

В Совете Федерации России прозвучало предположение, что СВО идет к скорому логическому завершению. Так ли это?

На Радио «Комсомольская правда» обсудили тему с Андреем Клинцевичем, главою Центра изучения военных и политических конфликтов.

ГДЕ ЛОГИКА?

- Один из российских сенаторов предположил, что СВО идет к логическому завершению.

- Мне кажется, что и 2027 год еще будет годом активных боевых действий. Уж слишком много акторов за спиной Украины заинтересованы в этом.

- Сенатор уточняет: утрачиваются смысл и логика конфликта.

- Смысл и логика европейцами, НАТО, транснациональными ВПК еще не потеряны. Как в анекдоте, когда старый еврей молится у Стены Плача и слышит, как молодой человек просит сто долларов. Он дает сотню и говорит: «Молодой человек, идите и дайте поговорить о действительно больших деньгах».

МНОГО ДЕНЕГ

- Речь не о миллиардах?

- О триллионах. Это оборонно-промышленный комплекс мира. Транснациональные корпорации рассматривают себя уже вне государств.

- Кто они?

- Эрик Шмидт, Алекс Карп считают, что у них есть шанс все захватить.

- Они создают операционную систему войны ?

– Да, Palantir, Anduril и другие. А где, как не на поле боя, это обкатать? С кем, как не с высокотехнологичным противником, провести эти испытания?

Глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

КЛАССИКА ЖИВА

- Война классическая — кончилась?

- Говорят, война засадная, с огневым налетом уже не будет работать - ничего подобного!

- Примеры?

- Наш африканский корпус — они лупятся с боевичьём накоротке. Перестрелки на дистанции 25 метров. Мопеды боевикам расстреливают. Нет, все еще работает.

ТУРКИ СЛИВАЮТ

- Но перед нами на Украине - высокотехнологичный противник?

- Да, и он может позволить себе и РЭБ, и разведку, и спутники — и здесь нужна отработка. Украина, даже если ее будут обрезать, будет скукоживаться, но технологии отрабатывать.

- Запад создает новые военно-политические союзы?

- Запад продлевает ситуацию, связанную с выгребанием складов старых вооружений периода холодной войны.

- Речь о чем?

- Об американском оружии, например, на турецких складах. Кассетные боеприпасы в огромном объеме. И это далеко не конец.

ДОЖАТЬ НАДЛОМ

- У Украины и у Запада случился надлом из-за последних ударов?

- Мы видим, что получается ракетами наносить серьезный ущерб, пока у них происходит пересменка на европейские ракеты, пока американцы буксуют - и мы будем эту историю дожимать.

- Когда ВСУ внедрят Palantir - они оторвутся на полную катушку?

- Этого не наступит никогда. Период мировой трансформации - на десятки лет. Борьба идет за совершенно другое будущее.

СКИНУТЬ ГЕГЕМОНИЮ

- Какое?

- Мы пытаемся скинуть гегемонию Запада, которая навязана нам финансовой системой, системами стандартов, промышленными революциями. Мы видим, как Европа теряет промышленный потенциал. Как Америка теряет влияние на Ближнем Востоке. Мы видим, что Центрально-азиатский регион серьезно меняется.

- И к чему это ведет?

- 2027 год обозначен с точки зрения конфликта в Азии. Это звучало и со стороны американцев. Есть перенос технологий тайваньской компании TSMC в США. И есть полная готовность вооруженных сил Китая на пятилетку, которую они поставили к 2027 году съездом партии. Это все может по-другому разыграться.

УКРАИНУ НЕ СОЖЖЕМ

- Украина мечтает о ядерном оружии - и что мы будем делать, если Киев его получит?

- Будем продолжать воевать, как и сейчас воевали.

- То есть, мы не сожжем всю Украину?

- Такого не будет. Даже если полетят в нашу сторону ракеты. Когда-то все смеялись над «Фламинго». Но, к сожалению, они стали прилетать по заводам. Когда баллистика с боевой частью в 600-900 килограмм летит - это серьезно. Это не 50 килограмм дрона «Лютый».

- Украина стала выпускать тяжелые беспилотные торпеды...

- Это беспилотные подлодки. Они на тысячи километров могут тащить под тонну взрывчатки.

- Это безэкипажные катера?

- Нет, это что-то типа нашего «Посейдона».

- Ну и чего мы ждем?

- Мы не сдерживаем себя относительно тех или иных решений. Когда мы приходим к выводу, что нам сдержанность вообще ничего не даст, мы этот вариант просто убираем в сторону.

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