Ради своей безопасности Трамп подверг риску жизни десятков людей

Президент США Дональд Трамп. Фото: Adrian Wyld / Keystone Press Agency / Global Look Press

Оказывается, президент США в прошлом месяце счастливо избежал еще одного покушения на себя любимого. Или, по крайней мере, готовившегося теракта, так, впрочем, и не состоявшегося. Секретная служба, охраняющая президента и других высокопоставленных персон, поставила это себе в заслугу. Но подробности, которые из разговоров с анонимными чиновниками удалось раскопать газетам Washington Post и New York Times, превращают эту историю в форменный анекдот.

Итак, 8 июля Трамп, покидая саммит НАТО в Анкаре, под объективами фото и телекамер поднялся на борт своего самолета Air Force One. Находившихся внутри журналистов зачем-то попросили опустить шторки на иллюминаторах, что дисциплинированные члены президентского пресс-пула и сделали. А зря! Потому что иначе они смогли бы заметить, как через несколько минут Трамп тихо сошел по трапу с обратной стороны самолета, и быстро сел в подогнанный грузовик, обычно используемый для доставки бортпитания. На нем американского лидера отвезли к припаркованному в отдалении транспортнику ВВС США, на котором он вместе с лицами из ближайшего окружения и отправился с визитом в Британию. Президентский «Боинг» полетел следом, но по приземлению на британской военной базе Милденхолл Трамп опять тайком перебрался на свой борт и и как ни в чем не бывало предстал перед журналистами, наивно полагавшими, что он все это время находился рядом с ними.

Трамп поднимается на борт Air Force One. Фото: REUTERS.

Вся эта карусель понадобилась из-за того, что спецслужбы якобы получили сведения о том, что коварные иранцы собираются сбить Air Force One ракетой «земля-воздух». Был ли такой план в реальности, неизвестно, но на всякий случай решили подстраховаться. Но вот тут комедия заканчивается.

Выходит, президентский лайнер был сознательно использован в качестве ложной мишени для возможных террористов. Но помимо пилотов, очевидно, бывших в курсе дела и знавших, на что идут, на борту еще находилось несколько десятков сотрудников Белого дома и тех же журналистов. Значит их жизнями заранее были готовы пожертвовать ради безопасности первого лица?

Эта история сняла «обет молчания» с уже завершивших карьеру сотрудников Секретной службы. Они стали общаться с прессой, и тут выяснилось, что Трамп и прежде менял самолеты в случае опасности. И всегда по той же схеме – борт с журналистами отправлялся в зону риска, а Трамп добирался до места назначения другим транспортом. Причем так, чтобы об этом знало минимальное количество людей.

КСТАТИ

Он бережет себя и на отдыхе

В минувшую субботу Дональд играл в гольф в своем личном клубе в Бедминстере (штат Нью-Джерси). А вокруг полей на всякий случай были развернуты зенитные ракетные комплексы малой дальности AN/TWQ-1. Сцена попала на фото, разошедшееся по соцсетям. В Белом доме подлинность изображений подтвердили. Так что напрасно Киев выпрашивает у Трампа средства ПВО - ему они нужнее.

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