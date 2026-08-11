Пока в Киеве отсчитывали 40 дней "плана Зеленского", на фронте шёл июль: за месяц Россия освободила 32 населённых пункта. Фото: Александр Река/ТАСС

25 июня, приобретя беспрецедентно важный вид, Володимир Олександрович объявил почти религиозный срок, в течение которого он предполагал заставить Россию сесть за стол переговоров и капитулировать. Срок истек, Зеленский объявил следующую, уже бессрочную операцию. Предыдущую можно помянуть. Но перед этим все же разберем ее итоги.

В ЧЕМ БЫЛ ПЛАН

Первое - выбить в России нефтепереработку. Очередь на заправке, талон, злой мужик с канистрой, а через этого мужика - давление на Кремль.

Второе - выжечь склады маркетплейсов. Не убить российскую экономику (это и нереально), а поссорить государство с мелким бизнесом и горожанином. Не приехал заказ, сгорел товар — человек идёт на площадь и требует: «прекратите войну». Доставка майдана по-русски в пункт выдачи.

Третье - «Паутина-2.0»: повторить прошлогодний трюк с терактами по всей России.

Пойдём по всем пунктам с калькулятором.

ТОПЛИВО: МУЖИК ПОЕХАЛ НА РАБОТУ

Чего тут лакировать. Вице-премьер Александр Новак 10 июля сказал вслух то, что страна и так читала через лобовое стекло на ценниках АЗС: «Мы должны признать, что есть проблемы и есть дефицит». Ограничения в 80 регионах, 30 литров в одни руки. Очередь на заправку, как за колбасой в 1989-м. Я и сам стоял в этих очередях — в Донецке, Белгороде, Москве…

Но мы не сломались, перестроились, свой экспорт топлива закрыли до января, разрешили импорт и «Евро-3». Сдвинули ремонты НПЗ и вычистили перекупов, которые грели руки на дефиците бодрее любого «Мадяра».

И рынок сделал самую обидную для врага вещь. Он заскучал. «Газпромнефть» 4 августа сняла лимиты в 13 регионах, включая Омскую область с её многострадальным НПЗ. Бензин за неделю подешевел сразу в 46 регионах.

Заправка бензином на АЗС в Московской области. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Кризис не кончился, но пик пройден.

А мужик с канистрой на майдан не пошёл. Мужик поехал на работу.

ЭФФЕКТ «КОРОБОК С НОСКАМИ»

С 18 июля по 5 августа под удар попал минимум 21 объект Wildberries — Электросталь, Котовск, Краснодар, Невинномысск, Крым... Девять погибших, больше сотни раненых. Кладовщицы, сортировщики, водители погрузчиков. Вот они, те самые «объекты двойного назначения», которые Киев искал в коробках с носками.

Ущерб, чего лукавить, серьезный. Продавцы до сих пор подбивают потери. Но я смотрю видео, на котором директор швейного производства, потерявшая огне 45 миллионов рублей, настраивает свой цех на работу в новых условиях: «Кто сдох — тот лох!» Закусив губу, скрипя зубами и скрепя сердце. Объясняет, как они теперь будут вкалывать, чтобы преодолеть нынешний вызов. Как они все вместе прошли и через экономический кризис, и через пандемию. Они не собираются на майдан.

Кадр из ставшего знаменитым ролика, на котором директор швейного производства настраивает свой цех на работу в новых условиях

Кто Зеленскому это все просчитал? Американский центр обработки и анализа больших данных «Палантир», оперевшись на мнение наших беглых релокантов и иноагентов? Или сами кыивляне, оперевшись на свою «культуру» госпереворотов?

«Левада-центр»*, который в симпатиях к Кремлю не заподозрит даже самый справжний украинец (этот аналитический центр даже включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранных агентов), опрашивал людей аккурат между прилётами, с 21 по 28 июля. За уступки ради мира — 25 процентов. За наращивание ударов — 56. Наш человек не просит прекратить войну. Он требует отвечать жестче!

«ПАУТИНА» ПОРВАНА

13 июля ФСБ доложила: подготовка украинскими спецслужбами ударов роями дронов по аэродромам «Украинка» в Амурской области и «Шагол» в Челябинской — сорвана. Изъяли 24 дрона с нейросетевыми модулями наведения — британскими, американскими, канадскими, шведскими. Следом — ещё 35 для удара по предприятию в Подмосковье.

В результате спецоперации были изъяты десятки беспилотников, которые должны были ударить по предприятию в Подмосковье. Кадр из видео ЦОС ФСБ России

Исполнители и пособники задержаны.

Козырь, на который ставилась вся 40-дневка Зеленского, вынули у него из рукава за неделю до дедлайна. Паутину, как известно, метут веником. Обычным, без нейросетевого модуля наведения. Браво нашим чекистам!

БЕНЗИНОВАЯ ОТВЕТКА

Кто бы мог подумать, что в эту игру можно играть вдвоем? Директор украинской консалтинговой компании «А-95» Сергей Куюн насчитал в незалежной 200 поражённых объектов топливной инфраструктуры только за июль. На иных трассах (например, между Харьковом и Днепропетровском) не осталось ни одной АЗС. На 3 августа дизель у них стоит 91,56 гривны за литр — около 170 рублей. У нас в тот же день — 91. Потому что в России есть свои НПЗ, которые можно починить. А у них нет. Топливо везли из-за границы — через порты, которые теперь стоят, и по Дунаю, который обмелел.

Круг замкнулся сам. Мы только подтолкнули.

Удары по объектам противника с помощью авиации, реактивных дронов и ракетных комплексов.

ЧЕРНОМОРСКИЙ БУМЕРАНГ

С 10 июля системно работаем по Одессе, Черноморску, Южному, Измаилу, Николаеву. С 22-го до сегодняшнего дня в порты Большой Одессы не зашло ни одного иностранного судна.

Блокады никто формально не объявлял, порты открыты. Просто рынок посмотрел на прейскурант рисков и вежливо отказался.

На Большую Одессу приходилось 80% морского грузооборота Украины, и каждые сутки простоя обходятся им 70 миллионов долларов — по их же оценке.

Умножьте на дни, прошедшие с тех пор. Я подожду.

С 22-го июля и до сегодняшнего дня в порты Большой Одессы не зашло ни одного иностранного судна Фото: REUTERS.

Из Киева тем временем знакомая мелодия: «Преднамеренный экономический и гуманитарный террор». Как будто не они начали бить по нашим зерновозам на Азове. Глава МИД Украины Андрей Сибига обходит соседей — Молдавию, Румынию, Словакию, Венгрию, Польшу — и просит «деблокировать наш морской экспорт путём усиления давления на Москву».

Вас наш Верховный ещё в декабре предупреждал, глядя на охоту за нашими танкерами: «Самый радикальный способ — это отрезать Украину от моря, тогда им невозможно будет заниматься пиратством в целом в принципе».

Вы тогда поухмылялись, решив, что речь о сомнительном с точки зрения вероятного быстрого успеха походе на Одессу. А оно эвон как вышло. Без штурма, без десанта, без флага на Потёмкинской лестнице. Одесса на месте, а моря у неё нет.

ЭФФЕКТ ДОМИНО

27 июля Южный ГОК в Кривом Роге остановил добычу — руду стало некуда девать. 29-го встал Ингулецкий горнообогатительный комбинат — этот просто потому, что нет света. 3 августа отключился Полтавский ГОК, главный актив швейцарской Ferrexpo. Под вопросом до 40 процентов их рудной отрасли. Все они экспортировали руду морем. Моря у Украины больше нет.

В 2022-м Европа в ответ на блокаду распахнула Киеву свой рынок — а с июля ввела квоты, которые срежут их стальной экспорт в ЕС на 60 процентов. Море закрыли мы. Сушу прикрыли союзники.

41-Й ДЕНЬ

В ночь на 5 августа Минобороны России отработало по логистическому центру «МЛП-Чайка» в Киеве, где лежали дальние беспилотники и комплектующие к ним. Об остальном они отчитались сами, и отчёт вышел на редкость музыкальный.

Склад Rozetka в Броварах — 100 тысяч квадратов, 100 тысяч заказов в сутки — три баллистические ракеты. Соучредитель Владислав Чечеткин жалуется: «Россия не пожалела для нас трёх баллистических ракет… Склад разрушен до основания и больше никогда не сможет работать». Убытки — «не один и не два миллиарда гривен, самые большие потери за нашу историю».

Его жена и соучредитель Ирина Чечеткина причитает в соцсетях: «Сегодня я должна была опубликовать пост о том, что Rozetka исполнился 21 год. Вместо этого ночью я смотрела, как после удара трёх баллистических ракет горит дело всей моей жизни».

Пожарные тушат возгорание на складе ретейлера "Розетка", Киев Фото: REUTERS.

Дело всей жизни. Гордость. Ровно те же слова, только по-русски, в июле писали в своих чатах продавцы Wildberries.

Разница одна: мы эти удары по складам не начинали. Но мы ответили.

Задайте вопрос Зеленскому — он, когда так самоуверенно начинал свою операцию по выносу наших НПЗ и складов, неужели не думал, не просчитывал, что мы ответим?

БИЗНЕС ЗАГОВОРИЛ

Консалтинговая Advanter Group посчитала: только за январь-август 2026-го прямые убытки бизнеса на Украине от российских ударов — 57,2 миллиарда гривен. Темп — 5,8 миллиарда в месяц. Прогноз на год вперёд — от 70 до 150 миллиардов, остановка каждой шестой малой фирмы, массовый вынос производств за границу. И формула, которую стоит выписать на отдельную табличку и повесить на Банковой: каждый уничтоженный распределительный центр — это 300 магазинов без поставок.

ПОТЕРЯ ТЕРРИТОРИЙ

Пока в Киеве считали сгоревшие коробки с носками, на фронте шёл июль. 32 населённых пункта Россия освободила за месяц, больше 720 квадратных километров — лучший результат с осени 2024-го.

А самое важное происходит — на подступах к «поясу крепостей» - последнем пока неосвобожденном куске Донбасса. Расстояние до восточных окраин Славянска и Краматорска сокращается, и точные цифры тут не нужны — важно, что артиллерия и расчёты БПЛА системно душат логистику этого «пояса». Наше беспилотие уже достаёт «бусики» боевиков во дворах краматорских многоэтажек, гоняет их пикапы по улицам Дружковки и выносит пункты управления БПЛА ВСУ в Славянске.

За июль российскими войсками освобождены порядка 720 квадратных километров. Фото: Александр Река/ТАСС

НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЙ ИТОГ

За 40 дней Зеленский сменил премьера, министра обороны (Федорова), главнокомандующего (Сырского), начальника Генштаба, главу СБУ и начальника штаба Сухопутных войск.

Ни глава СБУ, ни министр обороны Радой не утверждены. Страна воюет, силовой блок укомплектован приставкой «и.о.».

Отставка Фёдорова вывела людей на улицы — Киев, Львов, Одесса, Харьков, Днепр, Винница, Луцк, Ужгород, Тернополь, Ивано-Франковск. Соцопрос «Рейтинга» от 21 июля добавил штрих: уволенный Фёдоров по уровню доверия — 65%, действующий президент — 59%, четвёртое место. Первое, с 70%, у Залужного. Уволить человека и получить его в рейтинге выше себя — это надо уметь.

Хорошие вышли «сороковины», насыщенные. Продлевать будете?

*признанная иностранным агентом организация

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