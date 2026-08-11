Анастасия Волочкова рассказала, что произошло в аэропорту: «Там уже пять лет никто ничего не объявляет»

В ночи Волочковой пришлось купить новый билет на самолет и вернуться домой Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь с 10 на 11 августа Анастасия Волочкова вместе со своим директором Максимом Николаевым должна была вылететь на Мальдивы. Но в итоге пару не пустили на борт самолета известной российский авиакомпании, чьими услугами знаменитая балерина пользуется много лет. Мы связались с Анастасией, которая рассказала, что произошло. Во время беседы с KP.RU звезда как раз направлялась в аэропорт. Добавим, что в ночи 50-летней Волочковой пришлось купить новый билет и вернуться домой.

«Мы хотели мирным путем уладить вопрос, но потом в аэропорту женщина-сотрудница сообщила нам, что тут уже пять лет никто ничего не объявляет. Жаль, что я не сняла это на видео. Они сказали, что якобы объявляли посадку, но это ложь! Мне многие пишут со словами поддержки, мол, у них тоже были неприятные истории с этой авиакомпанией. Еще я заступилась за семью из Таджикистана с четырьмя детьми. Им, кстати, вернули деньги за билеты, они будут вылетать из другого аэропорта. А мы плюнули и купили билеты иностранной авиакомпании», — рассказала KP.RU Анастасия Волочкова.

Мальдивы - одно из любимых мест отдыха балерины Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

По словам артистки, деньги за билеты лично ей не вернули. Кроме того, пришлось доплатить, чтобы не сгорели обратные билеты.

«Потеря дня отдыха на Мальдивской вилле. Но мы решили сказать «пока, неудачники» и взяли билет иностранной авиакомпании. Вылетаем сегодня из Внуково», — добавила Волочкова.

Между тем, в российской авиакомпании прокомментировали ситуацию. По данным перевозчика, посадка на рейс завершилась в 22:15. А в 22:18 к гейту подошли двое опоздавших, которые направлялись из ресторана. Время окончания посадки было указано в билетах и на табло. Плюс начало посадки объявляли по громкой связи. Отдельно приглашали опаздывающих пассажиров.

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